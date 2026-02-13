C&A anuncia fechamento de 24 filiais em meio a crise

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 13:10
A rede de moda C&A anunciou o fechamento de 24 lojas na França como parte de um amplo plano de reorganização que será implementado até 2026. A medida integra uma estratégia para adaptar o negócio ao cenário de retração do mercado e garantir a permanência da marca no país.
A decisão, tomada por uma das maiores empresas do setor de vestuário com forte atuação também no Brasil, causou impacto entre empregados e no mercado. Atualmente, a companhia emprega cerca de 1.500 pessoas em território francês, e o novo plano pode atingir mais de 300 postos de trabalho.
Além das unidades próprias, a previsão é que cerca de 50 pontos de venda instalados em redes parceiras, como Carrefour e Auchan, também encerrem suas atividades ainda neste ano. Em outras localidades, a alternativa encontrada para evitar fechamentos foi manter as lojas funcionando com redução de despesas operacionais.
Em comunicado, a empresa afirmou que a iniciativa pretende tornar a operação mais eficiente e assegurar o futuro da marca na França. A companhia também informou que pretende negociar medidas de apoio com representantes dos funcionários, incluindo propostas de realocação e suporte aos trabalhadores impactados pela reestruturação.