Enquete BBB 26: Chaiany, Maxiane ou Milena quem deve ser eliminado no Paredão?

Eliminação será nesta terça-feira (24)

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 22 de fevereiro de 2026 às 23:57

Chaiany, Maxiane e Milena Crédito: Reprodução

O paredão do BBB está formado. Estão na berlinda Chaiany, Maxiane e Milena

Tudo começou com o Duelo de Risco. Chaiany Andrade atendeu o Big Fone e escolheu Jordana para disputar a permanência. Jordana levou a melhor, garantiu imunidade e, apesar de estar no Castigo do Monstro, escapou do risco. Chaiany, por outro lado, foi direto ao Paredão.

Anjo da semana, Chaiany imunizou Gabriela, que ficou protegida na formação. Já o líder Jonas Sulzbach confirmou sua indicação e colocou Milena Lages na berlinda.

No confessionário, o clima pesou. Com a maioria dos votos, Alberto Cowboy foi o mais votado pela casa e também foi para o Paredão. Mas o jogo não parou por aí: Chaiany teve direito a um contragolpe e puxou Maxiane para completar o time de emparedados.



Alberto Cowboy, o dono da "Máquina do Poder" nesta semana, usou sua vantagem de forma estratégica. Ele vetou Chaiany da Prova Bate e Volta, enviando o participante direto para a votação popular. Após uma disputa acirrada na Prova Bate e Volta, Alberto Cowboy escapou por um triz, deixando o trio final formado.

Agora, a decisão está nas suas mãos. A temporada, que já ficou marcada pelas expulsões polêmicas de Sol Vega e Edílson Capetinha, além da desistência de Pedro, perde mais um protagonista nesta terça (24).