Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Saulo desce do trio e entra na pipoca para abrir roda com foliões

Domingo (15) é último dia de pipoca do cantor neste Carnaval

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 15 de fevereiro de 2026 às 17:02

Saulo desce do trio e entra na pipoca para abrir roda com foliões no Campo Grande
Saulo desce do trio e entra na pipoca para abrir roda com foliões no Campo Grande Crédito: Reprodução / Macaco Gordo

O cantor Saulo Fernandes se divertiu ao descer do trio elétrico e entrar na pipoca durante a passagem pelo Circuito Osmar, no Campo Grande, na tarde deste domingo (15), último dia de desfile do artista no circuito durante o Carnaval de Salvador deste ano.

Antes de descer, Saulo pediu à equipe de produção que providenciasse um tênis para que pudesse participar da roda. “Arranja um tênis pra mim que vou descer nessa roda. Pô, tá com cara de chulé. Espera aí, viu?”, brincou. Em seguida, os foliões abriram espaço e vibraram quando o cantor deixou o trio para participar da roda no meio do público.

Programação do Circuito Osmar (Campo Grande)

Quinta-feira no Circuito Osmar por Reprodução
Quinta-feira no Circuito Osmar por Reprodução
Quinta-feira no Circuito Osmar por Reprodução
Sexta-feira no Circuito Osmar por Reprodução
Sexta-feira no Circuito Osmar por Reprodução
Sexta-feira no Circuito Osmar por Reprodução
Sexta-feira no Circuito Osmar por Reprodução
Sábado no Circuito Osmar por Reprodução
Sábado no Circuito Osmar por Reprodução
Sábado no Circuito Osmar por Reprodução
Sábado no Circuito Osmar por Reprodução
Domingo no Circuito Osmar por Reprodução
Domingo no Circuito Osmar por Reprodução
Domingo no Circuito Osmar por Reprodução
Segunda no Circuito Osmar por Reprodução
Segunda no Circuito Osmar por Reprodução
Segunda no Circuito Osmar por Reprodução
Terça no Circuito Osmar por Reprodução
Terça no Circuito Osmar por Reprodução
Terça no Circuito Osmar por Reprodução
1 de 20
Quinta-feira no Circuito Osmar por Reprodução

Durante o momento, o artista também pediu atenção e cuidado ao perceber a presença de um folião com deficiência no local. “Pera aí, tem um brother aqui PcD, calma. Abre a roda, abre a roda. Tô aqui com ele, galera vai proteger nós aqui. Atenção, bora!”, afirmou.

A roda foi aberta e, junto ao público, Saulo puxou o coro: “Quem é de roda, roda…”, transformando o trecho do circuito em um grande momento de interação entre artista e foliões.

O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.

Tags:

Carnaval 2026

Mais recentes

Imagem - Bell dá início à celebração dos 40 anos do Camaleão no Circuito Barra-Ondina

Bell dá início à celebração dos 40 anos do Camaleão no Circuito Barra-Ondina
Imagem - Foliã é ferida no olho e homem é baleado no pescoço durante tiroteio no Circuito do Campo Grande

Foliã é ferida no olho e homem é baleado no pescoço durante tiroteio no Circuito do Campo Grande
Imagem - Lexa revela efeito colateral após uso de Mounjaro: 'Deu tudo errado'

Lexa revela efeito colateral após uso de Mounjaro: 'Deu tudo errado'

MAIS LIDAS

Imagem - Andre Marques dá 'chega mais' em Ana Clara em bloco de Ivete, mas leva fora; VÍDEOS
01

Andre Marques dá 'chega mais' em Ana Clara em bloco de Ivete, mas leva fora; VÍDEOS

Imagem - Carnaval de Salvador 2026: confira a programação completa
02

Carnaval de Salvador 2026: confira a programação completa

Imagem - Gabriela leva puxão de orelha da produção e desperdiça poder estratégico no BBB 26
03

Gabriela leva puxão de orelha da produção e desperdiça poder estratégico no BBB 26

Imagem - Câmara aprova ‘Bolsa Pistola’ e prevê financiamento de bancos públicos na compra da 1ª arma
04

Câmara aprova ‘Bolsa Pistola’ e prevê financiamento de bancos públicos na compra da 1ª arma