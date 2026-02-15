CARNAVAL

Carla Perez se emociona em despedida do bloco Algodão Doce

Após mais de duas décadas à frente do projeto infantil, artista encerra ciclo no circuito Osmar e homenageia Xuxa Meneghel

Giuliana Mancini

Publicado em 15 de fevereiro de 2026 às 15:30

Carla Perez se despede do Carnaval de Salvador Crédito: Vitor Santos / AgNews

Carla Perez se emocionou ao comandar pela última vez o bloco infantil Algodão Doce no Carnaval de Salvador. A despedida aconteceu neste domingo (15), no circuito Osmar, no Campo Grande, e marcou o encerramento de um ciclo de mais de 20 anos à frente do projeto.

Momentos antes do desfile começar, a dançarina reuniu a equipe, beijou o marido, Xanddy, e não conteve as lágrimas. Os filhos Victor Alexandre e Camilly Victoria, além da noiva de Victor, Jarline Batista, também acompanharam a apresentação. Durante o cortejo, Carla desceu do trio e cantou no meio do público infantil, em um dos momentos mais simbólicos da despedida.

As apresentações deste ano tiveram como tema "Sonho de Criança" e foram pensadas como uma celebração da infância e da trajetória construída ao longo dos anos com o bloco Algodão Doce e o trio Pipoca Doce. A anfitriã aproveitou a ocasião para homenagear Xuxa Meneghel, sua principal inspiração artística. No sábado, Carla já tinha desfilado com um figurino de paquita.

Carla Perez se despede do Carnaval de Salvador 1 de 17

"Hoje eu me despeço da pipoca mais doce do Carnaval da Bahia… do nosso eterno Algodão Doce na Avenida Campo Grande. Essa despedida vem carregada de significado, porque hoje eu homenageio aquela que sempre foi minha maior inspiração como artista, a eterna rainha dos baixinhos e do Brasil, minha ídola, Xuxa Meneghel", escreveu Carla nas redes sociais.

"Foi olhando para ela que eu aprendi a sonhar grande, a acreditar na magia, a respeitar as crianças e a entender que alegria também é missão", continuou.

Carla Perez comanda o bloco Algodão Doce 1 de 11

Criado em 2000 a partir da relação de Carla Perez com o Carnaval, o Algodão Doce se tornou rapidamente um dos blocos infantis mais tradicionais da folia baiana. O sucesso do projeto levou ao lançamento de álbuns voltados ao público infantil, como “Algodão Doce”, “Todos Iguais” e “Eletrokids”, além de uma trajetória marcada por prêmios e pelo título Hors Concours no Dodô & Osmar, após vencer a categoria por dez anos consecutivos.

A despedida já havia sido anunciada pela artista no ano passado, mas acabou adiada após uma conversa com a filha, Camilly Victoria. Agora, Carla afirmou que sente ter cumprido seu papel à frente do bloco e que é hora de passar o bastão.

"Esse não é só o meu Carnaval… Esse vai ser o Carnaval da minha vida e da sua vida. Obrigada, meu Deus, por me permitir viver esse momento tão grandioso e tão doce", finalizou, nas redes sociais.