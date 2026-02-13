NEGÓCIOS

C&A anuncia fechamento de 24 filiais em meio a crise

Plano inclui encerramento de unidades, cortes de custos e pode afetar mais de 300 empregos

Carol Neves

Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 13:10

C&A Crédito: Shutterstock

A rede de moda C&A anunciou o fechamento de 24 lojas na França como parte de um amplo plano de reorganização que será implementado até 2026. A medida integra uma estratégia para adaptar o negócio ao cenário de retração do mercado e garantir a permanência da marca no país.

A decisão, tomada por uma das maiores empresas do setor de vestuário com forte atuação também no Brasil, causou impacto entre empregados e no mercado. Atualmente, a companhia emprega cerca de 1.500 pessoas em território francês, e o novo plano pode atingir mais de 300 postos de trabalho.

Além das unidades próprias, a previsão é que cerca de 50 pontos de venda instalados em redes parceiras, como Carrefour e Auchan, também encerrem suas atividades ainda neste ano. Em outras localidades, a alternativa encontrada para evitar fechamentos foi manter as lojas funcionando com redução de despesas operacionais.