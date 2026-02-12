Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

O período mais difícil chega ao fim para este signo após o dia de amanhã (13 de fevereiro)

Depois de anos de silêncio e pressão, uma fase mais leve começa a se formar

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 13:00

Signos e universo
Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

Alguns ciclos não são apenas desafiadores, são exaustivos. Existem fases em que a pessoa segue funcionando, cumprindo deveres e tentando manter o equilíbrio, mesmo sentindo que algo está pesado demais por dentro. Após 13 de fevereiro, um signo específico começa a encerrar um dos períodos mais densos da sua trajetória recente. Não é uma virada repentina e mágica, mas é o início claro de uma libertação. A previsão é do site "Your Tango".

Leia mais

Imagem - O que parece pequeno hoje (12 de fevereiro) pode redefinir os próximos passos para os 12 signos com força inesperada

O que parece pequeno hoje (12 de fevereiro) pode redefinir os próximos passos para os 12 signos com força inesperada

Imagem - Áries, Leão e mais 3 signos vivem um dos dias mais fortes e vitoriosos do mês nesta quarta-feira (11 de fevereiro)

Áries, Leão e mais 3 signos vivem um dos dias mais fortes e vitoriosos do mês nesta quarta-feira (11 de fevereiro)

Imagem - A sorte grande chega para Câncer, Escorpião e Peixes hoje (11 de fevereiro), que entram em um ciclo de boas oportunidades

A sorte grande chega para Câncer, Escorpião e Peixes hoje (11 de fevereiro), que entram em um ciclo de boas oportunidades

Libra

Os últimos anos exigiram maturidade forçada. Você precisou assumir responsabilidades extras, lidar com cobranças constantes e, muitas vezes, engolir críticas que pareceram injustas. Mesmo quando se esforçou além do necessário, a sensação era de que nunca era suficiente. Isso desgasta a autoestima, corrói a motivação e cria uma exaustão silenciosa que quase ninguém percebe.

Houve também um peso na rotina. Trabalho exigente, cobranças internas elevadas e a impressão de que a vida estava em modo sobrevivência. Ainda assim, você não parou. Aprendeu disciplina, fortaleceu sua resistência e desenvolveu uma capacidade impressionante de continuar mesmo quando o reconhecimento não vinha.

Viagens que são a cara de Libra

Lisboa (Portugal) – Charme, luz e equilíbrio por Shutterstock
Kyoto (Japão) – Estética e serenidade por Shutterstock
Viena (Áustria) – Elegância e tradição artística por Shutterstock
Alter do Chão (PA) – Paisagens suaves e relaxantes por Shutterstock
Florianópolis (SC) – Beleza natural e estilo de vida equilibrado por Shutterstock
Goiânia (GO) – Vida urbana agradável e organizada por Shutterstock
Olinda (PE) – Arte, cores e cultura por Shutterstock
Paraty (RJ) – Harmonia entre história e natureza por Shutterstock
Paris (França) – Estética, arte e romantismo por Shutterstock
Florença (Itália) – Beleza clássica e cultura por Shutterstock
1 de 10
Lisboa (Portugal) – Charme, luz e equilíbrio por Shutterstock

Após 13 de fevereiro, a pressão começa a diminuir. Situações que pareciam travadas passam a fluir com menos resistência. O ambiente profissional tende a ficar mais favorável, metas se tornam mais alcançáveis e você entende como direcionar melhor sua energia. A sensação de sufocamento dá lugar a uma respiração mais tranquila.

É importante dizer que o alívio pode não ser imediato no primeiro dia. Mas internamente, você já começa a sentir que algo mudou. A tensão constante começa a perder força. A autoconfiança, que ficou abalada, começa a ser reconstruída. E, principalmente, surge uma percepção clara: você sobreviveu ao que parecia insuportável.

Filmes para o signo de Libra

La La Land – Amor versus carreira por Reprodução
Antes do Amanhecer – Conexão e diálogo por Reprodução
Histórias de um Casamento – Relações e justiça emocional por Reprodução
Orgulho e Preconceito – Romance e equilíbrio por Reprodução
Closer – Conflitos afetivos complexos por Reprodução
Azul é a Cor Mais Quente – Amor intenso e dilemas por Reprodução
Amor à Flor da Pele – Elegância emocional por Reprodução
Match Point – Escolhas e consequências por Reprodução
O Grande Hotel Budapeste – Estética e harmonia visual por Reprodução
Carol – Amor, estética e sensibilidade por Reprodução
1 de 10
La La Land – Amor versus carreira por Reprodução

Agora, o foco deixa de ser apenas aguentar e passa a ser prosperar.

Dica cósmica: Não abandone o que construiu na fase difícil. A disciplina que você aprendeu será a base do seu crescimento daqui em diante.

Fantasia de Carnaval para Libra

Fantasia para Libra: Cupido, personagem clássico ou figura elegante por Imagem gerada por IA
Fantasia para Libra: Anjo, princesa ou personagem clássico por Imagem gerada por IA
Fantasia para Libra: Cupido, personagem clássico ou figura elegante por Imagem gerada por IA
Fantasia para Libra: Anjo, princesa ou personagem clássico por Imagem gerada por IA
1 de 4
Fantasia para Libra: Cupido, personagem clássico ou figura elegante por Imagem gerada por IA

Tags:

Signo Libra Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - Bruna Marquezine desembarca em Salvador para passar Carnaval com bolsa de R$ 18 mil

Bruna Marquezine desembarca em Salvador para passar Carnaval com bolsa de R$ 18 mil
Imagem - Colocar uma planta simples no quarto pode reduzir a umidade e o mofo

Colocar uma planta simples no quarto pode reduzir a umidade e o mofo
Imagem - Alinne Rosa veste verde e amarelo e transforma 'O Vale' em manifesto pop da brasilidade

Alinne Rosa veste verde e amarelo e transforma 'O Vale' em manifesto pop da brasilidade

MAIS LIDAS

Imagem - Lateral que fracassou no Bahia é emprestado para clube europeu após temporada abaixo
01

Lateral que fracassou no Bahia é emprestado para clube europeu após temporada abaixo

Imagem - Carnaval Salvador 2026: confira a programação completa na Barra (Circuito Dodô)
02

Carnaval Salvador 2026: confira a programação completa na Barra (Circuito Dodô)

Imagem - Carnaval de Salvador 2026: confira a programação completa
03

Carnaval de Salvador 2026: confira a programação completa

Imagem - Menino de 14 anos vence maior concurso de fotografia usando câmera mais velha que ele e emociona
04

Menino de 14 anos vence maior concurso de fotografia usando câmera mais velha que ele e emociona