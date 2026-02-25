BOA AÇÃO

Confira sete lugares para adotar cachorros e gatos em Salvador

Lista inclui abrigos e perfis que apenas divulgam resgates

Esther Morais

Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 05:30

Veja onde adotar cachorros e gatos em Salvador Crédito: Reprodução

Quem deseja adotar um cãozinho ou gatinho em Salvador encontra na cidade uma rede formada por abrigos tradicionais, organizações independentes e perfis dedicados à divulgação de animais resgatados. Para adotar, o interessado deve escolher o animal disponível, entrar em contato pelo Instagram ou telefone informado, passar por uma conversa ou triagem e, em alguns casos, assinar um termo de responsabilidade.

As instituições priorizam a adoção responsável, avaliando se o adotante tem condições de oferecer espaço adequado, alimentação, cuidados veterinários e segurança ao pet. Embora não haja custo para adotar, é importante lembrar que o tutor terá despesas posteriores com alimentação, vacinas, consultas veterinárias, medicamentos e demais cuidados necessários ao longo da vida do pet.

