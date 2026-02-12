Gêmeos, Leão, Libra e Aquário recebem um recado decisivo do universo hoje (12 de fevereiro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 05:00
Nesta quinta-feira, dia 12 de fevereiro, o clima é de sincronicidade. Nada acontece por acaso e certas palavras chegam exatamente no momento em que precisam ser ouvidas. É um dia que reforça responsabilidade sobre escolhas, direção e atitude. Para quatro signos, o recado é claro: o destino também responde às decisões que você toma agora. Veja a previsão do site "Your Tango".
Gêmeos: Uma conversa inesperada abre seus olhos de forma profunda. Algo dito quase casualmente muda sua percepção e provoca uma virada interna importante. Você entende que certas respostas estavam diante de você o tempo todo, só precisavam ser verbalizadas. A partir daí, sua postura muda e novos caminhos começam a se desenhar.
Dica cósmica: Preste atenção no que é dito nas entrelinhas.
Leão: Uma mensagem pública, uma ideia ou até um comentário desperta sua criatividade adormecida. O que começa como reflexão vira impulso de ação. Você percebe que hesitar não faz mais sentido e decide agir com mais coragem. Esse movimento reacende sua confiança e reposiciona seus planos.
Dica cósmica: Quando a inspiração vier, não adie.
Libra: O foco está nas relações. Uma conversa honesta traz clareza sobre acordos, expectativas e sentimentos. Em vez de evitar o assunto, você escolhe maturidade e transparência. Isso fortalece vínculos e cria uma harmonia mais real, menos superficial.
Dica cósmica: Dizer o que sente no momento certo evita ruídos futuros.
Aquário: Pensamentos sobre o futuro ganham força e deixam de ser apenas sonhos distantes. Você sente que precisa levar seus próprios planos mais a sério. Investir em si, estruturar metas e agir com visão de longo prazo passam a ser prioridade. O recado é simples: seu potencial pede compromisso.
Dica cósmica: Planejar é uma forma concreta de acreditar.
