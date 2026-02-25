ASTROLOGIA

Um sinal claro do Universo muda o rumo das decisões, e Gêmeos, Sagitário, Aquário e Peixes recebem hoje (25 de fevereiro) a mensagem que estavam esperando

Um detalhe, uma conversa ou uma percepção inesperada traz respostas que estavam faltando

Giuliana Mancini

Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 08:00

Existem dias em que a vida parece conversar diretamente com a gente. Hoje, 25 de fevereiro, quatro signos percebem sinais claros, respostas que surgem de forma simples, mas carregadas de significado. Não é sobre acaso, é sobre atenção. O universo envia mensagens diretas para quem está disposto a ouvir e agir a partir disso. Veja a previsão do site "Your Tango".

Gêmeos: Uma conversa aparentemente comum se transforma em um divisor de águas. Você percebe que está em sintonia com alguém e que dessa troca surge uma ideia, uma decisão ou uma compreensão que muda tudo. O recado vem através do diálogo e da escuta. O universo mostra que você já sabe mais do que imagina e que agora é hora de organizar essas informações e agir.

Dica cósmica: Preste atenção no que te anima mentalmente, ali está a resposta.

Sagitário: A mensagem chega de forma sutil, mas certeira. Uma frase solta, algo que você lê ou escuta desperta um clique interno impossível de ignorar. Você entende exatamente qual lado faz sentido para você, mesmo diante de opiniões opostas. O universo não confunde, ele confirma aquilo que você já sente como verdade.

Dica cósmica: Confie no que ressoa com sua consciência, não no barulho externo.

Aquário: Você percebe padrões com clareza e entende exatamente o que precisa ser evitado. O universo não traz novidade, traz lucidez. A mensagem é sobre não repetir erros antigos e confiar na sua capacidade de enxergar além da superfície. Suas decisões passam a ser mais conscientes e alinhadas com o futuro que você quer construir.

Dica cósmica: Quando algo não parece certo, respeite o aviso interno.

Peixes: Um detalhe sensível muda sua percepção. Uma música, uma lembrança ou uma fala toca fundo e reorganiza algo dentro de você. O recado do universo vem para mostrar que você está mais aberto a mudanças do que imagina. O aprendizado desse dia transforma atitudes e escolhas de forma silenciosa, mas profunda.

Dica cósmica: Observe o que te emociona, ali existe direção.