Quem é Gerardo Renault, pai de Ana Paula e pivô de briga com Cowboy no BBB 26

Ex-político de 96 anos foi mencionado pelo Veterano durante discussão

Giuliana Mancini

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 07:13

Ana Paula Renault ao lado do pai, Gerardo Renault Crédito: Reprodução

Ana Paula Renault se envolveu em uma briga no Big Brother Brasil 26 na madrugada desta segunda-feira (23), após Alberto Cowboy citar o pai da jornalista durante uma discussão. A menção ao familiar foi o estopim para que a Veterana partisse para cima do rival e ainda amassasse o chapéu do brother.

O pai de Ana Paula é Gerardo Henrique Machado Renault, de 96 anos. Nascido em Belo Horizonte, Minas Gerais, ele construiu uma longa trajetória na vida pública. Gerardo iniciou a carreira política em 1951, quando se tornou vereador da capital mineira. Anos depois, entre 1967 e 1979, exerceu o mandato de deputado estadual de Minas Gerais e, na sequência, de 1979 a 1983, atuou como deputado federal. Em todos esses períodos, foi eleito por um partido de apoio à ditadura militar, a Aliança Renovadora Nacional (Arena).

Mesmo aos 96 anos, Gerardo Renault segue trabalhando. Atualmente, ele ocupa o cargo de presidente do Instituto de Previdência do Legislativo do Estado de Minas Gerais, função para a qual foi eleito em 1991.

Ana Paula é filha de Gerardo com Maria da Conceição Machado Renault, que morreu em 1998 após um acidente de carro. Na época, a sister tinha 17 anos. A perda precoce da mãe e a relação próxima com o pai já foram mencionadas pela jornalista ao longo de sua participação no BBB 26.

Após a confusão envolvendo Cowboy, a equipe de Ana Paula se pronunciou nas redes sociais e criticou duramente a atitude do brother. Em nota, afirmou: "Mais uma vez, ele voltou a citar o pai dela, um assunto extremamente delicado, com o intuito de desestabilizá-la dentro do jogo. É muito baixo usar uma questão tão sensível para tentar atingir alguém emocionalmente. Fica firme, Ana! Seu Gerardo está bem e orgulhoso da sua trajetória no BBB 26".