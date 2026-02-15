Acesse sua conta
Em meio à maratona do Carnaval, Bell Marques se emociona ao falar da neta: 'Meu coração disparou'

Rafa Marques e Pati Guerra esperam primeira filha, que se chamará Maria Luísa

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 15 de fevereiro de 2026 às 11:00

Bell Marques segue fazendo sua maratona no Carnaval, com mais de 40 horas de apresentações na folia. Mas, em meio aos shows nos blocos e camarotes, o artista se emocionou ao falar sobre o novo capítulo de sua vida: a chegada de mais uma netinha.

Primogênito do artista com Aninha Marques, Rafa Marques está à espera da primeira filha, que se chamará Maria Luísa. Ela é fruto do casamento do cantor de 38 anos com a influenciadora Pati Guerra.

Tags:

Maternidade Bebê Bell Marques Famosos Pati Guerra Rafa Marques Maria Luísa

