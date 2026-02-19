Acesse sua conta
Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta quinta (19) para encher o bolso

Veja o que os astros reservam para o seu signo

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 07:00

Signos e dinheiro
Signos e dinheiro Crédito: Reprodução

Se você sentiu um choque de realidade (ou uma vontade súbita de chutar o balde e começar tudo do zero), não se assuste. Nesta quinta-feira, 19 de fevereiro de 2026, a Lua se despediu da calmaria de Peixes e mergulhou de cabeça no impetuoso signo de Áries.

Saímos daquela vibe contemplativa e entramos direto no modo "fazer acontecer". O céu de hoje não tem paciência para quem espera; ele favorece quem tem coragem, iniciativa e aquela pitada de ousadia que separa os sonhadores dos realizadores. Quer saber se o seu signo está com a faca e o queijo na mão para acertar os números da sorte?

Confira o seu guia astral e veja as dezenas que podem mudar o seu destino hoje:

Confira as previsões e os números que você não deve ignorar:

  • Áries (21/03 a 20/04)
    • A Lua está na sua casa! Você é o protagonista do dia e a sua vontade é a lei. Se havia uma conquista ou um projeto travado, a hora de dar o primeiro passo é agora. No jogo, confie no seu primeiro palpite, aquele que vem rápido.
  • Números da Sorte: 1, 19, 27

  • Touro (21/04 a 20/05)
    • O fogo de Áries mexe com o seu subconsciente. Sabe aquela intuição que grita baixinho? Escute-a. É um dia excelente para planejar o seu próximo grande salto financeiro em segredo. Não conte seus planos a ninguém por enquanto.
  • Números da Sorte: 8, 22, 40

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar

Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Insistir em relações ou rotinas que já não fazem sentido. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Espalhar energia instável quando não sabe o que quer. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Usar sensibilidade como forma de manipular o clima. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Transformar feridas em necessidade de validação constante. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Criticar mais do que contribuir. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Fugir de conversas difíceis. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Pressupor intenções ocultas onde não há. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Desistir quando exige comprometimento real. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Colocar metas acima de vínculos humanos. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Criar distância para evitar vulnerabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Ignorar limites até perder o próprio eixo. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução

  • Gêmeos (21/05 a 20/06)
    Sua vida social vai acelerar e o networking é a chave do sucesso hoje. Debates inteligentes podem render ótimas ideias de apostas ou parcerias. No amor, o flerte está rápido, certeiro e cheio de lábia.
  • Números da sorte: 5, 17, 31

  • Câncer (21/06 - 22/07)
    A Lua ilumina sua carreira e ambição. Se você quer ser notado, esse é o momento. Mostre sua força e não tenha medo de lutar pelo que é seu por direito.
  • Números da sorte: 10, 28, 44

  • Leão (22/07 a 22/08)
    • O mundo parece pequeno para você hoje. O desejo é de expansão e aventura. Que tal planejar algo fora da rotina? No trabalho, contatos com pessoas de longe ou novos aprendizados trazem sorte.
  • Números da sorte: 9, 33, 52

  • Virgem (23/08 a 22/09)
    O clima é de "tudo ou nada". Sua percepção estratégica está afiada, excelente para investimentos de risco ou para resolver questões de heranças e seguros. No amor, é hora de renovar os desejos mais profundos. 
  • Números da sorte: 13, 26, 49

O ponto fraco que cada signo tenta esconder

Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA
Touro: Age como firmeza absoluta, mas tem medo de perder estabilidade. por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Esconde a insegurança de não ser compreendido. por Imagem gerada por IA
Câncer: Finge que é forte, mas teme ser magoado de novo. por Imagem gerada por IA
Leão: Mostra brilho, mas tem medo de não ser valorizado. por Imagem gerada por IA
Virgem: Aparenta controle, mas teme falhar nos mínimos detalhes. por Imagem gerada por IA
Libra: Esconde o medo de ser rejeitado quando tenta agradar demais. por Imagem gerada por IA
Escorpião: Finge frieza, mas teme ser traído. por Imagem gerada por IA
Sagitário: Finge independência total, mas teme ser limitado. por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Aparenta ser inabalável, mas teme não ser suficiente. por Imagem gerada por IA
Aquário: Esconde o medo de não pertencer a lugar nenhum. por Imagem gerada por IA
Peixes: Esconde o medo de ser visto como “sensível demais”. por Imagem gerada por IA
1 de 12
Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA

  • Libra (23/09 a 22/10)
    A Lua no seu signo oposto traz o foco para as outras pessoas. O parceiro (ou o sócio) pode estar meio impaciente, então use sua diplomacia para apagar incêndios. Nas negociações, seja direto e poupe rodeios.
  • Números da sorte: 2, 14, 38

  • Escorpião (23/10 a 21/11)
    Mãos à obra! Você terá uma energia fora do comum para organizar o caos e terminar tarefas chatas em tempo recorde. No amor, pequenas atitudes práticas valem mil vezes mais do que poemas.
  • Números da sorte: 6, 21, 55

O que cada signo faz quando ninguém está vendo

Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Vive pequenos rituais de conforto e prazer que nunca comenta. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Conversa sozinho para organizar pensamentos. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Revê memórias antigas para sentir segurança. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Ensaiar falas, poses e ideias que mostrem seu melhor. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Organiza mentalmente tudo o que precisa resolver. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Reavalia decisões simples como se fossem gigantes. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Observa padrões e detalhes que ninguém percebe. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Planeja fugas, viagens e novos começos. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Faz planos longos que não divide com ninguém. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Pesquisa assuntos incomuns só por curiosidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Cria mundos imaginários inteiros para descansar da realidade. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução

  • Sagitário (22/11 a 21/12)
    Sorte grande! Com a Lua em um signo amigo, seu magnetismo pessoal explode. O dia é de festa, romance e muita criatividade. Se for jogar, faça isso com alegria, a sorte adora o seu entusiasmo.
  • Números da sorte: 3, 15, 30

  • Capricórnio (22/12 a 20/01)
    Assuntos domésticos pedem decisões rápidas. Não deixe os problemas em casa acumularem; resolva logo para focar no que importa. No trabalho, sua base precisa estar sólida para você produzir com excelência.
  • Números da sorte: 4, 20, 47

A criança de cada signo

A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
1 de 13
A criança de cada signo por Reprodução

  • Aquário (20/01 a 18/02)
    Sinceridade é bom, mas cuidado com o "sincericídio". Sua comunicação está rápida e direta, o que é ótimo para vendas e trocas de ideias, mas pode ferir corações mais sensíveis. Controle a cafeína!
  • Números da sorte: 11, 25, 41

  • Peixes (20/02 a 20/03)
    Você quer segurança e estabilidade. No amor, prefira a presença real às promessas vazias. No financeiro, evite gastar por impulso só para aliviar o estresse do dia.
  • Números da sorte: 7, 36, 60

