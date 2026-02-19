ASTROLOGIA

Hoje (19 de fevereiro) marca um novo ciclo de coragem para muitos signos; saiba o que muda agora

A Lua em Áries encerra a passividade e traz clareza e direção para quem precisa tirar os planos do papel

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 08:08

Energia solar muda destino dos signos Crédito: Imagem criada por IA

Sabe aquele empurrãozinho que você estava esperando do universo? Pois ele chegou em forma de um "incêndio" produtivo. A manhã desta quinta-feira inaugura uma fase de ação pura. Se nos últimos dias você se sentiu meio perdido ou sonhador demais, a Lua em Áries chega para colocar ordem na casa, dando o pontapé inicial em projetos que estavam pegando poeira na gaveta da sua mente.



Nativos de Áries, Leão e Sagitário são os mais beneficiados por essa lufada de vitalidade. É como se uma bateria extra fosse instalada no seu sistema. O desejo de começar algo novo transborda e a passividade se torna insuportável. Não se assuste se você sentir uma vontade súbita de mudar a rota; o céu hoje favorece quem tem peito para decidir.

Mas atenção: coragem é diferente de imprudência. A pressa ariana pode te fazer querer pular etapas. O segredo deste novo ciclo interno é canalizar essa eletricidade para metas concretas. Use as primeiras horas do dia para definir qual será a sua "primeira vitória" de hoje.

