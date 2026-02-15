Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Carla Perez se emociona em despedida do bloco Algodão Doce

Após mais de duas décadas à frente do projeto infantil, artista encerra ciclo no circuito Osmar e homenageia Xuxa Meneghel

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 15 de fevereiro de 2026 às 15:30

Carla Perez se despede do Carnaval de Salvador
Carla Perez se despede do Carnaval de Salvador Crédito: Vitor Santos / AgNews

Carla Perez se emocionou ao comandar pela última vez o bloco infantil Algodão Doce no Carnaval de Salvador. A despedida aconteceu neste domingo (15), no circuito Osmar, no Campo Grande, e marcou o encerramento de um ciclo de mais de 20 anos à frente do projeto. 

Momentos antes do desfile começar, a dançarina reuniu a equipe, beijou o marido, Xanddy, e não conteve as lágrimas. Os filhos Victor Alexandre e Camilly Victoria, além da noiva de Victor, Jarline Batista, também acompanharam a apresentação. Durante o cortejo, Carla desceu do trio e cantou no meio do público infantil, em um dos momentos mais simbólicos da despedida.

As apresentações deste ano tiveram como tema "Sonho de Criança" e foram pensadas como uma celebração da infância e da trajetória construída ao longo dos anos com o bloco Algodão Doce e o trio Pipoca Doce. A anfitriã aproveitou a ocasião para homenagear Xuxa Meneghel, sua principal inspiração artística. No sábado, Carla já tinha desfilado com um figurino de paquita.

Carla Perez se despede do Carnaval de Salvador

Carla Perez se despede do Carnaval de Salvador por Vitor Santos / AgNews
Carla Perez e Xanddy por Vitor Santos / AgNews
Carla Perez se despede do Carnaval de Salvador por Vitor Santos / AgNews
Carla Perez e Xanddy por Vitor Santos / AgNews
Carla Perez se despede do Carnaval de Salvador por Vitor Santos / AgNews
Carla Perez e Xanddy por Vitor Santos / AgNews
Carla Perez e Xanddy por Vitor Santos / AgNews
Carla Perez e Xanddy por Vitor Santos / AgNews
Carla Perez faz homenagem para Xuxa na despedida do Carnaval de Salvador por Reprodução/Instagram
Carla Perez faz homenagem para Xuxa na despedida do Carnaval de Salvador por Reprodução/Instagram
Carla Perez faz homenagem para Xuxa na despedida do Carnaval de Salvador por Reprodução/Instagram
Carla Perez faz homenagem para Xuxa na despedida do Carnaval de Salvador por Reprodução/Instagram
Carla Perez faz homenagem para Xuxa na despedida do Carnaval de Salvador por Reprodução/Instagram
Carla Perez faz homenagem para Xuxa na despedida do Carnaval de Salvador por Reprodução/Instagram
Carla Perez se despede do Carnaval de Salvador por Vitor Santos / AgNews
Carla Perez se despede do Carnaval de Salvador por Vitor Santos / AgNews
Carla Perez se despede do Carnaval de Salvador por Vitor Santos / AgNews
1 de 17
Carla Perez se despede do Carnaval de Salvador por Vitor Santos / AgNews

"Hoje eu me despeço da pipoca mais doce do Carnaval da Bahia… do nosso eterno Algodão Doce na Avenida Campo Grande. Essa despedida vem carregada de significado, porque hoje eu homenageio aquela que sempre foi minha maior inspiração como artista, a eterna rainha dos baixinhos e do Brasil, minha ídola, Xuxa Meneghel", escreveu Carla nas redes sociais.

"Foi olhando para ela que eu aprendi a sonhar grande, a acreditar na magia, a respeitar as crianças e a entender que alegria também é missão", continuou.

Carla Perez comanda o bloco Algodão Doce

Carla Perez comanda o trio Pipoca Doce por Vitor Santos/AgNews
Jever Machado e Telmo Júnior por Nauan Sacramento/CORREIO
Patati e Patatá no Pipoca Doce por Nauan Sacramento/CORREIO
Carla Perez comanda o trio Pipoca Doce por Vitor Santos/AgNews
Carla Perez comanda o trio Pipoca Doce por Vitor Santos/AgNews
Jever Machado e Telmo Júnior por Nauan Sacramento/CORREIO
Carla Perez comanda o trio Pipoca Doce por Vitor Santos/AgNews
Carla Perez comanda o trio Pipoca Doce por Vitor Santos/AgNews
Carla Perez comanda o trio Pipoca Doce por Vitor Santos/AgNews
Carla Perez comanda o trio Pipoca Doce por Vitor Santos/AgNews
Carla Perez comanda o trio Pipoca Doce por Nauan Sacramento/CORREIO
1 de 11
Carla Perez comanda o trio Pipoca Doce por Vitor Santos/AgNews

Criado em 2000 a partir da relação de Carla Perez com o Carnaval, o Algodão Doce se tornou rapidamente um dos blocos infantis mais tradicionais da folia baiana. O sucesso do projeto levou ao lançamento de álbuns voltados ao público infantil, como “Algodão Doce”, “Todos Iguais” e “Eletrokids”, além de uma trajetória marcada por prêmios e pelo título Hors Concours no Dodô & Osmar, após vencer a categoria por dez anos consecutivos.

A despedida já havia sido anunciada pela artista no ano passado, mas acabou adiada após uma conversa com a filha, Camilly Victoria. Agora, Carla afirmou que sente ter cumprido seu papel à frente do bloco e que é hora de passar o bastão.

"Esse não é só o meu Carnaval… Esse vai ser o Carnaval da minha vida e da sua vida. Obrigada, meu Deus, por me permitir viver esse momento tão grandioso e tão doce", finalizou, nas redes sociais.

O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.

Leia mais

Imagem - Em último dia de pipoca, Saulo celebra povo na rua e exalta a Bahia no Carnaval 2026

Em último dia de pipoca, Saulo celebra povo na rua e exalta a Bahia no Carnaval 2026

Imagem - Shawn Mendes ajuda Bruna Marquezine a pular cerca no Carnaval de Salvador; VÍDEO

Shawn Mendes ajuda Bruna Marquezine a pular cerca no Carnaval de Salvador; VÍDEO

Imagem - Andre Marques dá 'chega mais' em Ana Clara em bloco de Ivete, mas leva fora; VÍDEOS

Andre Marques dá 'chega mais' em Ana Clara em bloco de Ivete, mas leva fora; VÍDEOS

Tags:

Carnaval Carla Perez E Xanddy Salvador Carnaval 2026 Xanddy Carla Perez Circuito Osmar Pipoca Doce Algodão Doce

Mais recentes

Imagem - Lexa revela efeito colateral após uso de Mounjaro: 'Deu tudo errado'

Lexa revela efeito colateral após uso de Mounjaro: 'Deu tudo errado'
Imagem - AO VIVO: assista à transmissão do Carnaval de Salvador 2026 deste domingo (15)

AO VIVO: assista à transmissão do Carnaval de Salvador 2026 deste domingo (15)
Imagem - Em último dia de pipoca, Saulo celebra povo na rua e exalta a Bahia no Carnaval 2026

Em último dia de pipoca, Saulo celebra povo na rua e exalta a Bahia no Carnaval 2026

MAIS LIDAS

Imagem - Gabriela leva puxão de orelha da produção e desperdiça poder estratégico no BBB 26
01

Gabriela leva puxão de orelha da produção e desperdiça poder estratégico no BBB 26

Imagem - Câmara aprova ‘Bolsa Pistola’ e prevê financiamento de bancos públicos na compra da 1ª arma
02

Câmara aprova ‘Bolsa Pistola’ e prevê financiamento de bancos públicos na compra da 1ª arma

Imagem - Mundo entrará no ‘modo noturno’ em breve e animais começam a se preparar
03

Mundo entrará no ‘modo noturno’ em breve e animais começam a se preparar

Imagem - Como funciona o radar com IA que já aplicou mais de 20 mil multas em rodovias brasileiras
04

Como funciona o radar com IA que já aplicou mais de 20 mil multas em rodovias brasileiras