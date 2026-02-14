Dois suspeitos são presos em flagrante por furtos no circuito Barra-Ondina

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 14 de fevereiro de 2026 às 20:43
Dois homens foram presos em flagrante por furtos no Circuito Dodô (Barra-Ondina)na madrugada deste sábado (14). A ação foi realizada pelo Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc).
Os dois homens, de 50 e 21 anos, responderão por prática de furto e tentativa de furto de aparelhos celulares.
A intervenção ocorreu durante diligências veladas previamente planejadas, com equipes descaracterizadas posicionadas estrategicamente ao longo do circuito.
Os policiais identificaram a atuação da dupla, que se aproximava das vítimas em meio à aglomeração com o objetivo de roubar os aparelhos.
Após consulta aos sistemas policiais, foi constatado que ambos possuem histórico criminal por roubos e furtos. Um dos autuados utilizava tornozeleira eletrônica no momento da prisão, em razão de processo por roubo. O outro já havia sido alvo da Operação Mobile, deflagrada pela COPJ em 2025, voltada à repressão de furtos e roubos de celulares.