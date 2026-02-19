ANIMAÇÃO

Ghibli Fest retorna aos cinemas a partir desta quinta (19)

Festival apresenta 14 filmes clássicos do icônico estúdio japonês; entre eles A Viagem de Chihiro e O Castelo no Céu

Doris Miranda

Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 06:00

A Viagem de Chihiro venceu o Oscar de Melhor Animação Crédito: divulgação

O carnaval acaba, mas a festa continua de outra forma. A Sato Company convida o público a estender as celebrações de fevereiro com a segunda fase do Ghibli Fest, que desembarca nos cinemas de todo o Brasil nesta quinta-feira (19). Serão 14 filmes clássicos do icônico e amado estúdio japonês: Nausicaä do Vale do Vento; O Castelo no Céu; Meu Amigo Totoro; O Serviço de Entregas da Kiki; Porco Rosso: O Último Herói Romântico; Princesa Monoke; A Viagem de Chihiro; O Reino dos Gatos; O Castelo Animado; Contos de Terramar; Ponyo: Uma Amizade Que Veio do Mar; O Mundo dos Pequeninos; O Conto da Princesa Kaguya; e As Memórias de Marne.

Ghibli Fest 1 de 6