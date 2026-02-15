Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Bahia tem três apostas premiadas na Mega-Sena; veja onde saíram os bilhetes

Jogos acertaram cinco dezenas e juntos garantiram mais de R$ 175 mil em prêmios

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 15 de fevereiro de 2026 às 07:25

mega-sena
mega-sena Crédito: Agência Brasil

Três apostas registradas na Bahia figuraram entre as vencedoras da quina no concurso 2.923 da Mega-Sena, sorteado na noite de sábado (4), em São Paulo. Apesar disso, ninguém acertou as seis dezenas e o prêmio principal acumulou, chegando a R$ 72 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados foram: 16 – 24 – 46 – 45 – 27 – 31.

Na faixa de cinco acertos, 63 apostas em todo o país foram premiadas, cada uma recebendo pelo menos R$ 43.862,01 (jogo simples de seis números). Já na quadra, com quatro números corretos, 4.259 apostas levaram R$ 1.069,47 cada.

Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa

1. Entenda o jogo antes de apostar (cada modalidade tem regras e probabilidades diferentes.) por Marcello Casal Jr/Agência Brasi
2. Aposte com mais dezenas (se puder) por Arquivo Agência Brasil
3. Participe de bolões por Shutterstock
4. Evite combinações óbvias por Shutterstock
5. Seja consistente, mas defina um limite (apostar com frequência aumenta as chances ao longo do tempo, mas é fundamental ter disciplina financeira) por Marcello Casal Jr./Agência Brasil
1 de 5
1. Entenda o jogo antes de apostar (cada modalidade tem regras e probabilidades diferentes.) por Marcello Casal Jr/Agência Brasi

Bahia teve apostas premiadas em três cidades

Na Bahia, os jogos vencedores foram registrados nas cidades de Lauro de Freitas, Ourolândia e Salvador.

Em Lauro de Freitas, uma aposta simples com sete números garantiu prêmio de R$ 87.724,02, valor superior ao prêmio padrão da quina devido à escolha de mais dezenas no jogo.

Já em Ourolândia, um bolão com oito cotas acertou cinco números e levou prêmio total de R$ 43.862, que será dividido entre os participantes.

Na capital baiana, uma aposta simples registrada em lotérica também conquistou R$ 43.862,01.

Leia mais

Imagem - Vai ter sorteio das Loterias Caixa no Carnaval? Veja o que muda

Vai ter sorteio das Loterias Caixa no Carnaval? Veja o que muda

Imagem - Bolão da Bahia fatura prêmio na Mega-Sena

Bolão da Bahia fatura prêmio na Mega-Sena

Imagem - Aposta baiana fatura R$ 65 mil na Mega-Sena; confira o resultado

Aposta baiana fatura R$ 65 mil na Mega-Sena; confira o resultado

Próximo sorteio e como apostar

O próximo concurso da Mega-Sena está previsto para quinta-feira (19). As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio, em qualquer casa lotérica do país ou pelos canais digitais administrados pela Caixa Econômica Federal.

Quem aposta pela internet pode pagar via PIX, cartão de crédito ou internet banking. Para participar, é necessário ter 18 anos ou mais.

A aposta mínima permite escolher seis dezenas. Já quem opta por marcar 20 números — o máximo permitido — paga R$ 232.560,00 e aumenta significativamente as chances, com probabilidade estimada em 1 para 1.292 de acertar o prêmio principal.

Com o prêmio acumulado, a expectativa agora é de aumento no volume de apostas em todo o país para o próximo sorteio.

Tags:

Mega-sena

Mais recentes

Imagem - Vereador de cidade baiana fica ferido após colisão entre moto e caminhonete na BR-324

Vereador de cidade baiana fica ferido após colisão entre moto e caminhonete na BR-324
Imagem - Dois suspeitos são presos em flagrante por furtos no circuito Barra-Ondina

Dois suspeitos são presos em flagrante por furtos no circuito Barra-Ondina
Imagem - Mulher fere companheiro com garrafada na Praça da Piedade, em Salvador

Mulher fere companheiro com garrafada na Praça da Piedade, em Salvador

MAIS LIDAS

Imagem - Câmara aprova ‘Bolsa Pistola’ e prevê financiamento de bancos públicos na compra da 1ª arma
01

Câmara aprova ‘Bolsa Pistola’ e prevê financiamento de bancos públicos na compra da 1ª arma

Imagem - AO VIVO: Acompanhe os sorteios das Loterias Caixa deste sábado (14)
02

AO VIVO: Acompanhe os sorteios das Loterias Caixa deste sábado (14)

Imagem - Torcida do Corinthians planejava 'invadir' casa do BBB 26 com helicóptero para enviar recado a Edilson
03

Torcida do Corinthians planejava 'invadir' casa do BBB 26 com helicóptero para enviar recado a Edilson

Imagem - Mamãe Coruja: Marcelo Sangalo atrai olhares dos fãs ao tocar no trio durante desfile de Ivete
04

Mamãe Coruja: Marcelo Sangalo atrai olhares dos fãs ao tocar no trio durante desfile de Ivete