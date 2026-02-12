Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Fundador do Sepultura, Max Cavalera anuncia morte da filha

No texto, ele afirmou que a filha enfrentava uma batalha contra uma doença

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 16:15

Fundador do Sepultura, Max Cavalera anuncia morte da filha
Fundador do Sepultura, Max Cavalera anuncia morte da filha Crédito: Reprodução

O músico Max Cavalera anunciou nesta quinta-feira (12) a morte da filha, Christina. A informação foi divulgada por meio das redes sociais do artista, que publicou uma mensagem de despedida e pediu respeito à privacidade da família.

Fundador da banda Sepultura, Max não detalhou a causa da morte. No texto, ele afirmou que a filha enfrentava uma batalha contra uma doença.

Fundador do Sepultura, Max Cavalera anuncia morte da filha

Fundador do Sepultura, Max Cavalera anuncia morte da filha por Reprodução
Fundador do Sepultura, Max Cavalera anuncia morte da filha por Reprodução
Fundador do Sepultura, Max Cavalera anuncia morte da filha por Reprodução
1 de 3
Fundador do Sepultura, Max Cavalera anuncia morte da filha por Reprodução

“Depois de uma dura batalha contra a doença, ela encontrou paz com seus dois filhos, Adam e Moses, e seu irmão, Dana”, escreveu.

Na publicação, o músico destacou a trajetória de Christina no cenário musical. Segundo ele, ela construiu uma carreira que transitou do underground a grandes palcos e arenas, tornando-se referência para mulheres na indústria da música pesada.

Leia mais

Imagem - AO VIVO: Assista à transmissão do Carnaval de Salvador 2026

AO VIVO: Assista à transmissão do Carnaval de Salvador 2026

Imagem - VÍDEO: Buraco se abre no meio da rua, engole avenidas e cria cena de terror na China

VÍDEO: Buraco se abre no meio da rua, engole avenidas e cria cena de terror na China

Imagem - Será? Grupo Mudei de Nome publica recado e fãs apontam indireta para a BaianaSystem

Será? Grupo Mudei de Nome publica recado e fãs apontam indireta para a BaianaSystem

“Para sempre, Christina será lembrada como uma pioneira no mundo da música metal, punk e rock, já que ela trabalhou desde o underground até estádios e arenas ao redor do mundo, bem como uma inspiração e precursor para toda a vida para as mulheres no negócio da música”, diz outro trecho.

Max também descreveu a filha como uma pessoa de personalidade marcante. “Ela tinha um sorriso que podia iluminar qualquer cômodo, uma paixão pela vida inigualável e uma ferocidade de espírito que a tornava notável e memorável. Quem a conheceu sabe que isto é verdade. Sentiremos sua falta até o fim dos dias, Christina. Por favor, respeitem a nossa paz e privacidade durante este período difícil e a nossa jornada sem ela”, finaliza.

Christina não era filha biológica de Max e de Gloria Cavalera, mas foi criada pelo casal desde a adolescência. Ao longo dos anos, atuou como assistente pessoal e agente da banda Soulfly, grupo fundado por Max após sua saída do Sepultura, e trabalhou com a equipe entre 1997 e 2021.

Mais recentes

Imagem - Belo admite que ficou nervoso ao voltar a beijar Viviane Araujo: 'Química verdadeira'

Belo admite que ficou nervoso ao voltar a beijar Viviane Araujo: 'Química verdadeira'
Imagem - Rayssa Leal, a Fadinha, engata namoro discreto com prima de cantora bilionária

Rayssa Leal, a Fadinha, engata namoro discreto com prima de cantora bilionária
Imagem - Como é a casa de Andréia Horta, a Zenilda de Três Graças, que não abre mão da natureza no meio do caos da cidade

Como é a casa de Andréia Horta, a Zenilda de Três Graças, que não abre mão da natureza no meio do caos da cidade

MAIS LIDAS

Imagem - Salário de R$ 19 mil e genro do prefeito: quem era o secretário que matou os filhos em Itumbiara
01

Salário de R$ 19 mil e genro do prefeito: quem era o secretário que matou os filhos em Itumbiara

Imagem - Secretário de prefeitura atira contra os dois filhos, mata um e deixa outro em estado gravíssimo
02

Secretário de prefeitura atira contra os dois filhos, mata um e deixa outro em estado gravíssimo

Imagem - O período mais difícil chega ao fim para este signo após o dia de amanhã (13 de fevereiro)
03

O período mais difícil chega ao fim para este signo após o dia de amanhã (13 de fevereiro)

Imagem - Menino de 14 anos vence maior concurso de fotografia usando câmera mais velha que ele e emociona
04

Menino de 14 anos vence maior concurso de fotografia usando câmera mais velha que ele e emociona