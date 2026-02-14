Acesse sua conta
Dois suspeitos são presos em flagrante por furtos no circuito Barra-Ondina

Um deles usava tornozeleira eletrônica

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 14 de fevereiro de 2026 às 20:43

Polícia Civil
Polícia Civil Crédito: Pedro Moraes/Ascom PCBA

Dois homens foram presos em flagrante por furtos no Circuito Dodô (Barra-Ondina)na madrugada deste sábado (14). A ação foi realizada pelo Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc).

Os dois homens, de 50 e 21 anos, responderão por prática de furto e tentativa de furto de aparelhos celulares.

A intervenção ocorreu durante diligências veladas previamente planejadas, com equipes descaracterizadas posicionadas estrategicamente ao longo do circuito.

Os policiais identificaram a atuação da dupla, que se aproximava das vítimas em meio à aglomeração com o objetivo de roubar os aparelhos.

Após consulta aos sistemas policiais, foi constatado que ambos possuem histórico criminal por roubos e furtos. Um dos autuados utilizava tornozeleira eletrônica no momento da prisão, em razão de processo por roubo. O outro já havia sido alvo da Operação Mobile, deflagrada pela COPJ em 2025, voltada à repressão de furtos e roubos de celulares.

Tags:

Salvador Carnaval 2026

