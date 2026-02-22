Morre a cantora gospel Rejanne Fogo Puro, aos 59 anos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 22 de fevereiro de 2026 às 18:30
A música gospel brasileira se despediu neste sábado (21) de Rejanne Fogo Puro. A cantora morreu aos 59 anos, após mais de um mês internada em um hospital no Rio de Janeiro. A notícia foi confirmada pela filha da artista, Tatiana, em uma publicação nas redes sociais.
No comunicado, familiares lamentaram a perda e agradeceram as mensagens de apoio recebidas desde a internação. Rejanne enfrentava um câncer no pâncreas, descoberto após uma sequência de exames. Inicialmente, ela havia sido diagnosticada com uma infecção intestinal, mas, diante da persistência das dores, novos procedimentos médicos identificaram o tumor. Apesar do tratamento, o quadro se agravou.
Morre cantora gospel Rejanne Fogo Puro
Conhecida nacionalmente pelos chamados “corinhos de fogo”, Rejanne construiu uma trajetória marcada por canções de forte apelo espiritual. Músicas como “Continue Dando Glória” e “Mulheres Guerreiras” ganharam espaço nas igrejas e também viralizaram nas redes sociais, alcançando milhões de visualizações.
O velório foi realizado neste domingo (22), a partir das 13h, no Cemitério Memorial do Rio, reunindo familiares, amigos e admiradores que foram prestar as últimas homenagens.