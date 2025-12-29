ANIMAIS

Conheça os 10 cachorros mais inteligentes do mundo; o seu está na lista?

Entenda as três dimensões da cognição que definem como os cachorros resolvem problemas e aprendem tarefas

Agência Correio

Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 11:00

Saiba quais critérios técnicos Stanley Coren utilizou para classificar o desempenho das raças mais famosas. Crédito: Pexels

Algumas raças de cachorro são famosas pela inteligência, mas poucas pessoas sabem que existe um ranking científico que mede essa habilidade de forma criteriosa. O estudo ajuda a entender por que certos cães aprendem comandos com tanta rapidez.

O levantamento foi conduzido pelo neuropsicólogo e pesquisador Stanley Coren, referência mundial no comportamento animal, que analisou dezenas de raças a partir de critérios objetivos de aprendizado e resposta.

Mais do que curiosidade, o ranking mostra como inteligência, estímulo e rotina estão diretamente ligados ao bem-estar dos cães. Entender essas diferenças ajuda tutores a escolher a raça mais compatível com seu estilo de vida.

Como a inteligência dos cães foi avaliada

Para elaborar o ranking, Stanley Coren reuniu dados de treinadores profissionais e testes padronizados. Segundo o pesquisador, inteligência canina não é um conceito único, mas um conjunto de habilidades que se manifestam de formas distintas.

O estudo considerou três tipos principais de inteligência. A primeira é a instintiva, relacionada às funções para as quais a raça foi originalmente criada, como pastoreio, guarda ou caça.

A segunda é a inteligência adaptativa, que representa a capacidade do cachorro de analisar situações novas, resolver problemas e aprender sozinho a partir da experiência cotidiana.

Já a terceira, considerada decisiva no ranking, é a inteligência de trabalho e obediência. Ela mede a rapidez com que o cão aprende novos comandos e a consistência com que os executa.

O que diferencia os cães mais inteligentes

Segundo o estudo, os cães mais bem colocados aprendem um novo comando em menos de cinco repetições. Além disso, conseguem obedecer corretamente ao primeiro pedido na maioria das tentativas.

Essas raças também demonstraram memória duradoura, mantendo o aprendizado mesmo após longos períodos sem treino. A resposta rápida a comandos vocais ou gestuais foi outro ponto decisivo.

Entre os critérios observados durante os testes, destacam-se:

aprendizado rápido, com poucas repetições do treinador

alto índice de obediência ao primeiro comando

capacidade de retenção de informações a longo prazo

resposta quase imediata aos estímulos

Ranking dos cachorros mais inteligentes do mundo

O primeiro lugar do ranking não surpreende especialistas. O Border Collie é amplamente reconhecido como o cachorro mais inteligente do mundo, especialmente pela habilidade no pastoreio e pela rapidez no aprendizado.

Outras raças tradicionalmente associadas à inteligência também aparecem bem colocadas. Algumas, no entanto, costumam surpreender quem associa esses cães apenas à aparência ou companhia.

Confira a lista completa dos cachorros mais inteligentes segundo o estudo:

Border Collie

Poodle

Pastor alemão

Golden retriever

Dobermann

Pastor de shetland

Labrador retriever

Papillon

Rottweiler

Boiadeiro australiano

Inteligência exige estímulo e responsabilidade

Ter um cachorro inteligente significa conviver com um animal atento, curioso e disposto a aprender. Ao mesmo tempo, isso exige mais dedicação do tutor para oferecer estímulos mentais e físicos adequados.

Segundo especialistas em comportamento animal, cães com alto nível de inteligência tendem a desenvolver comportamentos destrutivos quando ficam entediados ou sem desafios diários.

Atividades simples fazem diferença na rotina. Passeios frequentes, brinquedos interativos e comandos novos ajudam a canalizar a energia e mantêm o equilíbrio emocional do animal.

Levar o cachorro a parques próprios para cães, variar trajetos de passeio e incluir momentos de treino são práticas recomendadas por treinadores e veterinários.

Sem estímulo suficiente, um cão inteligente pode buscar alternativas por conta própria. Nesses casos, não é raro que objetos da casa, como sofás ou portas, virem alvo da curiosidade.

Inteligência não define afeto

Apesar do destaque dado às raças mais inteligentes, especialistas reforçam que inteligência não é sinônimo de afeto ou fidelidade. Todos os cães, independentemente da raça, criam vínculos profundos com seus tutores.

O ranking ajuda a entender comportamentos, mas não determina qual cachorro é melhor ou pior. A escolha ideal sempre passa pela compatibilidade entre o perfil do tutor e as necessidades do animal.