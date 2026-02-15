BBB 26

Gabriela leva puxão de orelha da produção e desperdiça poder estratégico no BBB 26

Advertência durante o almoço do Anjo neste domingo (15)

Giuliana Mancini

Publicado em 15 de fevereiro de 2026 às 13:50

Gabriela no almoço do Anjo do BBB 26 Crédito: Reprodução/Globo

Durante o tradicional almoço do Anjo do BBB 26, realizado neste domingo (15), Gabriela Saporito levou um puxão de orelha da produção do programa ao tentar não completar uma dinâmica do jogo. Pouco depois, a sister ainda abriu mão de um poder importante que poderia fortalecer sua aliança dentro da casa.

Produção interrompe dinâmica e corrige Gabriela

Durante o almoço, Gabriela participou de uma dinâmica em que os jogadores eram representados por cartas de tarô. Ela precisava preencher um quadro com definições estratégicas do jogo. No entanto, a sister deixou dois espaços em branco, justamente os que indicavam o alvo do líder e seu arqui-inimigo.

Confira as desistências e desclassificações do BBB 26 1 de 6

A falha foi notada por Chaiany Andrade, que brincou ao perceber os campos vazios. "E o alvo do líder? Vocês não falam, não? Tão boas", falou. “Amiga, nem conversei com ele ainda", respondeu Gabriela, se referindo a Jonas Sulzbach. A produção então precisou intervir para que a dinâmica fosse concluída corretamente.

Após a advertência, Gabriela definiu Chaiany como aliada, Jordana Morais como aliado, disse não confiar em Babu Santana, apontou Jonas como a liderança, indicou Marcelo Alves como alvo do líder e Maxiane Rodrigues como alvo da casa.

Gabriela abre mão de nova imunidade

Mais tarde, veio a decisão que teve impacto direto no jogo. Ao receber o Presente do Anjo, Gabriela precisou escolher entre assistir a vídeos enviados por familiares e amigos ou ganhar o direito de imunizar mais um participante no paredão.

A estudante optou pelo lado emocional e abriu mão da segunda imunidade, desperdiçando a chance de proteger mais uma aliada nesta semana.

Decisão pesa para a formação do paredão