Árvore de mansão tomba e atinge fiação e carros na Ladeira da Barra

Não houve feridos

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 14 de fevereiro de 2026 às 08:31

Árvore tombou
Árvore tombou Crédito: reprodução/TV Bahia

Uma árvore de grande porte que fica dentro de uma mansão na Ladeira da Barra tomou na rua Raul Drumond, na Barra, na manhã deste sábado (14). Os cabos de energia da região e dois carros que estavam estacionados foram atingidos. Nenhuma pessoa ficou ferida.

Segundo informação da TV Bahia, os carros atingidos não tiveram danos. Dois prédios tiveram o fornecimento de energia afetados no momento do acidente, mas a Coelba já está no local para normalizar a situação. A Secretaria Municipal de Manutenção (Seman) vai remover a árvore que caiu. 

Em nota, a Coelba informou que as equipes técnicas estão atuando para recompor a rede elétrica danificada pela queda da árvore. "Assim que a ocorrência foi registrada, técnicos e eletricistas da distribuidora foram direcionados ao local, realizando o desligamento preventivo da energia e o isolamento da área, a fim de garantir a segurança e permitir que as equipes da Secretaria Manutenção da Cidade (Seman) realizassem a retirada dos galhos sobre a fiação. Na sequência, será concluído o trabalho de recomposição dos cabos danificados". Segundo a concessionária, só uma consumidora segue sem energia agora. 

Árvore de dentro de mansão caiu

Árvore de grande porte tombou por Reprodução/TV Bahia

Por conta do tombamento da árvore, que é grande, parte do muro da mansão ficou danificada. O imóvel em questão é conhecido como Mansão Mariani. 

A Mansão Mariani é um dos imóveis residenciais mais emblemáticos da orla da capital baiana, conhecida pelo grande porte, localização privilegiada com vista para o mar e pela presença histórica de uma das famílias mais tradicionais do estado; a propriedade é associada aos descendentes de Clemente Mariani Bittencourt, empresário e político que marcou a história econômica da Bahia.

