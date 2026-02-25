Acesse sua conta
Como é a experiência no Morea, restaurante asiático que virou ‘hotspot’ gastronômico de Salvador

No rooftop do Alameda Vert, o Morea Salvador combina Asian Fusion contemporâneo, ambiente imersivo com LED e ticket médio de R$ 218

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 09:00

Morea mistura alta gastronomia, drinks autorais e experiência instagramável Crédito: Divulgação

Se a busca é por um restaurante asiático em Salvador que vá além do sushi tradicional, o Morea Asian Fusion se consolida como endereço estratégico. Instalado no rooftop do Alameda Vert, no Horto Florestal, o espaço une gastronomia Asian Fusion, arquitetura sensorial e um público que vai de jovens a adultos em busca de uma noite especial.

Desde a inauguração, o Morea Salvador nasceu com um posicionamento claro: ser mais que um restaurante no Horto Florestal, uma experiência. A casa integra o Grupo Soho, um dos mais consolidados grupos gastronômicos da capital, comandado pela empresária Karine Queiroz.

À frente da operação, Bárbara Queiroz, diretora de Estratégia do restaurante, explica que o projeto foi pensado para criar memória afetiva. “Queríamos um lugar onde as pessoas não viessem apenas jantar, mas viver uma experiência completa, do ambiente ao último drink”, afirma.

Pratos do Morea

Morea Salvador elevou o conceito de restaurante asiático no Horto Florestal por Divulgação

A cozinha do Morea é assinada pelos chefs Carolina Schaper e Marcelo Fugita, que exploram influências chinesas, coreanas, vietnamitas e japonesas sob leitura contemporânea.

O cardápio passeia por noodles de camarão, Mongolian Beef e bao de copa lombo, mas também aposta em criações que dialogam com o público digital, pratos que funcionam na mesa e nas redes.

Hoje, o item mais pedido da casa é o Milho Fries: tirinhas de tempurá de milho com furikake, parmesão e aioli de sriracha. “Ele se tornou favorito porque transforma um ingrediente simples em algo inovador. É perfeito para compartilhar e harmonizar com os drinks”, explica Bárbara.

Há também pratos que marcaram as fases do restaurante. O Dynamite Roll, tartar de lagosta envolto por folha de soja, saiu temporariamente do menu por conta do período de defeso da lagosta. “É um prato sazonal e deve retornar após o fim da proibição da pesca”, adianta.

No topo da sofisticação, o Vieira & Caviar, tartar de vieira e atum com caviar Giaveri, representa a ala premium do menu à la carte.

No Morea Salvador, a procedência é parte do discurso gastronômico. O salmão vem do Chile; o atum é fornecido pela costa do Nordeste, vindo de Recife; o robalo chega da Ilha de Itaparica; peixes frescos como vermelho e beijupirá são adquiridos de pescadores locais; e cogumelos e brotos vêm de Vitória da Conquista.

Ambiente do Morea

Morea Salvador elevou o conceito de restaurante asiático no Horto Florestal por Divulgação

“Trabalhamos com fornecedores específicos para garantir padrão e frescor. Inclusive utilizamos o mesmo atum exportado para os Estados Unidos”, destaca Bárbara.

Com cerca de 200m² e capacidade para aproximadamente 100 pessoas, o restaurante no Horto Florestal aposta em um projeto arquitetônico inspirado no fundo do mar. Painéis de LED, iluminação cênica e uma cozinha parcialmente aberta criam uma atmosfera sensorial que mistura jantar e lifestyle.

“O LED e o projeto arquitetônico realmente impressionam. É algo único na cidade”, afirma a diretora. Segundo ela, o serviço também é frequentemente elogiado nas avaliações.

Nas plataformas como Google e Tripadvisor, os comentários destacam ambientação, apresentação dos pratos e criatividade. Pontualmente, há relatos sobre inconsistências no atendimento em horários de pico, um desafio comum a casas que se tornam rapidamente ponto de encontro.

O bar do Morea Asian Fusion é protagonista. A carta inclui coquetéis autorais que utilizam técnicas como fat wash e elementos de gastronomia molecular. São drinks pensados para harmonizar com entradas compartilháveis e estimular a permanência.

A experiência completa, entrada, principal, sobremesa e drinks, tem ticket médio de R$ 218. Para quem busca uma alternativa mais acessível, o Menu Lunch Experience oferece três etapas por R$ 102.

O público é diverso. “Recebemos de jovens a adultos que têm em comum o desejo por viver algo diferente”, resume Bárbara. A localização estratégica, o apelo visual e o cardápio compartilhável ajudam a explicar por que o Morea Salvador virou ponto recorrente nas redes sociais.

