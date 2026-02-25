GASTRONOMIA

Como é a experiência no Morea, restaurante asiático que virou ‘hotspot’ gastronômico de Salvador

No rooftop do Alameda Vert, o Morea Salvador combina Asian Fusion contemporâneo, ambiente imersivo com LED e ticket médio de R$ 218

Heider Sacramento

Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 09:00

Morea mistura alta gastronomia, drinks autorais e experiência instagramável Crédito: Divulgação

Se a busca é por um restaurante asiático em Salvador que vá além do sushi tradicional, o Morea Asian Fusion se consolida como endereço estratégico. Instalado no rooftop do Alameda Vert, no Horto Florestal, o espaço une gastronomia Asian Fusion, arquitetura sensorial e um público que vai de jovens a adultos em busca de uma noite especial.

Desde a inauguração, o Morea Salvador nasceu com um posicionamento claro: ser mais que um restaurante no Horto Florestal, uma experiência. A casa integra o Grupo Soho, um dos mais consolidados grupos gastronômicos da capital, comandado pela empresária Karine Queiroz.

À frente da operação, Bárbara Queiroz, diretora de Estratégia do restaurante, explica que o projeto foi pensado para criar memória afetiva. “Queríamos um lugar onde as pessoas não viessem apenas jantar, mas viver uma experiência completa, do ambiente ao último drink”, afirma.

A cozinha do Morea é assinada pelos chefs Carolina Schaper e Marcelo Fugita, que exploram influências chinesas, coreanas, vietnamitas e japonesas sob leitura contemporânea.

O cardápio passeia por noodles de camarão, Mongolian Beef e bao de copa lombo, mas também aposta em criações que dialogam com o público digital, pratos que funcionam na mesa e nas redes.

Hoje, o item mais pedido da casa é o Milho Fries: tirinhas de tempurá de milho com furikake, parmesão e aioli de sriracha. “Ele se tornou favorito porque transforma um ingrediente simples em algo inovador. É perfeito para compartilhar e harmonizar com os drinks”, explica Bárbara.

Há também pratos que marcaram as fases do restaurante. O Dynamite Roll, tartar de lagosta envolto por folha de soja, saiu temporariamente do menu por conta do período de defeso da lagosta. “É um prato sazonal e deve retornar após o fim da proibição da pesca”, adianta.

No topo da sofisticação, o Vieira & Caviar, tartar de vieira e atum com caviar Giaveri, representa a ala premium do menu à la carte.

No Morea Salvador, a procedência é parte do discurso gastronômico. O salmão vem do Chile; o atum é fornecido pela costa do Nordeste, vindo de Recife; o robalo chega da Ilha de Itaparica; peixes frescos como vermelho e beijupirá são adquiridos de pescadores locais; e cogumelos e brotos vêm de Vitória da Conquista.

“Trabalhamos com fornecedores específicos para garantir padrão e frescor. Inclusive utilizamos o mesmo atum exportado para os Estados Unidos”, destaca Bárbara.

Com cerca de 200m² e capacidade para aproximadamente 100 pessoas, o restaurante no Horto Florestal aposta em um projeto arquitetônico inspirado no fundo do mar. Painéis de LED, iluminação cênica e uma cozinha parcialmente aberta criam uma atmosfera sensorial que mistura jantar e lifestyle.

“O LED e o projeto arquitetônico realmente impressionam. É algo único na cidade”, afirma a diretora. Segundo ela, o serviço também é frequentemente elogiado nas avaliações.

Nas plataformas como Google e Tripadvisor, os comentários destacam ambientação, apresentação dos pratos e criatividade. Pontualmente, há relatos sobre inconsistências no atendimento em horários de pico, um desafio comum a casas que se tornam rapidamente ponto de encontro.

O bar do Morea Asian Fusion é protagonista. A carta inclui coquetéis autorais que utilizam técnicas como fat wash e elementos de gastronomia molecular. São drinks pensados para harmonizar com entradas compartilháveis e estimular a permanência.

A experiência completa, entrada, principal, sobremesa e drinks, tem ticket médio de R$ 218. Para quem busca uma alternativa mais acessível, o Menu Lunch Experience oferece três etapas por R$ 102.