Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Andre Marques dá 'chega mais' em Ana Clara em bloco de Ivete, mas leva fora; VÍDEOS

Apresentadores foram flagrados curtindo juntos o trio de Veveta

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 15 de fevereiro de 2026 às 12:35

Ana Clara e André Marques curtem Salvador
Ana Clara e Andre Marques curtem Salvador Crédito: Reprodução

Andre Marques e Ana Clara chamaram a atenção ao curtirem juntinhos o Bloco Coruja, comandado por Ivete Sangalo, no último sábado (14). Mas o momento que viralizou nas redes sociais não foi exatamente muito bom para o apresentador. Isso porque vídeos que circulam na web mostram que o ex-Malhação tentou dar uma investida na ex-BBB - e acabou levando um fora.

Em uma das publicações, Andre aparece dando um 'chega mais' em Ana Clara, com mãozinhas na cintura e papo ao pé do ouvido. O post, inclusive, levantou especulações sobre um possível clima de romance entre os dois. Mas, o que dá para ver por outras imagens, parece que a apresentadora não ficou muito interessada. Ela não pareceu corresponder e seguiu dançando a coreografia de 'Vampirinha', hit de Veveta.

Ana Clara e André Marques no Carnaval de Salvador

Ana Clara e André Marques no Carnaval de Salvador por Reprodução
Ana Clara e André Marques no Carnaval de Salvador por Reprodução
Ana Clara e André Marques no Carnaval de Salvador por Reprodução
Ana Clara e André Marques no Carnaval de Salvador por Reprodução
Ana Clara e André Marques no Carnaval de Salvador por Reprodução
Ana Clara e André Marques no Carnaval de Salvador por Reprodução
Ana Clara e Andre Marques curtem Salvador por Reprodução
Ana Clara e Andre Marques curtem Salvador por Reprodução
Ana Clara no Carnaval de Salvador por Reprodução
Ana Clara no Carnaval de Salvador por Reprodução
Ana Clara no Carnaval de Salvador por Reprodução
Ana Clara no Carnaval de Salvador por Reprodução
Ana Clara no Carnaval de Salvador por Reprodução
Ana Clara no Carnaval de Salvador por Reprodução
1 de 14
Ana Clara e André Marques no Carnaval de Salvador por Reprodução

Vale lembrar que Ana Clara está solteira desde o fim de 2025, quando chegou ao fim o seu namoro de três anos com o advogado Bruno Tumoli.

O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.

Leia mais

Imagem - Em meio à maratona do Carnaval, Bell Marques se emociona ao falar da neta: 'Meu coração disparou'

Em meio à maratona do Carnaval, Bell Marques se emociona ao falar da neta: 'Meu coração disparou'

Imagem - Neymar surge 'curtindo' Carnaval e avisa: 'Eu gosto mesmo'

Neymar surge 'curtindo' Carnaval e avisa: 'Eu gosto mesmo'

Imagem - Marcelinho Sangalo e Shawn Mendes descem do trio para curtir Carnaval no chão

Marcelinho Sangalo e Shawn Mendes descem do trio para curtir Carnaval no chão

Tags:

Carnaval Carnaval 2026 Ivete Sangalo ana Clara André Marques Circuito Dodo Circuito Barra-ondina

Mais recentes

Imagem - Cinco homens são presos no circuito Barra-Ondina após briga generalizada

Cinco homens são presos no circuito Barra-Ondina após briga generalizada
Imagem - Shawn Mendes ajuda Bruna Marquezine a pular cerca no Carnaval de Salvador; VÍDEO

Shawn Mendes ajuda Bruna Marquezine a pular cerca no Carnaval de Salvador; VÍDEO
Imagem - Suspeito de matar enteada de 1 ano é preso no circuito Barra-Ondina durante Carnaval

Suspeito de matar enteada de 1 ano é preso no circuito Barra-Ondina durante Carnaval

MAIS LIDAS

Imagem - Câmara aprova ‘Bolsa Pistola’ e prevê financiamento de bancos públicos na compra da 1ª arma
01

Câmara aprova ‘Bolsa Pistola’ e prevê financiamento de bancos públicos na compra da 1ª arma

Imagem - Carnaval Salvador 2026: confira a programação completa dos principais circuitos neste domingo (15)
02

Carnaval Salvador 2026: confira a programação completa dos principais circuitos neste domingo (15)

Imagem - Aparência de Bruna Marquezine e Sasha Meneghel vira alvo de críticas
03

Aparência de Bruna Marquezine e Sasha Meneghel vira alvo de críticas

Imagem - Mundo entrará no ‘modo noturno’ em breve e animais começam a se preparar
04

Mundo entrará no ‘modo noturno’ em breve e animais começam a se preparar