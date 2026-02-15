BBB 26

Baiana, esposa de Cowboy diz que não existe chance de traição no BBB 26: 'Gostosa do jeito que sou'

Priscilla Monroy rebateu uma seguidora após comentário envolvendo o reality show

Giuliana Mancini

Publicado em 15 de fevereiro de 2026 às 14:49

Priscilla Monroy e Alberto Cowboy Crédito: Reprodução/Instagram

Priscilla Monroy, esposa de Alberto Cowboy, rebateu uma seguidora que insinuou que ela deveria agradecer por ainda não ter sido traída em rede nacional. A troca de farpas aconteceu após a baiana fazer um comentário nas redes sociais em meio à repercussão dos últimos acontecimentos do BBB 26.

A confusão começou quando Priscilla publicou no X, antigo Twitter, a seguinte frase: "Nunca ajude um fudido, sem saber o porquê dele ser fudido, às vezes ele tá fudido de tanto fuder os outros". A postagem veio logo após Gabriela Saporito vencer a Prova do Anjo e surpreender o público ao colocar Cowboy no monstro.

A justificativa da sister foi uma fala do Veterano, que teria dito que ela não era boa de prova e isso a ofendeu. A escolha causou espanto, já que Gabriela e Cowboy vinham mantendo proximidade dentro da casa e suas interações estavam rendendo assunto fora do reality.

Uma telespectadora então compartilhou o post de Priscilla e escreveu: "Devia está dando é amém, mais um pouco e você estava sendo corna em rede nacional". A esposa de Cowboy não deixou o comentário passar batido. "Ih, amiga, vai nascer o dia que vou implorar pra macho não me trair, sendo gostosa do jeito que sou ainda… essa chance nunca existiu sequer", rebateu.

Alberto Cowboy participa do Big Brother Brasil pela segunda vez. Ele esteve no reality em 2007, uma das edições mais lembradas do programa. Diego Alemão foi o vencedor na época, enquanto Cowboy ficou marcado pelo público como "vilão".