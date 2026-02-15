Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Conheça Flor de Lis Alencar, artista baiana que produz obras sobre mulheres negras

Nascida em Uibaí, ela transformou o corredor de acesso  do Camarote Marta Góes em espaço de arte e ancestralidade

  • Foto do(a) author(a) Gabriela Cruz

  • Gabriela Cruz

Publicado em 15 de fevereiro de 2026 às 13:38

Flor de Lis
Flor de Lis ao lado do quadro D. Maria, que retrata a mãed Crédito: Tati Freitas

Entre a cenografia que remete às feiras livres do interior da Bahia e a trilha sonora da folia no Circuito Dodô, há uma pausa sensível no Camarote Marta Góes 2026. Quem atravessa o corredor de acesso ao espaço encontra uma exposição assinada por Flor de Lis Alencar, convidada por Marta para integrar o projeto que, neste ano, tem como tema “Alegria, Solidariedade e Folia”.

Instalada na ambientação que recria uma pequena vila do interior (conceito desenvolvido pelo arquiteto Alex Galletti) a mostra apresenta nove telas, produzidas em técnica mista e acrílica sobre tela, com protagonismo de mulheres negras.

Arte no camarote

Marta Góes e Flor de Lis por Tati Freitas
Flor de Lis com o quadro D. Maria por Tati Freitas
Flor de Lis por Tati Freitas
Flor de Lis por Tati Freitas
D. Maria, obra de Flor de Lis por Gabriela Cruz
Flor de Lis por Tati Freitas
Obra de Flor de Lis por Gabriela Cruz
Obra de Flor de Lis por Gabriela Cruz
Obra de Flor de Lis por Gabriela Cruz
Obra de Flor de Lis por Gabriela Cruz
Obra de Flor de Lis por Gabriela Cruz
Obra de Flor de Lis por Gabriela Cruz
Obra de Flor de Lis por Gabriela Cruz
Obra de Flor de Lis por Gabriela Cruz
Flor de Lis por Gabriela Cruz
Obra de Flor de Lis por Gabriela Cruz
Flor de Lis por Gabriela Cruz
1 de 17
Marta Góes e Flor de Lis por Tati Freitas

Os retratos, marcados por intensidade e presença, dialogam diretamente com ancestralidade, identidade e memória, pilares que também estruturam o discurso do camarote em 2026. Natural de Uibaí, no centro-norte baiano, Flor de Lis é mulher negra e artista de múltiplas linguagens: ilustradora, designer gráfica e muralista, formada em Arquitetura e Urbanismo pela UFBA.

Sua produção tem como eixo central a representação feminina negra, explorando técnicas que articulam pintura, textura e composição simbólica. “Eu pinto mulheres negras, isso faz parte do meu processo de autoidentificação também, de representatividade. Pinto personagens que eu buscava na minha adolescência, na minha infância, no meu processo de descoberta enquanto mulher negra”, afirma.

Entre as nove obras expostas, uma ocupa lugar de destaque: o retrato de Dona Maria, mãe de Marta Góes, que abre a exposição. A escolha não é apenas afetiva, mas conceitual. Ao homenagear a trajetória de uma mulher cuja história está ligada às feiras livres do interior, referência central da cenografia do camarote, a mostra estabelece uma conexão direta entre arte, memória e pertencimento.

Ao inserir a exposição no percurso de entrada, Marta amplia o significado do espaço. Antes de chegar à sacada e aos trios elétricos, o público atravessa um ambiente que reafirma representatividade, valoriza a produção artística baiana e transforma o Carnaval em experiência cultural. A arte, ali, não é acessório: é parte da narrativa.

O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.

Tags:

Carnaval 2026

Mais recentes

Imagem - BBB 226: Solange, Alberto e Breno estão no paredão; entenda

BBB 226: Solange, Alberto e Breno estão no paredão; entenda
Imagem - Jonas conquista a segunda liderança seguida no BBB26

Jonas conquista a segunda liderança seguida no BBB26
Imagem - Prova de resistência desta quinta (12) vai definir o novo líder do BBB26; confira a dinâmica da semana

Prova de resistência desta quinta (12) vai definir o novo líder do BBB26; confira a dinâmica da semana

MAIS LIDAS

Imagem - Gabriela leva puxão de orelha da produção e desperdiça poder estratégico no BBB 26
01

Gabriela leva puxão de orelha da produção e desperdiça poder estratégico no BBB 26

Imagem - Câmara aprova ‘Bolsa Pistola’ e prevê financiamento de bancos públicos na compra da 1ª arma
02

Câmara aprova ‘Bolsa Pistola’ e prevê financiamento de bancos públicos na compra da 1ª arma

Imagem - Mundo entrará no ‘modo noturno’ em breve e animais começam a se preparar
03

Mundo entrará no ‘modo noturno’ em breve e animais começam a se preparar

Imagem - Como funciona o radar com IA que já aplicou mais de 20 mil multas em rodovias brasileiras
04

Como funciona o radar com IA que já aplicou mais de 20 mil multas em rodovias brasileiras