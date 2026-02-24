Acesse sua conta
Esposa de Cowboy toma atitude após ataques contra a filha de 4 anos e ameaças de denúncia ao ICE

Priscilla Monroy se pronunciou depois de receber mensagens lamentáveis nas redes sociais

  Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 09:11

Priscilla Monroy e Alberto Cowboy
Priscilla Monroy e Alberto Cowboy Crédito: Reprodução/Instagram

A mais recente briga entre Alberto Cowboy e Ana Paula Renault extrapolou os limites da casa do BBB 26 e chegou às redes sociais. Priscilla Monroy, esposa do Veterano, relatou ter recebido ameaças e ataques direcionados à ela e sua filha de 4 anos. Internautas ainda sugeriram denunciar o brother e sua família ao ICE, serviço de imigração dos Estados Unidos.

Cowboy mora nos Estados Unidos com a esposa e a enteada, Fiorella, de 4 anos. Ele é empresário e dono de um pequeno negócio de aluguel de carros. Nas redes, Priscilla questionou: "A internet virou terra sem lei?".

Desabafo de Priscilla Monroy, esposa de Alberto Cowboy

Desabafo de Priscilla Monroy, esposa de Alberto Cowboy por Reprodução
Desabafo de Priscilla Monroy, esposa de Alberto Cowboy por Reprodução
Desabafo de Priscilla Monroy, esposa de Alberto Cowboy por Reprodução
Desabafo de Priscilla Monroy, esposa de Alberto Cowboy por Reprodução
1 de 4
Desabafo de Priscilla Monroy, esposa de Alberto Cowboy por Reprodução

A baiana também garantiu entender que existam diferentes opiniões sobre quem está certo ou errado dentro do reality show, mas que há um limite claro. "O que quero trazer aqui é que quem vive o jogo aqui fora, ao lado deles, também acaba exposto a críticas e opiniões sobre o que acontece lá dentro. E opiniões, eu aceito. Sempre aceitarei. Ameaças, não", escreveu.

A terapeuta falou que Cowboy não fez "xingamentos direcionados a familiares de qualquer participante", e disse que sua declaração é motivada por "ataques pessoais", "xingamentos" e "ameaças graves" direcionadas à sua família. "Nas últimas 24 horas, fui transformada em personagem de uma história que nunca aconteceu comigo. Me sinto profundamente desrespeitada ao ver minha vida ser usada como 'enredo', apenas para alimentar favoritismo. Desta vez, porém, todos os limites do entretenimento foram ultrapassados", publicou.

"Desta vez, porém, todos os limites do entretenimento foram ultrapassados. Transformar estratégias de jogo em ataques pessoais, xingamentos e ameaças graves à minha família aqui fora é inaceitável. Desejaram coisas inescrupulosas, inclusive, à minha filha de 4 anos de idade", continuou.

Priscilla Monroy, esposa de Alberto Cowboy

Priscilla Monroy e Alberto Cowboy por Reprodução/Instagram
Priscilla Monroy por Reprodução/Instagram
Priscilla Monroy por Reprodução/Instagram
Priscilla Monroy e Alberto Cowboy por Reprodução/Instagram
Priscilla Monroy por Reprodução/Instagram
Priscilla Monroy por Reprodução/Instagram
Priscilla Monroy por Reprodução/Instagram
Priscilla Monroy por Reprodução/Instagram
Priscilla Monroy por Reprodução/Instagram
Priscilla Monroy e Alberto Cowboy por Reprodução/Instagram
Priscilla Monroy e Alberto Cowboy por Reprodução/Instagram
Alberto Cowboy e Gabriela no BBB 26 por Reprodução/Globo
Priscilla Monroy rebateu seguidora por Reprodução/Instagram
1 de 13
Priscilla Monroy e Alberto Cowboy por Reprodução/Instagram

A última imagem compartilhada por ela em um carrossel no Instagram mostra algumas das mensagens com teor de ódio recebidas. "Se é pra falar de regras, então que elas sirvam para todos (...) deveria ser regra não ameaçar, ofender ou dirigir xingamentos à família aqui fora... Isso sim é jogo baixo e não é em nenhum momento o que o Beto está fazendo lá dentro".

Por fim, a esposa de Cowboy garantiu que, "a partir de agora, qualquer desrespeito que ultrapasse essa linha comigo, com a minha filha, e com a minha vida, será tratado com as medidas judiciais cabíveis".

