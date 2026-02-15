Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Gabriela leva puxão de orelha da produção e desperdiça poder estratégico no BBB 26

Advertência durante o almoço do Anjo neste domingo (15)

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 15 de fevereiro de 2026 às 13:50

Gabriela no almoço do Anjo do BBB 26
Gabriela no almoço do Anjo do BBB 26 Crédito: Reprodução/Globo

Durante o tradicional almoço do Anjo do BBB 26, realizado neste domingo (15), Gabriela Saporito levou um puxão de orelha da produção do programa ao tentar não completar uma dinâmica do jogo. Pouco depois, a sister ainda abriu mão de um poder importante que poderia fortalecer sua aliança dentro da casa.

Produção interrompe dinâmica e corrige Gabriela

Durante o almoço, Gabriela participou de uma dinâmica em que os jogadores eram representados por cartas de tarô. Ela precisava preencher um quadro com definições estratégicas do jogo. No entanto, a sister deixou dois espaços em branco, justamente os que indicavam o alvo do líder e seu arqui-inimigo.

Confira as desistências e desclassificações do BBB 26

Marcel ameaça deixar casa de vidro do BBB 26 por Reprodução
Henri Castelli deixou o BBB 26 por orientações médicas por Manoella Mello/TV Globo
Pedro desistiu do BBB após praticar ato de importunação sexual por Reprodução
Paulo Augusto empurra Jonas e acaba expulso do BBB 26 por Divulgação/TV Globo
Sol Vega é desclassificada do BBB 26 após briga generalizada por Divulgação
Edilson Capetinha foi expulso após briga com Leandro Boneco por Manoella Mello/TV Globo
1 de 6
Marcel ameaça deixar casa de vidro do BBB 26 por Reprodução

A falha foi notada por Chaiany Andrade, que brincou ao perceber os campos vazios. "E o alvo do líder? Vocês não falam, não? Tão boas", falou. “Amiga, nem conversei com ele ainda", respondeu Gabriela, se referindo a Jonas Sulzbach. A produção então precisou intervir para que a dinâmica fosse concluída corretamente.

Após a advertência, Gabriela definiu Chaiany como aliada, Jordana Morais como aliado, disse não confiar em Babu Santana, apontou Jonas como a liderança, indicou Marcelo Alves como alvo do líder e Maxiane Rodrigues como alvo da casa.

Gabriela abre mão de nova imunidade

Mais tarde, veio a decisão que teve impacto direto no jogo. Ao receber o Presente do Anjo, Gabriela precisou escolher entre assistir a vídeos enviados por familiares e amigos ou ganhar o direito de imunizar mais um participante no paredão.

A estudante optou pelo lado emocional e abriu mão da segunda imunidade, desperdiçando a chance de proteger mais uma aliada nesta semana. 

Decisão pesa para a formação do paredão

Ao recusar o poder extra, Gabriela deixou de interferir diretamente na votação deste domingo (15), justamente em um momento de instabilidade nas alianças da casa. 

Leia mais

Imagem - Festa do BBB 26 tem tem selinho, racha no jogo, participante passando mal e câmera cortada

Festa do BBB 26 tem tem selinho, racha no jogo, participante passando mal e câmera cortada

Imagem - No Camarote Salvador, Pizane diz que entraria diferente no BBB: ‘Mais voltado para o jogo’

No Camarote Salvador, Pizane diz que entraria diferente no BBB: ‘Mais voltado para o jogo’

Imagem - Foquinha celebra fase no BBB e aponta ‘Marquinha de Fitinha’ como hit do Carnaval

Foquinha celebra fase no BBB e aponta ‘Marquinha de Fitinha’ como hit do Carnaval

Tags:

Bbb Reality Show Reality bbb 26 big Brother Brasil Anjo Bbb26

Mais recentes

Imagem - Baiana, esposa de Cowboy diz que não existe chance de traição no BBB 26: 'Gostosa do jeito que sou'

Baiana, esposa de Cowboy diz que não existe chance de traição no BBB 26: 'Gostosa do jeito que sou'
Imagem - Cor e número da sorte de hoje (15 de fevereiro): estabilidade, ajustes práticos e decisões conscientes marcam o domingo

Cor e número da sorte de hoje (15 de fevereiro): estabilidade, ajustes práticos e decisões conscientes marcam o domingo
Imagem - Festa do BBB 26 tem tem selinho, racha no jogo, participante passando mal e câmera cortada

Festa do BBB 26 tem tem selinho, racha no jogo, participante passando mal e câmera cortada

MAIS LIDAS

Imagem - Gabriela leva puxão de orelha da produção e desperdiça poder estratégico no BBB 26
01

Gabriela leva puxão de orelha da produção e desperdiça poder estratégico no BBB 26

Imagem - Câmara aprova ‘Bolsa Pistola’ e prevê financiamento de bancos públicos na compra da 1ª arma
02

Câmara aprova ‘Bolsa Pistola’ e prevê financiamento de bancos públicos na compra da 1ª arma

Imagem - Mundo entrará no ‘modo noturno’ em breve e animais começam a se preparar
03

Mundo entrará no ‘modo noturno’ em breve e animais começam a se preparar

Imagem - Como funciona o radar com IA que já aplicou mais de 20 mil multas em rodovias brasileiras
04

Como funciona o radar com IA que já aplicou mais de 20 mil multas em rodovias brasileiras