Mulher é assassinada 12 horas após obter medida protetiva contra o marido na Bahia

Wladmir Pinheiro
Publicado em 14 de fevereiro de 2026 às 16:30
Uma mulher foi assassinada nesta sexta-feira (13), poucas horas após denunciar o companheiro por violência doméstica, na cidade de Ipirá, no Centro-Norte da Bahia.
Liliane Bastos Azevedo, 25 anos, foi esfaqueada pelo marido, Aroldo Cintra Aragão, por volta das 14h, cerca de 12 horas depois de ter sido agredida e ameaçada ao se recusar a manter relações sexuais com ele.
CASOS DE FEMINICÍDIO E TENTATIVA
Durante a madrugada, Liliane registrou boletim de ocorrência por violência doméstica no site da Delegacia Virtual e solicitou medida protetiva de urgência, prevista na Lei Maria da Penha.
Horas depois, o suspeito retornou à casa da jovem, no bairro 20 de Abril. No local, ele esfaqueou a companheira e também feriu a cunhada, identificada como Leila, que tentou defender a irmã. Ela foi socorrida e levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade. Não há informações sobre o estado de saúde dela.
Em nota, a Polícia Militar informou que agentes da 98ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) foram acionados, mas, ao chegarem ao endereço, já encontraram Liliane sem vida.
O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi chamado para realizar a perícia e remover o corpo.
Ainda segundo a PM, rondas e buscas foram feitas na região para localizar o suspeito, mas, até o momento, ninguém foi preso. O policiamento foi reforçado na área.
As circunstâncias do crime serão investigadas pela Polícia Civil, que foi procurada pelo CORREIO, mas não se manifestou até a última atualização desta reportagem.