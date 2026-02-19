ASTROLOGIA

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta quinta (19) para encher o bolso

Veja o que os astros reservam para o seu signo

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 07:00

Signos e dinheiro Crédito: Reprodução

Se você sentiu um choque de realidade (ou uma vontade súbita de chutar o balde e começar tudo do zero), não se assuste. Nesta quinta-feira, 19 de fevereiro de 2026, a Lua se despediu da calmaria de Peixes e mergulhou de cabeça no impetuoso signo de Áries.

Saímos daquela vibe contemplativa e entramos direto no modo "fazer acontecer". O céu de hoje não tem paciência para quem espera; ele favorece quem tem coragem, iniciativa e aquela pitada de ousadia que separa os sonhadores dos realizadores. Quer saber se o seu signo está com a faca e o queijo na mão para acertar os números da sorte?

Confira o seu guia astral e veja as dezenas que podem mudar o seu destino hoje:

Confira as previsões e os números que você não deve ignorar:

Áries (21/03 a 20/04)



A Lua está na sua casa! Você é o protagonista do dia e a sua vontade é a lei. Se havia uma conquista ou um projeto travado, a hora de dar o primeiro passo é agora. No jogo, confie no seu primeiro palpite, aquele que vem rápido. Números da Sorte: 1, 19, 27

Touro (21/04 a 20/05)



O fogo de Áries mexe com o seu subconsciente. Sabe aquela intuição que grita baixinho? Escute-a. É um dia excelente para planejar o seu próximo grande salto financeiro em segredo. Não conte seus planos a ninguém por enquanto. Números da Sorte: 8, 22, 40

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar 1 de 12

Gêmeos (21/05 a 20/06)

Sua vida social vai acelerar e o networking é a chave do sucesso hoje. Debates inteligentes podem render ótimas ideias de apostas ou parcerias. No amor, o flerte está rápido, certeiro e cheio de lábia.



Sua vida social vai acelerar e o networking é a chave do sucesso hoje. Debates inteligentes podem render ótimas ideias de apostas ou parcerias. No amor, o flerte está rápido, certeiro e cheio de lábia. Números da sorte: 5, 17, 31

Câncer (21/06 - 22/07)

A Lua ilumina sua carreira e ambição. Se você quer ser notado, esse é o momento. Mostre sua força e não tenha medo de lutar pelo que é seu por direito.



A Lua ilumina sua carreira e ambição. Se você quer ser notado, esse é o momento. Mostre sua força e não tenha medo de lutar pelo que é seu por direito. Números da sorte: 10, 28, 44

Leão (22/07 a 22/08)



O mundo parece pequeno para você hoje. O desejo é de expansão e aventura. Que tal planejar algo fora da rotina? No trabalho, contatos com pessoas de longe ou novos aprendizados trazem sorte. Números da sorte: 9, 33, 52

Virgem (23/08 a 22/09)

O clima é de "tudo ou nada". Sua percepção estratégica está afiada, excelente para investimentos de risco ou para resolver questões de heranças e seguros. No amor, é hora de renovar os desejos mais profundos.



O clima é de "tudo ou nada". Sua percepção estratégica está afiada, excelente para investimentos de risco ou para resolver questões de heranças e seguros. No amor, é hora de renovar os desejos mais profundos. Números da sorte: 13, 26, 49

O ponto fraco que cada signo tenta esconder 1 de 12

Libra (23/09 a 22/10)

A Lua no seu signo oposto traz o foco para as outras pessoas. O parceiro (ou o sócio) pode estar meio impaciente, então use sua diplomacia para apagar incêndios. Nas negociações, seja direto e poupe rodeios.



A Lua no seu signo oposto traz o foco para as outras pessoas. O parceiro (ou o sócio) pode estar meio impaciente, então use sua diplomacia para apagar incêndios. Nas negociações, seja direto e poupe rodeios. Números da sorte: 2, 14, 38

Escorpião (23/10 a 21/11)

Mãos à obra! Você terá uma energia fora do comum para organizar o caos e terminar tarefas chatas em tempo recorde. No amor, pequenas atitudes práticas valem mil vezes mais do que poemas.



Mãos à obra! Você terá uma energia fora do comum para organizar o caos e terminar tarefas chatas em tempo recorde. No amor, pequenas atitudes práticas valem mil vezes mais do que poemas. Números da sorte: 6, 21, 55



O que cada signo faz quando ninguém está vendo 1 de 12

Sagitário (22/11 a 21/12)

Sorte grande! Com a Lua em um signo amigo, seu magnetismo pessoal explode. O dia é de festa, romance e muita criatividade. Se for jogar, faça isso com alegria, a sorte adora o seu entusiasmo.

Sorte grande! Com a Lua em um signo amigo, seu magnetismo pessoal explode. O dia é de festa, romance e muita criatividade. Se for jogar, faça isso com alegria, a sorte adora o seu entusiasmo. Números da sorte: 3, 15, 30

Capricórnio (22/12 a 20/01)

Assuntos domésticos pedem decisões rápidas. Não deixe os problemas em casa acumularem; resolva logo para focar no que importa. No trabalho, sua base precisa estar sólida para você produzir com excelência.



Assuntos domésticos pedem decisões rápidas. Não deixe os problemas em casa acumularem; resolva logo para focar no que importa. No trabalho, sua base precisa estar sólida para você produzir com excelência. Números da sorte: 4, 20, 47

A criança de cada signo 1 de 13

Aquário (20/01 a 18/02)

Sinceridade é bom, mas cuidado com o "sincericídio". Sua comunicação está rápida e direta, o que é ótimo para vendas e trocas de ideias, mas pode ferir corações mais sensíveis. Controle a cafeína!



Sinceridade é bom, mas cuidado com o "sincericídio". Sua comunicação está rápida e direta, o que é ótimo para vendas e trocas de ideias, mas pode ferir corações mais sensíveis. Controle a cafeína! Números da sorte: 11, 25, 41