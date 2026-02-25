Dinheiro no bolso? Veja como Touro, Escorpião e Capricórnio podem destravar a vida financeira nesta quarta (25 de fevereiro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 10:10
A quarta-feira chegou com um cheiro de prosperidade no ar para quem souber onde procurar. A combinação da intuição pisciana com a versatilidade geminiana cria o cenário perfeito para encontrar novas fontes de renda. Para os Taurinos, o foco está em diversificar: suas habilidades de comunicação podem ser a chave para um novo lucro que você ainda não tinha explorado. É hora de falar sobre valores e bens materiais com estratégia.
O drink que combina com cada signo
Já para os Escorpianos, o dia é de "raio-x" financeiro. Sua percepção para descobrir o que está oculto está afiadíssima, o que torna hoje o dia ideal para renegociar dívidas, lidar com seguros ou impostos. Você vai conseguir enxergar aquela brecha que ninguém viu. Enquanto isso, os Capricornianos brilham na produtividade; apesar das interrupções, o seu esforço cotidiano vai gerar uma base sólida para lucros futuros.
O recado do universo para esses três signos é: movimente seus recursos. A Lua Crescente não gosta de dinheiro parado embaixo do colchão; ela quer ver investimento e inteligência. Use a tarde para organizar sua vida bancária ou para propor aquela parceria comercial que tem tudo para render. A sorte acompanha quem planeja com os pés no chão, mas mantém o olho nas oportunidades.