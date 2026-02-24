Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

O amor aparece de repente hoje (24 de fevereiro) e força 3 signos a saírem da zona de conforto

Uma conexão inesperada ganha profundidade e exige coragem para ser vivida

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 07:00

Signos e amor
Signos e amor Crédito: Imagem gerada por IA

O dia de hoje, 24 de fevereiro, carrega uma energia de revelação emocional. O que parecia leve, casual ou indefinido começa a ganhar peso, intenção e sentimento verdadeiro. Não se trata de romance idealizado, mas de conexões que pedem presença, escolha e entrega. Para três signos, esse dia marca o momento em que o amor deixa de ser hipótese e passa a ocupar o centro da cena, exigindo coragem para ser vivido de forma real. Veja a previsão do site "Your Tango".

Leia mais

Imagem - O universo rompe o silêncio e muda o destino de Gêmeos, Leão, Libra e Peixes com um presente inesperado hoje (24 de fevereiro)

O universo rompe o silêncio e muda o destino de Gêmeos, Leão, Libra e Peixes com um presente inesperado hoje (24 de fevereiro)

Imagem - Hoje (24 de fevereiro), pequenas decisões estratégicas podem definir o rumo das próximas semanas

Hoje (24 de fevereiro), pequenas decisões estratégicas podem definir o rumo das próximas semanas

Imagem - O portal do Eclipse foi aberto e muda profundamente a experiência de cada um dos 12 signos ao longo desta semana

O portal do Eclipse foi aberto e muda profundamente a experiência de cada um dos 12 signos ao longo desta semana

Áries: Uma relação que começou de forma despretensiosa muda de tom rapidamente. O que era troca leve passa a carregar envolvimento emocional e desejo de algo mais sério. Você se surpreende com a resposta do outro e com a velocidade com que tudo se intensifica. O sentimento cresce sem pedir licença e mostra que você está pronto para viver algo profundo.

Dica cósmica: Quando o sentimento é verdadeiro, agir com coragem é inevitável.

Famosos do signo de Áries

Anitta (30 de março) por Reprodução/Instagram
Lady Gaga (28 de março) por Reprodução
Vladimir Brichta (22 de março) por Divulgação
Roberto Carlos (19 de abril) por Divulgaçao
Xuxa (24 de março) por Reprodução
Ana Maria Braga (1º de abril) por Reprodução
Pedro Pascal (2 de abril) por Reprodução/Instagram
Elton John (25 de março) por Shutterstock
Padre Fábio de Melo (3 de abril) por Reprodução
Mariah Carey (27 de março) por Shutterstock
Viviane Araújo (25 de março) por Reprodução/Instagram
Nathalia Dill (24 de março) por Reprodução
Robert Downey Jr. (4 de abril) por Divulgação
Juliana Paes (26 de março) por Netflix
Pedro Bial (29 de março) por Reprodução/TV Globo
Jorge Ben Jor (22 de março) por Reprodução/Instagram @marcosoliveirapht
1 de 16
Anitta (30 de março) por Reprodução/Instagram

Gêmeos: Uma conexão marcada por curiosidade e afinidade ganha profundidade emocional. Você se permite baixar a guarda e percebe que vulnerabilidade não é fraqueza, é abertura para viver algo maior. Surge a possibilidade real de construir algo com o outro, sem promessas vazias. O desejo de experimentar o amor fala mais alto.

Dica cósmica: Amor profundo começa quando você se permite sentir sem racionalizar tudo.

Famosos do signo de Gêmeos

Ivete Sangalo (27 de maio) por Divulgação
Maisa Silva (22 de maio) por Reprodução/Instagram
Adriana Lima (12 de junho) por Reprodução/Instagram
Giovanna Lancellotti (21 de maio) por Reprodução/Instagram
Angelina Jolie (4 de junho) por Divulgação
Morgan Freeman (1º de junho) por Reprodução
Tom Holland (1º de junho) por Divulgação
Camila Pitanga (14 de junho) por Reprodução/Redes Sociais
Nicole Kidman (20 de junho) por Imagem: Reprodução digital | Prime Video
Yasmin Brunet (6 de junho) por Reprodução/Instagram
Débora Nascimento (16 de junho) por Reprodução
Paul McCartney (18 de junho) por Arisson Marinho/ CORREIO
Fernanda Souza (18 de junho) por Reprodução/Instagram
Sophia Abrahão (22 de maio) por Reprodução/Instagram
Kendrick Lamar (17 de junho) por Reprodução/Instagram
Chris Evans (13 de junho) por Reprodução
1 de 16
Ivete Sangalo (27 de maio) por Divulgação

Sagitário: A clareza emocional se impõe e você decide falar o que sente sem rodeios. Existe amor, e fingir que não existe deixa de fazer sentido. Ao agir com honestidade, você cria uma base sólida para algo verdadeiro. O dia marca uma virada afetiva importante, construída sobre confiança e verdade.

Dica cósmica: Verdade dita no tempo certo aproxima quem está pronto.

Famosos do signo de Sagitário

Carlinhos Brown (23 de novembro) por @mariguimafotografia
Taís Araujo (25 de novembro) por Reprodução/Instagram
Deborah Secco (26 de novembro) por Reprodução/Instagram
Vera Fischer (27 de novembro) por Reprodução/Instagram
Angélica (30 de novembro) por Reprodução/Instagram
Juliette (3 de dezembro) por Reprodução/Instagram
Taylor Swift (13 de dezembro) por Divulgação
Bruno Gissoni (9 de dezembro) por Reprodução/Redes Sociais
Adriana Esteves (15 de dezembro) por Reprodução
Miley Cyrus (23 de novembro) por Reprodução/Getty Images
Eliana (22 de novembro) por Bob Paulino/TV Globo
Brad Pitt (18 de dezembro) por Jay Hirano/Shutterstock.com
Jay-Z (4 de dezembro) por Shutterstock
Tiago Iorc (28 de novembro) por Reprodução
Nicki Minaj (8 de dezembro) por divulgação
Yanna Lavigne (29 de novembro) por Reprodução/Instagram
1 de 16
Carlinhos Brown (23 de novembro) por @mariguimafotografia

Tags:

Signo Amor Áries Gêmeos Sagitário Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - Sinal verde para o sucesso: Por que Gêmeos, Áries e Sagitário devem agir sem medo hoje (24 de fevereiro)

Sinal verde para o sucesso: Por que Gêmeos, Áries e Sagitário devem agir sem medo hoje (24 de fevereiro)
Imagem - Sérgio Marone rebate críticas após se declarar ecossexual e diz que termo foi mal interpretado

Sérgio Marone rebate críticas após se declarar ecossexual e diz que termo foi mal interpretado
Imagem - Como é a mansão de R$ 40 milhões de Maíra Cardi, com paredes de vidro e 40 banheiros, que era de Neymar

Como é a mansão de R$ 40 milhões de Maíra Cardi, com paredes de vidro e 40 banheiros, que era de Neymar

MAIS LIDAS

Imagem - Atacante que decepcionou no Vitória brilha e garante classificação de novo time para final
01

Atacante que decepcionou no Vitória brilha e garante classificação de novo time para final

Imagem - Cidade da Bahia registra o terceiro maior volume de chuva do país em 24 horas
02

Cidade da Bahia registra o terceiro maior volume de chuva do país em 24 horas

Imagem - Rede de supermercados acaba com escala 6x1: saiba como vai funcionar
03

Rede de supermercados acaba com escala 6x1: saiba como vai funcionar

Imagem - Com mistura de Bahia e Vitória, time de Bellintani elimina clube de Série A e vai para final
04

Com mistura de Bahia e Vitória, time de Bellintani elimina clube de Série A e vai para final