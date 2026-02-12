AO VIVO: Assista à transmissão do Carnaval de Salvador 2026

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 16:10
O Carnaval de Salvador começou! Não quer ir pra rua e quer curtir tudo o que está rolando? Assista ao vivo:
Quinta-feira – 12 de fevereiro (a partir das 15h30)
Banda Papa (Baby Léguas)
Bell Marques (Bloco da Quinta)
Theuzinho (Bloco Siri com Todi)
Tô Ligado
Babado Novo (Bloco Uau! / Chá da Alice)
Araketu / Fissura
Solange Almeida
Léo Santana
Parangolé
Psirico
Tony Salles
Margareth Menezes (Bloco Os Mascarados)
Banda Cheiro
Timbalada
Pedro Sampaio
Ludmilla (Projeto Frevo da Lud)
Carlinhos Brown
O Kannalha
Marinho (Bloco Universitário)
Guig Ghetto
Vina Calmon
Tatau
Fantasmão
Thiago Aquino
Makonnen Tafari (Nova Saga)
Papazzoni / Thomé Viana / Banda Ragga (Banana Reggae)
Banda Chica Fé
Hiago Danadinho
Programação do Circuito Dodô
12 de fevereiro (quinta-feira) – a partir das 18h
17h30 – Abertura oficial do Carnaval (Pranchão com Xanddy Harmonia e sambistas convidados)
Mudei de Nome
Gilmelândia
La Fúria
Luiz Caldas
Alexandre Peixe
A Mulherada
Daniela Mercury
Jau
Uel Cantor
Alerta Geral (Fred Gramacho, Swing de Fora, Anderson Bombom, Davi e Arlindinho)
É o Tchan (Bloco Pagode Total)
Nelson Rufino, Batifun e Eduardinho Fora da Mídia (Bloco Amor e Paixão)
Tonho Matéria (Bloco Afro Mangangá/Bloco da Capoeira)
Banda Bankoma
Alobened
Samba Trator, Eduardo Duller e Fuzukda (Bloco Proibido Proibir)
Jorge Fogueirão e Dan Mocidade (Bloco Fogueirão)
DDN e Samba e Suor (Bloco Samba & Folia)
Escandurras
Bjú de Milho (Trio do Comcar)
Adão Negro (Reggae o Bloco)
Sambaiana
Chicana
Programação do Circuito Osmar (Campo Grande)
