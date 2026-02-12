Acesse sua conta
Varredores de rua fazem a festa no primeiro dia de Carnaval no Campo Grande

Folia começa oficialmente nesta quinta-feira (12)

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 17:54

Varredores se divertem no primeiro dia de folia
Varredores se divertem no primeiro dia de folia Crédito: Millena Marques/CORREIO

Eles são fundamentais para a realização do Carnaval de Salvador e assumem papel de protagonistas quando o assunto é fazer a festa. Os varredores mantém as ruas dos circuitos limpas, espalham alegria e encantam com todos com uma simpatia contagiante. Nesta quinta-feira (12), o grupo fará uma apresentação durante a abertura oficial do Carnaval de Salvador no Circuito Osmar (Campo Grande).

Iago Gonçalves, de 32 anos, trabalha com varrição há um ano e meio. Ele, que faz parte do grupo que se apresentará nesta quinta, deixa claro a alegria de viver esse momento. "Esse trabalho que me faz vencer na vida. É muito gratificante trabalhar e se divertir ao mesmo tempo. Não tem coisa melhor na vida", diz.

A alegria é nítida no rosto do colega de profissão de Iago, Álvaro Santos, 39, que trabalha com limpeza pública há 16 anos. "É extremamente maravilhoso. Além de participar desse grande evento, a gente deixa o ambiente limpo para as pessoas aproveitarem. É muito gratificante está aqui", pontua.

Os varredores costumam vitalizar com a forma de trabalhar nas ruas da cidade há um tempo. Álvaro agradece o carinho do público nas redes sociais, mas pede que esse reconhecimento seja ampliado em outros momentos.

"A gente sabe que esse carinho nem sempre acontece. É mais no Carnaval e em outras festas, mas agradecemos. O importante é fazer o trabalho, se divertir e ser reconhecido", diz.

A abertura oficial do Carnaval de Salvador acontecerá às 18h, com a entrega das chaves ao Rei Momo. O espetáculo 'A Rota do Samba' marca o início do Carnaval de 2026, que tem como tema 'O Samba Nasceu Aqui', em homenagem aos 110 anos do primeiro registro do ritmo no Brasil.

O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.

