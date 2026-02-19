Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta quinta (19) para encher o bolso

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 07:00
Se você sentiu um choque de realidade (ou uma vontade súbita de chutar o balde e começar tudo do zero), não se assuste. Nesta quinta-feira, 19 de fevereiro de 2026, a Lua se despediu da calmaria de Peixes e mergulhou de cabeça no impetuoso signo de Áries.
Saímos daquela vibe contemplativa e entramos direto no modo "fazer acontecer". O céu de hoje não tem paciência para quem espera; ele favorece quem tem coragem, iniciativa e aquela pitada de ousadia que separa os sonhadores dos realizadores. Quer saber se o seu signo está com a faca e o queijo na mão para acertar os números da sorte?
Confira o seu guia astral e veja as dezenas que podem mudar o seu destino hoje:
