AO VIVO: Assista à transmissão do Carnaval de Salvador 2026

Hoje tem estreia de Bell, Leo Santana e muito mais

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 16:10

Carnaval de Salvador
Carnaval de Salvador Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

O Carnaval de Salvador começou! Não quer ir pra rua e quer curtir tudo o que está rolando? Assista ao vivo:

Circuito Dodô (Barra-Ondina)

Quinta-feira – 12 de fevereiro (a partir das 15h30)

Banda Papa (Baby Léguas)

Bell Marques (Bloco da Quinta)

Theuzinho (Bloco Siri com Todi)

Tô Ligado

Babado Novo (Bloco Uau! / Chá da Alice)

Araketu / Fissura

Solange Almeida

Léo Santana

Parangolé

Psirico

Tony Salles

Margareth Menezes (Bloco Os Mascarados)

Banda Cheiro

Timbalada

Pedro Sampaio

Ludmilla (Projeto Frevo da Lud)

Carlinhos Brown

O Kannalha

Marinho (Bloco Universitário)

Guig Ghetto

Vina Calmon

Tatau

Fantasmão

Thiago Aquino

Makonnen Tafari (Nova Saga)

Papazzoni / Thomé Viana / Banda Ragga (Banana Reggae)

Banda Chica Fé

Hiago Danadinho

Programação do Circuito Dodô

Circuito Osmar (Campo Grande)

12 de fevereiro (quinta-feira) – a partir das 18h

17h30 – Abertura oficial do Carnaval (Pranchão com Xanddy Harmonia e sambistas convidados)

Mudei de Nome

Gilmelândia

La Fúria

Luiz Caldas

Alexandre Peixe

A Mulherada

Daniela Mercury

Jau

Uel Cantor

Alerta Geral (Fred Gramacho, Swing de Fora, Anderson Bombom, Davi e Arlindinho)

É o Tchan (Bloco Pagode Total)

Nelson Rufino, Batifun e Eduardinho Fora da Mídia (Bloco Amor e Paixão)

Tonho Matéria (Bloco Afro Mangangá/Bloco da Capoeira)

Banda Bankoma

Alobened

Samba Trator, Eduardo Duller e Fuzukda (Bloco Proibido Proibir)

Jorge Fogueirão e Dan Mocidade (Bloco Fogueirão)

DDN e Samba e Suor (Bloco Samba & Folia)

Escandurras

Bjú de Milho (Trio do Comcar)

Adão Negro (Reggae o Bloco)

Sambaiana

Chicana

Programação do Circuito Osmar (Campo Grande)

O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.

