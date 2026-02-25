Acesse sua conta
Enquanto o caos se espalha para muitos, o universo vira o jogo e faz deste Mercúrio retrógrado um presente raro para um único signo

O primeiro Mercúrio retrógrado de 2026 começa nesta quinta-feira (26) e pode ser o ponto de virada que um signo esperava há anos

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 11:00

Signos e mercúrio
Signos e mercúrio Crédito: Imagem gerada por IA

Conhecido por atrasos, ruídos e confusões, o primeiro Mercúrio retrógrado de 2026 foge completamente do roteiro tradicional. Entre 26 de fevereiro e 20 de março, a energia do período não chega para bagunçar, mas para organizar, esclarecer e encerrar ciclos que vinham drenando força emocional. Para um signo em especial, o momento funciona quase como um alívio depois de anos de sobrecarga, dúvidas e desgaste interno.

Peixes sente esse movimento de forma direta e profunda. Como esse Mercúrio retrógrado acontece inteiramente no seu signo, o efeito não é de bloqueio, mas de revisão consciente. Situações confusas do passado começam a fazer sentido, relações antes idealizadas perdem o véu e verdades internas vêm à tona sem dor excessiva. Há clareza onde antes havia cansaço emocional.

Viagens que são a cara de Peixes

Bali (Indonésia) – Espiritualidade e inspiração por Shutterstock
Santorini (Grécia) – Beleza e sensibilidade por Shutterstock
Maldivas – Sonho, silêncio e contemplação por Shutterstock
Praia do Rosa (SC) – Paisagem sensível e clima introspectivo por Shutterstock
Arraial do Cabo (RJ) – Água cristalina e calma por Shutterstock
Alter do Chão (PA) – Conexão emocional com a natureza por Shutterstock
Jericoacoara (CE) – Atmosfera leve e contemplativa por Shutterstock
Lago Bled (Eslovênia) – Atmosfera onírica e contemplativa por Shutterstock
Ilhabela (SP) – Mar, natureza e introspecção por Shutterstock
Veneza (Itália) – Romantismo e imaginação por Shutterstock
1 de 10
Bali (Indonésia) – Espiritualidade e inspiração por Shutterstock

Este período ajuda Peixes a enxergar com mais honestidade onde se enganou, onde foi enganado e, principalmente, onde se abandonou tentando salvar ou compreender demais os outros. A intuição, que sempre foi uma força, volta a ser confiável, agora sem distorções. O que antes parecia culpa passa a ser entendimento. O que parecia fraqueza revela sensibilidade mal direcionada.

Há também um aprendizado importante sobre limites. Peixes percebe que não pode continuar oferecendo energia a ambientes, relações ou pessoas excessivamente críticas ou drenantes. O autocuidado deixa de ser um conceito abstrato e se transforma em atitude prática. Ao recolher sua energia, o signo recupera vitalidade, foco e autoestima.

Filmes para o signo de Peixes

As Aventuras de Pi - Espiritualidade e imaginação por Reprodução
Brilho Eterno de uma Mente sem Lembranças – Emoção e memória por Reprodução
O Fabuloso Destino de Amélie Poulain – Delicadeza, imaginação e afeto por Reprodução
Ela - Amor idealizado por Reprodução
Amor Além da Vida – Sensibilidade extrema por Reprodução
Me Chame Pelo Seu Nome – Emoção pura por Reprodução
As Vantagens de Ser Invisível – Empatia e sentimento por Reprodução
O Curioso Caso de Benjamin Button – Tempo e sensibilidade por Reprodução
O Labirinto do Fauno – Fantasia e dor por Reprodução
A Forma da Água – Amor sensível e simbólico por Reprodução
1 de 10
As Aventuras de Pi - Espiritualidade e imaginação por Reprodução

Este Mercúrio retrógrado marca o fim de um ciclo de exaustão silenciosa e o início de uma fase mais lúcida. Em vez de dúvidas, surgem respostas. Em vez de confusão, nasce a própria voz. Para Peixes, o que parecia um período temido se revela como uma chance rara de reorganizar a vida emocional, confiar novamente em si e seguir adiante sem se trair no processo.

Famosos do signo de Peixes

Luan Santana (13 de março) por Reprodução/Instagram
Rihanna (20 de fevereiro) por Divulgação
Marta (19 de fevereiro) por Livia Villas Boas/CBF
Justin Bieber (1º de março) por Reprodução
Arthur Aguiar (3 de março) por YouTube
Lívian Aragão (23 de fevereiro) por Reprodução/Instagram
Renata Sorrah (21 de fevereiro) por Reprodução
Millie Bobby Brown (19 de fevereiro) por Shutterstock
Regina Casé (25 de fevereiro) por Reprodução | Instagram
Ana Hickmann (1º de março) por Divulgação
Carol Castro (10 de março) por Reprodução
Kelly Key (3 de março) por Reprodução
Giovanna Antonelli (18 de março) por Reprodução/Redes Sociais
Alexandre Borges (23 de fevereiro) por Reprodução/TV Globo
Tom Cavalcante (8 de março) por Reprodução
Débora Falabella (22 de fevereiro) por Jorge Bispo/Divulgação
1 de 16
Luan Santana (13 de março) por Reprodução/Instagram

Tags:

Signo Peixes Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia Mercúrio Retrógrado

