Como é a casa de Andréia Horta, a Zenilda de Três Graças, que não abre mão da natureza no meio do caos da cidade

Atriz vive no Rio de Janeiro com o marido, Ravel Andrade, e a filha Yolanda

Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 20:40

Casa de Andréia Horta Crédito: Reprodução

Se na novela Três Graças a vida de Zenilda desmorona após flagrar a traição do marido, fora das telas a rotina de Andréia Horta é marcada por tranquilidade, natureza e vida em família.

A atriz mora no Rio de Janeiro com o marido, o ator Ravel Andrade, e a filha do casal, Yolanda, nascida no fim de 2024. Antes de se mudar para a atual residência, Andréia vivia em um apartamento na Gávea, mas optou por uma casa com área externa ampla e cercada de verde.

O contato com a natureza é um dos pontos fortes do imóvel. A área externa conta com jardim e horta, e a atriz já compartilhou nas redes sociais momentos plantando árvore frutífera ao lado do marido. A sala de estar é integrada ao quintal, com janelões que garantem iluminação natural e vista para o verde.

O quarto da filha é um dos espaços mais especiais da casa. A decoração traz elementos que remetem às origens da família, Andréia é mineira e Ravel é gaúcho, além de referências à brasilidade. O ambiente mistura tons suaves, detalhes artesanais e objetos que remetem à cultura popular.