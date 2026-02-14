POLÍCIA

Dois suspeitos são presos em flagrante por furtos no circuito Barra-Ondina

Um deles usava tornozeleira eletrônica

Millena Marques

Publicado em 14 de fevereiro de 2026 às 20:43

Polícia Civil Crédito: Pedro Moraes/Ascom PCBA

Dois homens foram presos em flagrante por furtos no Circuito Dodô (Barra-Ondina)na madrugada deste sábado (14). A ação foi realizada pelo Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc).

Os dois homens, de 50 e 21 anos, responderão por prática de furto e tentativa de furto de aparelhos celulares.

A intervenção ocorreu durante diligências veladas previamente planejadas, com equipes descaracterizadas posicionadas estrategicamente ao longo do circuito.

Os policiais identificaram a atuação da dupla, que se aproximava das vítimas em meio à aglomeração com o objetivo de roubar os aparelhos.