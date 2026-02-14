Acesse sua conta
Trio é preso por fraudar máquina de cartão e causar prejuízo de R$ 10 mil na compra de abadás

Dois homens, de 33 e 34 anos, e uma mulher, de 26, utilizavam um programa para alterar o valor das compras no momento do pagamento

  • Foto do(a) author(a) Wladmir Pinheiro

  • Wladmir Pinheiro

Publicado em 14 de fevereiro de 2026 às 13:34

Polícia Civil
Polícia Civil  Crédito: Polícia Civil

Três pessoas foram presas por fraude na manhã deste sábado (14) enquanto realizavam uma compra de abadás em um centro comercial no bairro Caminho das Árvores, em Salvador. 

Dois homens, de 33 e 34 anos, e uma mulher, de 26, utilizavam um programa para alterar o valor das compras no momento do pagamento. O grupo foi flagrado por investigadores da Delegacia de Defesa do Consumidor (Decon) no ato da prática criminosa.

De acordo com a Polícia Civil, as apurações indicam que a loja já havia sido alvo de outras compras fraudulentas pelo mesmo grupo. O prejuízo estimado ultrapassa R$ 10 mil.

Um quarto integrante da quadrilha conseguiu fugir antes da abordagem policial. Equipes tentam identificá-lo e buscas para efetuar a prisão.

O trio foi encaminhado à unidade especializada e autuado em flagrante pelos crimes de associação criminosa e estelionato. Eles permanecem custodiados e à disposição da Justiça.

