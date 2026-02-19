Acesse sua conta
Ghibli Fest retorna aos cinemas a partir desta quinta (19)

Festival apresenta 14 filmes clássicos do icônico estúdio japonês; entre eles A Viagem de Chihiro e O Castelo no Céu

  • Foto do(a) author(a) Doris Miranda

  • Doris Miranda

Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 06:00

A Viagem de Chihiro venceu o Oscar de Melhor Animação
A Viagem de Chihiro venceu o Oscar de Melhor Animação Crédito: divulgação

O carnaval acaba, mas a festa continua de outra forma. A Sato Company convida o público a estender as celebrações de fevereiro com a segunda fase do Ghibli Fest, que desembarca nos cinemas de todo o Brasil nesta quinta-feira (19). Serão 14 filmes clássicos do icônico e amado estúdio japonês: Nausicaä do Vale do Vento; O Castelo no Céu; Meu Amigo Totoro; O Serviço de Entregas da Kiki; Porco Rosso: O Último Herói Romântico; Princesa Monoke; A Viagem de Chihiro; O Reino dos Gatos; O Castelo Animado; Contos de Terramar; Ponyo: Uma Amizade Que Veio do Mar; O Mundo dos Pequeninos; O Conto da Princesa Kaguya; e As Memórias de Marne.

Ghibli Fest

Ponyo: Uma Amizade que Veio do Mar será exibido hoje (25), às 18h10 por divulgação
Porco Rosso o Último Herói Romântico por divulgação
Meus Vizinhos os Yamadas por divulgação
O Castelo Animado por divulgação
A Viagem de Chihiro por divulgação
Meu Amigo Totoro por divulgação
1 de 6
Ponyo: Uma Amizade que Veio do Mar será exibido hoje (25), às 18h10 por divulgação

Esta segunda parte da mostra contará com sete obras inéditas em relação à edição anterior, além do retorno de sete sucessos que marcaram a primeira metade do festival. É uma oportunidade única para fãs reviverem clássicos no cinema e para novas gerações descobrirem a magia de um dos mais respeitados estúdios de animação do mundo, que se destacam por sua identidade visual única. Em seus filmes, o cotidiano e o fantástico coexistem, permitindo que deuses e criaturas mágicas habitem ambientes realistas e poéticos.

Cinema

