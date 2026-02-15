À ESPERA

Em meio à maratona do Carnaval, Bell Marques se emociona ao falar da neta: 'Meu coração disparou'

Rafa Marques e Pati Guerra esperam primeira filha, que se chamará Maria Luísa

Giuliana Mancini

Publicado em 15 de fevereiro de 2026 às 11:00

Bell Marques, Aninha Marques, Pati Guerra e Rafa Marques Crédito: Reprodução/Instagram/Fernando Souza

Bell Marques segue fazendo sua maratona no Carnaval, com mais de 40 horas de apresentações na folia. Mas, em meio aos shows nos blocos e camarotes, o artista se emocionou ao falar sobre o novo capítulo de sua vida: a chegada de mais uma netinha.

Primogênito do artista com Aninha Marques, Rafa Marques está à espera da primeira filha, que se chamará Maria Luísa. Ela é fruto do casamento do cantor de 38 anos com a influenciadora Pati Guerra.

"Quando eu soube que ia ser avô, meu coração disparou. É uma emoção difícil de explicar, um dos momentos mais lindos da minha vida. A gente já ama esse bebê antes mesmo de nascer. Família sempre foi a base de tudo para mim e viver essa fase, agora como avô, é um presentão que aquece o coração", declarou Bell em entrevista à Quem neste domingo (15).

Vale lembrar que Bell Marques já é avô de duas outras meninas. Isso porque a filha mais velha do cantor, a artista plástica Rebeca Teixeira, é mãe de Íris e Elis. Nascida em 1979, Rebeca é fruto de um relacionamento anterior do artista, que é casado com Aninha Marques desde 1981. A paternidade só foi descoberta e reconhecida oficialmente em 2003, quando a primogênita já tinha 24 anos. Além dela e de Rafa, Bell também é pai de Pipo Marques.

