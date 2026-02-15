CAMPO GRANDE

Saulo desce do trio e entra na pipoca para abrir roda com foliões

Domingo (15) é último dia de pipoca do cantor neste Carnaval

Esther Morais

Publicado em 15 de fevereiro de 2026 às 17:02

Saulo desce do trio e entra na pipoca para abrir roda com foliões no Campo Grande Crédito: Reprodução / Macaco Gordo

O cantor Saulo Fernandes se divertiu ao descer do trio elétrico e entrar na pipoca durante a passagem pelo Circuito Osmar, no Campo Grande, na tarde deste domingo (15), último dia de desfile do artista no circuito durante o Carnaval de Salvador deste ano.

Antes de descer, Saulo pediu à equipe de produção que providenciasse um tênis para que pudesse participar da roda. “Arranja um tênis pra mim que vou descer nessa roda. Pô, tá com cara de chulé. Espera aí, viu?”, brincou. Em seguida, os foliões abriram espaço e vibraram quando o cantor deixou o trio para participar da roda no meio do público.

Durante o momento, o artista também pediu atenção e cuidado ao perceber a presença de um folião com deficiência no local. “Pera aí, tem um brother aqui PcD, calma. Abre a roda, abre a roda. Tô aqui com ele, galera vai proteger nós aqui. Atenção, bora!”, afirmou.

A roda foi aberta e, junto ao público, Saulo puxou o coro: “Quem é de roda, roda…”, transformando o trecho do circuito em um grande momento de interação entre artista e foliões.