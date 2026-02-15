SORTE

Bahia tem três apostas premiadas na Mega-Sena; veja onde saíram os bilhetes

Jogos acertaram cinco dezenas e juntos garantiram mais de R$ 175 mil em prêmios

Carol Neves

Publicado em 15 de fevereiro de 2026 às 07:25

mega-sena Crédito: Agência Brasil

Três apostas registradas na Bahia figuraram entre as vencedoras da quina no concurso 2.923 da Mega-Sena, sorteado na noite de sábado (4), em São Paulo. Apesar disso, ninguém acertou as seis dezenas e o prêmio principal acumulou, chegando a R$ 72 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados foram: 16 – 24 – 46 – 45 – 27 – 31.

Na faixa de cinco acertos, 63 apostas em todo o país foram premiadas, cada uma recebendo pelo menos R$ 43.862,01 (jogo simples de seis números). Já na quadra, com quatro números corretos, 4.259 apostas levaram R$ 1.069,47 cada.

Bahia teve apostas premiadas em três cidades

Na Bahia, os jogos vencedores foram registrados nas cidades de Lauro de Freitas, Ourolândia e Salvador.

Em Lauro de Freitas, uma aposta simples com sete números garantiu prêmio de R$ 87.724,02, valor superior ao prêmio padrão da quina devido à escolha de mais dezenas no jogo.

Já em Ourolândia, um bolão com oito cotas acertou cinco números e levou prêmio total de R$ 43.862, que será dividido entre os participantes.

Na capital baiana, uma aposta simples registrada em lotérica também conquistou R$ 43.862,01.

Próximo sorteio e como apostar

O próximo concurso da Mega-Sena está previsto para quinta-feira (19). As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio, em qualquer casa lotérica do país ou pelos canais digitais administrados pela Caixa Econômica Federal.

Quem aposta pela internet pode pagar via PIX, cartão de crédito ou internet banking. Para participar, é necessário ter 18 anos ou mais.

A aposta mínima permite escolher seis dezenas. Já quem opta por marcar 20 números — o máximo permitido — paga R$ 232.560,00 e aumenta significativamente as chances, com probabilidade estimada em 1 para 1.292 de acertar o prêmio principal.