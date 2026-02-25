Acesse sua conta
Confira sete lugares para adotar cachorros e gatos em Salvador

Lista inclui abrigos e perfis que apenas divulgam resgates

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 05:30

Perfil que divulga pets para adoção em Salvador e conteúdos sobre causa animal. Informa que não é ONG e não possui abrigo.
Veja onde adotar cachorros e gatos em Salvador Crédito: Reprodução

Quem deseja adotar um cãozinho ou gatinho em Salvador encontra na cidade uma rede formada por abrigos tradicionais, organizações independentes e perfis dedicados à divulgação de animais resgatados. Para adotar, o interessado deve escolher o animal disponível, entrar em contato pelo Instagram ou telefone informado, passar por uma conversa ou triagem e, em alguns casos, assinar um termo de responsabilidade. 

As instituições priorizam a adoção responsável, avaliando se o adotante tem condições de oferecer espaço adequado, alimentação, cuidados veterinários e segurança ao pet. Embora não haja custo para adotar, é importante lembrar que o tutor terá despesas posteriores com alimentação, vacinas, consultas veterinárias, medicamentos e demais cuidados necessários ao longo da vida do pet.

Associação Brasileira Protetora dos Animais – seção Bahia Instagram: @abpabahia por Reprodução / ABPA
Fundada em 1949, a ABPA é uma das pioneiras na proteção animal na Bahia. Mantém o Abrigo São Francisco de Assis, que acolhe centenas de cães e gatos resgatados de maus-tratos e abandono em Salvador e disponíveis para adoção. por ABPA
Instituto Marina Adota - Instagram: @marina.adota por Reprodução
Abrigo que atua no resgate e adoção de cães em Salvador. Atualmente informa que está lotado e reforça pedidos por adoção responsável. Não possui gatil. por Reprodução / Redes sociais
ONG com 29 anos de atuação na causa animal. Também realiza atendimento veterinário e promove ações voltadas ao bem-estar dos animais. por Reprodução
Instituto Patruska Barreiro - Instagram: @institutopatruska por Instituto Patruska Barreiro
Gatil Irmã Francisca - Instagram: @gatilirmafrancisca por Gatil Irmã Francisca
Organização dedicada à adoção de gatos em Salvador. Atualmente informa que não pode acolher novos animais, mas mantém dezenas de felinos sob seus cuidados com apoio de doadores. por Reprodução
Animais do Doce Lar - Instagram: @adocaodocelar10 por Animais do Doce Lar
Projeto de divulgação de animais resgatados para adoção em Salvador, com contato direto com os responsáveis pelos pets. por Reprodução
Adotar Salvador - Instagram: @adotarsalvador por Reprodução
Perfil de divulgação de animais disponíveis para adoção. Não é abrigo e não realiza resgates; cada postagem traz o contato do responsável. por Reprodução
Adote Patas - Instagram: @adotepatas por Adote Patas
Perfil que divulga pets para adoção em Salvador e conteúdos sobre causa animal. Informa que não é ONG e não possui abrigo. por Reprodução
