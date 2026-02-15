CARNAVAL

Andre Marques dá 'chega mais' em Ana Clara em bloco de Ivete, mas leva fora; VÍDEOS

Apresentadores foram flagrados curtindo juntos o trio de Veveta

Publicado em 15 de fevereiro de 2026 às 12:35

Ana Clara e Andre Marques curtem Salvador Crédito: Reprodução

Andre Marques e Ana Clara chamaram a atenção ao curtirem juntinhos o Bloco Coruja, comandado por Ivete Sangalo, no último sábado (14). Mas o momento que viralizou nas redes sociais não foi exatamente muito bom para o apresentador. Isso porque vídeos que circulam na web mostram que o ex-Malhação tentou dar uma investida na ex-BBB - e acabou levando um fora.

Em uma das publicações, Andre aparece dando um 'chega mais' em Ana Clara, com mãozinhas na cintura e papo ao pé do ouvido. O post, inclusive, levantou especulações sobre um possível clima de romance entre os dois. Mas, o que dá para ver por outras imagens, parece que a apresentadora não ficou muito interessada. Ela não pareceu corresponder e seguiu dançando a coreografia de 'Vampirinha', hit de Veveta.

Vale lembrar que Ana Clara está solteira desde o fim de 2025, quando chegou ao fim o seu namoro de três anos com o advogado Bruno Tumoli.

