Thais Carla revela 'ponto de virada' antes de perder 85kg: 'Era muito desconfortável'

Influenciadora abriu o coração e revelou o momento exato em que decidiu mudar

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 09:52

Thais Carla Crédito: Reprodução/Instagram

A influenciadora Thais Carla abriu o coração ao falar sobre a transformação que viveu nos últimos meses. Após realizar uma cirurgia bariátrica, ela eliminou mais de 80 quilos e atualmente está com 115 kg. Mas, segundo a própria dançarina, a mudança foi muito além da estética.

Em conversa recente, Thais contou que o ponto de virada aconteceu durante uma viagem em família. Ao visitar a Disney, percebeu que não conseguia aproveitar o parque como gostaria. “Eu não consegui brincar com as minhas filhas”, relembrou. A dificuldade também se repetiu em voos e em outra viagem marcante, para as Maldivas. “Era tudo muito desconfortável. Os espaços pareciam não ser feitos para mim.”

Mãe de Eva e Maria Clara, do relacionamento com Israel Reis, ela explica que a falta de acessibilidade machuca mais do que qualquer comentário ofensivo. Não se tratava apenas de críticas ou preconceito, mas da sensação constante de não caber, literalmente, em determinados lugares.

Foi nesse momento que decidiu mudar. Thais afirma que queria viver experiências sem medo ou limitações físicas, principalmente ao lado das filhas. “Eu queria ter uma vida longa com elas e viver coisas que antes eu sentia que meu corpo estava me impedindo.”

Ao todo, foram 85 kg eliminados. Entre as mudanças práticas do dia a dia, ela destaca algo simples, mas significativo: poder entrar em qualquer ambiente sem se preocupar se o espaço será adequado. Roupas também deixaram de ser um desafio constante, já que hoje veste tamanhos G e GG.

Mesmo assim, Thais reforça que sua visão sobre autoestima permanece intacta. Conhecida por defender o amor-próprio e o respeito aos corpos diversos, ela garante que a cirurgia não representa uma negação do passado. “Eu fui feliz sendo aquela mulher gorda, maravilhosa”, afirma. Segundo ela, sua trajetória sempre foi marcada por quebrar barreiras e provar que capacidade não tem tamanho.