Um sinal claro do Universo muda o rumo das decisões, e Gêmeos, Sagitário, Aquário e Peixes recebem hoje (25 de fevereiro) a mensagem que estavam esperando

Um detalhe, uma conversa ou uma percepção inesperada traz respostas que estavam faltando

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 08:00

Signos, recado e universo
Signos, recado e universo Crédito: Imagem gerada por IA

Existem dias em que a vida parece conversar diretamente com a gente. Hoje, 25 de fevereiro, quatro signos percebem sinais claros, respostas que surgem de forma simples, mas carregadas de significado. Não é sobre acaso, é sobre atenção. O universo envia mensagens diretas para quem está disposto a ouvir e agir a partir disso. Veja a previsão do site "Your Tango".

Gêmeos: Uma conversa aparentemente comum se transforma em um divisor de águas. Você percebe que está em sintonia com alguém e que dessa troca surge uma ideia, uma decisão ou uma compreensão que muda tudo. O recado vem através do diálogo e da escuta. O universo mostra que você já sabe mais do que imagina e que agora é hora de organizar essas informações e agir.

Dica cósmica: Preste atenção no que te anima mentalmente, ali está a resposta.

Famosos do signo de Gêmeos

Ivete Sangalo (27 de maio) por Divulgação
Maisa Silva (22 de maio) por Reprodução/Instagram
Adriana Lima (12 de junho) por Reprodução/Instagram
Giovanna Lancellotti (21 de maio) por Reprodução/Instagram
Angelina Jolie (4 de junho) por Divulgação
Morgan Freeman (1º de junho) por Reprodução
Tom Holland (1º de junho) por Divulgação
Camila Pitanga (14 de junho) por Reprodução/Redes Sociais
Nicole Kidman (20 de junho) por Imagem: Reprodução digital | Prime Video
Yasmin Brunet (6 de junho) por Reprodução/Instagram
Débora Nascimento (16 de junho) por Reprodução
Paul McCartney (18 de junho) por Arisson Marinho/ CORREIO
Fernanda Souza (18 de junho) por Reprodução/Instagram
Sophia Abrahão (22 de maio) por Reprodução/Instagram
Kendrick Lamar (17 de junho) por Reprodução/Instagram
Chris Evans (13 de junho) por Reprodução
1 de 16
Ivete Sangalo (27 de maio) por Divulgação

Sagitário: A mensagem chega de forma sutil, mas certeira. Uma frase solta, algo que você lê ou escuta desperta um clique interno impossível de ignorar. Você entende exatamente qual lado faz sentido para você, mesmo diante de opiniões opostas. O universo não confunde, ele confirma aquilo que você já sente como verdade.

Dica cósmica: Confie no que ressoa com sua consciência, não no barulho externo.

Famosos do signo de Sagitário

Carlinhos Brown (23 de novembro) por @mariguimafotografia
Taís Araujo (25 de novembro) por Reprodução/Instagram
Deborah Secco (26 de novembro) por Reprodução/Instagram
Vera Fischer (27 de novembro) por Reprodução/Instagram
Angélica (30 de novembro) por Reprodução/Instagram
Juliette (3 de dezembro) por Reprodução/Instagram
Taylor Swift (13 de dezembro) por Divulgação
Bruno Gissoni (9 de dezembro) por Reprodução/Redes Sociais
Adriana Esteves (15 de dezembro) por Reprodução
Miley Cyrus (23 de novembro) por Reprodução/Getty Images
Eliana (22 de novembro) por Bob Paulino/TV Globo
Brad Pitt (18 de dezembro) por Jay Hirano/Shutterstock.com
Jay-Z (4 de dezembro) por Shutterstock
Tiago Iorc (28 de novembro) por Reprodução
Nicki Minaj (8 de dezembro) por divulgação
Yanna Lavigne (29 de novembro) por Reprodução/Instagram
1 de 16
Carlinhos Brown (23 de novembro) por @mariguimafotografia

Aquário: Você percebe padrões com clareza e entende exatamente o que precisa ser evitado. O universo não traz novidade, traz lucidez. A mensagem é sobre não repetir erros antigos e confiar na sua capacidade de enxergar além da superfície. Suas decisões passam a ser mais conscientes e alinhadas com o futuro que você quer construir.

Dica cósmica: Quando algo não parece certo, respeite o aviso interno.

Famosos do signo de Aquário

Neymar (5 de fevereiro) por Reprodução
Jojo Todynho (11 de fevereiro) por Reprodução/Instagram
Harry Styles (1º de fevereiro) por Shutterstock
Cristiano Ronaldo (5 de fevereiro) por Reprodução/Instagram
Sandy (28 de janeiro) por Reprodução/TV Globo
Kéfera (25 de janeiro) por Reprodução/Redes Sociais
Justin Timberlake (31 de janeiro) por Reprodução
Shakira (2 de fevereiro) por Divulgação
Sabrina Sato (4 de fevereiro) por Reprodução
Michael B. Jordan (9 de fevereiro) por Reprodução
Christiane Torloni (18 de fevereiro) por Reprodução
Michel Teló (21 de janeiro) por Reprodução/ Redes sociais
Isis Valverde (17 de fevereiro) por Reprodução/Instagram
Caio Castro (22 de janeiro) por Reprodução
Carolina Ferraz (25 de janeiro) por Reprodução
João Guilherme (1º de fevereiro) por Reprodução/Redes Sociais
1 de 16
Neymar (5 de fevereiro) por Reprodução

Peixes: Um detalhe sensível muda sua percepção. Uma música, uma lembrança ou uma fala toca fundo e reorganiza algo dentro de você. O recado do universo vem para mostrar que você está mais aberto a mudanças do que imagina. O aprendizado desse dia transforma atitudes e escolhas de forma silenciosa, mas profunda.

Dica cósmica: Observe o que te emociona, ali existe direção.

Famosos do signo de Peixes

Luan Santana (13 de março) por Reprodução/Instagram
Rihanna (20 de fevereiro) por Divulgação
Marta (19 de fevereiro) por Livia Villas Boas/CBF
Justin Bieber (1º de março) por Reprodução
Arthur Aguiar (3 de março) por YouTube
Lívian Aragão (23 de fevereiro) por Reprodução/Instagram
Renata Sorrah (21 de fevereiro) por Reprodução
Millie Bobby Brown (19 de fevereiro) por Shutterstock
Regina Casé (25 de fevereiro) por Reprodução | Instagram
Ana Hickmann (1º de março) por Divulgação
Carol Castro (10 de março) por Reprodução
Kelly Key (3 de março) por Reprodução
Giovanna Antonelli (18 de março) por Reprodução/Redes Sociais
Alexandre Borges (23 de fevereiro) por Reprodução/TV Globo
Tom Cavalcante (8 de março) por Reprodução
Débora Falabella (22 de fevereiro) por Jorge Bispo/Divulgação
1 de 16
Luan Santana (13 de março) por Reprodução/Instagram

