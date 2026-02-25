ASTROLOGIA

Enquanto o caos se espalha para muitos, o universo vira o jogo e faz deste Mercúrio retrógrado um presente raro para um único signo

O primeiro Mercúrio retrógrado de 2026 começa nesta quinta-feira (26) e pode ser o ponto de virada que um signo esperava há anos

Giuliana Mancini

Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 11:00

Signos e mercúrio Crédito: Imagem gerada por IA

Conhecido por atrasos, ruídos e confusões, o primeiro Mercúrio retrógrado de 2026 foge completamente do roteiro tradicional. Entre 26 de fevereiro e 20 de março, a energia do período não chega para bagunçar, mas para organizar, esclarecer e encerrar ciclos que vinham drenando força emocional. Para um signo em especial, o momento funciona quase como um alívio depois de anos de sobrecarga, dúvidas e desgaste interno.

Peixes sente esse movimento de forma direta e profunda. Como esse Mercúrio retrógrado acontece inteiramente no seu signo, o efeito não é de bloqueio, mas de revisão consciente. Situações confusas do passado começam a fazer sentido, relações antes idealizadas perdem o véu e verdades internas vêm à tona sem dor excessiva. Há clareza onde antes havia cansaço emocional.

Viagens que são a cara de Peixes 1 de 10

Este período ajuda Peixes a enxergar com mais honestidade onde se enganou, onde foi enganado e, principalmente, onde se abandonou tentando salvar ou compreender demais os outros. A intuição, que sempre foi uma força, volta a ser confiável, agora sem distorções. O que antes parecia culpa passa a ser entendimento. O que parecia fraqueza revela sensibilidade mal direcionada.

Há também um aprendizado importante sobre limites. Peixes percebe que não pode continuar oferecendo energia a ambientes, relações ou pessoas excessivamente críticas ou drenantes. O autocuidado deixa de ser um conceito abstrato e se transforma em atitude prática. Ao recolher sua energia, o signo recupera vitalidade, foco e autoestima.

Filmes para o signo de Peixes 1 de 10

Este Mercúrio retrógrado marca o fim de um ciclo de exaustão silenciosa e o início de uma fase mais lúcida. Em vez de dúvidas, surgem respostas. Em vez de confusão, nasce a própria voz. Para Peixes, o que parecia um período temido se revela como uma chance rara de reorganizar a vida emocional, confiar novamente em si e seguir adiante sem se trair no processo.