Fundador do Sepultura, Max Cavalera anuncia morte da filha

No texto, ele afirmou que a filha enfrentava uma batalha contra uma doença

Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 16:15

O músico Max Cavalera anunciou nesta quinta-feira (12) a morte da filha, Christina. A informação foi divulgada por meio das redes sociais do artista, que publicou uma mensagem de despedida e pediu respeito à privacidade da família.

Fundador da banda Sepultura, Max não detalhou a causa da morte. No texto, ele afirmou que a filha enfrentava uma batalha contra uma doença.

“Depois de uma dura batalha contra a doença, ela encontrou paz com seus dois filhos, Adam e Moses, e seu irmão, Dana”, escreveu.

Na publicação, o músico destacou a trajetória de Christina no cenário musical. Segundo ele, ela construiu uma carreira que transitou do underground a grandes palcos e arenas, tornando-se referência para mulheres na indústria da música pesada.

“Para sempre, Christina será lembrada como uma pioneira no mundo da música metal, punk e rock, já que ela trabalhou desde o underground até estádios e arenas ao redor do mundo, bem como uma inspiração e precursor para toda a vida para as mulheres no negócio da música”, diz outro trecho.

Max também descreveu a filha como uma pessoa de personalidade marcante. “Ela tinha um sorriso que podia iluminar qualquer cômodo, uma paixão pela vida inigualável e uma ferocidade de espírito que a tornava notável e memorável. Quem a conheceu sabe que isto é verdade. Sentiremos sua falta até o fim dos dias, Christina. Por favor, respeitem a nossa paz e privacidade durante este período difícil e a nossa jornada sem ela”, finaliza.