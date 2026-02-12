Fundador do Sepultura, Max Cavalera anuncia morte da filha

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 16:15
O músico Max Cavalera anunciou nesta quinta-feira (12) a morte da filha, Christina. A informação foi divulgada por meio das redes sociais do artista, que publicou uma mensagem de despedida e pediu respeito à privacidade da família.
Fundador da banda Sepultura, Max não detalhou a causa da morte. No texto, ele afirmou que a filha enfrentava uma batalha contra uma doença.
“Depois de uma dura batalha contra a doença, ela encontrou paz com seus dois filhos, Adam e Moses, e seu irmão, Dana”, escreveu.
Na publicação, o músico destacou a trajetória de Christina no cenário musical. Segundo ele, ela construiu uma carreira que transitou do underground a grandes palcos e arenas, tornando-se referência para mulheres na indústria da música pesada.
“Para sempre, Christina será lembrada como uma pioneira no mundo da música metal, punk e rock, já que ela trabalhou desde o underground até estádios e arenas ao redor do mundo, bem como uma inspiração e precursor para toda a vida para as mulheres no negócio da música”, diz outro trecho.
Max também descreveu a filha como uma pessoa de personalidade marcante. “Ela tinha um sorriso que podia iluminar qualquer cômodo, uma paixão pela vida inigualável e uma ferocidade de espírito que a tornava notável e memorável. Quem a conheceu sabe que isto é verdade. Sentiremos sua falta até o fim dos dias, Christina. Por favor, respeitem a nossa paz e privacidade durante este período difícil e a nossa jornada sem ela”, finaliza.
Christina não era filha biológica de Max e de Gloria Cavalera, mas foi criada pelo casal desde a adolescência. Ao longo dos anos, atuou como assistente pessoal e agente da banda Soulfly, grupo fundado por Max após sua saída do Sepultura, e trabalhou com a equipe entre 1997 e 2021.