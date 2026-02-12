ASTROLOGIA

O período mais difícil chega ao fim para este signo após o dia de amanhã (13 de fevereiro)

Depois de anos de silêncio e pressão, uma fase mais leve começa a se formar

Giuliana Mancini

Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 13:00

Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

Alguns ciclos não são apenas desafiadores, são exaustivos. Existem fases em que a pessoa segue funcionando, cumprindo deveres e tentando manter o equilíbrio, mesmo sentindo que algo está pesado demais por dentro. Após 13 de fevereiro, um signo específico começa a encerrar um dos períodos mais densos da sua trajetória recente. Não é uma virada repentina e mágica, mas é o início claro de uma libertação. A previsão é do site "Your Tango".

Libra

Os últimos anos exigiram maturidade forçada. Você precisou assumir responsabilidades extras, lidar com cobranças constantes e, muitas vezes, engolir críticas que pareceram injustas. Mesmo quando se esforçou além do necessário, a sensação era de que nunca era suficiente. Isso desgasta a autoestima, corrói a motivação e cria uma exaustão silenciosa que quase ninguém percebe.

Houve também um peso na rotina. Trabalho exigente, cobranças internas elevadas e a impressão de que a vida estava em modo sobrevivência. Ainda assim, você não parou. Aprendeu disciplina, fortaleceu sua resistência e desenvolveu uma capacidade impressionante de continuar mesmo quando o reconhecimento não vinha.

Após 13 de fevereiro, a pressão começa a diminuir. Situações que pareciam travadas passam a fluir com menos resistência. O ambiente profissional tende a ficar mais favorável, metas se tornam mais alcançáveis e você entende como direcionar melhor sua energia. A sensação de sufocamento dá lugar a uma respiração mais tranquila.

É importante dizer que o alívio pode não ser imediato no primeiro dia. Mas internamente, você já começa a sentir que algo mudou. A tensão constante começa a perder força. A autoconfiança, que ficou abalada, começa a ser reconstruída. E, principalmente, surge uma percepção clara: você sobreviveu ao que parecia insuportável.

Agora, o foco deixa de ser apenas aguentar e passa a ser prosperar.

Dica cósmica: Não abandone o que construiu na fase difícil. A disciplina que você aprendeu será a base do seu crescimento daqui em diante.