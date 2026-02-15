SALVADOR

Sábado de Carnaval reúne mais de 1,5 milhão de pessoas e tem recorde histórico, diz Bruno Reis

Hotelaria atinge 100% de ocupação e circuitos somam mais de 1,5 milhão de pessoas

Wendel de Novais

Publicado em 15 de fevereiro de 2026 às 13:35

Ana Paula Matos e Bruno Reis Crédito: Wendel de Novais/CORREIO

O sábado de Carnaval reuniu mais de 1,5 milhão de pessoas nos três principais circuitos da festa em Salvador e registrou o maior público da história para o dia, segundo balanço apresentado pelo prefeito Bruno Reis neste domingo (15).

De acordo com os dados divulgados na coletiva realizada no circuito Osmar (Campo Grande), 1 milhão e 31 mil pessoas passaram pelos pórticos do circuito Barra-Ondina. No Osmar, foram 442 mil foliões, enquanto o circuito Batatinha recebeu 41 mil pessoas.

“Ultrapassamos a marca de um milhão e meio de pessoas só nesses três circuitos. É o maior número da história”, afirmou o prefeito.

A rede hoteleira também atingiu ocupação máxima. “A hotelaria está em 100%”, disse. Segundo ele, houve aumento de pelo menos 17% no número de turistas e visitantes do Brasil e do exterior em comparação com anos anteriores. “Sem sombra de dúvidas, é também o maior número da história de visitantes que vieram à nossa cidade.”

Operação sem atrasos

Bruno Reis classificou o sábado como o melhor já organizado pela atual gestão. “De todos os carnavais que nós organizamos, esse sábado foi o melhor de todos, com menos problemas ou sem nenhum problema relevante.”

Um dos principais desafios nos primeiros dias de festa, a saída dos trios na Barra, foi normalizada, segundo o prefeito. “Os horários foram todos cumpridos. Tivemos um tempo médio de quatro horas e dez minutos de apresentação, até menor do que no ano passado, sem atrasos.”

Ele também destacou o funcionamento do transporte e do trânsito. A linha gratuita com saída da Lapa foi apontada como um dos acertos da operação. “Foi uma decisão acertada essa linha gratuita. As pessoas estão indo para a Lapa e de lá pegam o BRT, o metrô ou o ônibus até o destino final.”

Limpeza e recorde no Guinness

A coleta de recicláveis também foi ressaltada no balanço. “Já coletamos 32 toneladas de produtos recicláveis e tudo indica que vamos bater o recorde mundial, com Salvador sendo inscrita mais uma vez no Guinness.”

Para o prefeito, o equilíbrio na distribuição das atrações entre os circuitos contribuiu para o resultado. “É esse equilíbrio que tem feito com que o Carnaval seja um sucesso”.

Ele avaliou ainda que a experiência acumulada pela equipe tem impactado diretamente na organização da festa. “Nossa equipe está mais experiente, mais preparada. A cada ano a gente se aperfeiçoa mais e procura fazer uma entrega ainda melhor.”