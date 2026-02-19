Ghibli Fest retorna aos cinemas a partir desta quinta (19)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Doris Miranda
Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 06:00
O carnaval acaba, mas a festa continua de outra forma. A Sato Company convida o público a estender as celebrações de fevereiro com a segunda fase do Ghibli Fest, que desembarca nos cinemas de todo o Brasil nesta quinta-feira (19). Serão 14 filmes clássicos do icônico e amado estúdio japonês: Nausicaä do Vale do Vento; O Castelo no Céu; Meu Amigo Totoro; O Serviço de Entregas da Kiki; Porco Rosso: O Último Herói Romântico; Princesa Monoke; A Viagem de Chihiro; O Reino dos Gatos; O Castelo Animado; Contos de Terramar; Ponyo: Uma Amizade Que Veio do Mar; O Mundo dos Pequeninos; O Conto da Princesa Kaguya; e As Memórias de Marne.
Ghibli Fest
Esta segunda parte da mostra contará com sete obras inéditas em relação à edição anterior, além do retorno de sete sucessos que marcaram a primeira metade do festival. É uma oportunidade única para fãs reviverem clássicos no cinema e para novas gerações descobrirem a magia de um dos mais respeitados estúdios de animação do mundo, que se destacam por sua identidade visual única. Em seus filmes, o cotidiano e o fantástico coexistem, permitindo que deuses e criaturas mágicas habitem ambientes realistas e poéticos.