Secretário de prefeitura atira contra os dois filhos, mata um e deixa outro em estado gravíssimo

Segundo a Polícia Militar, em seguida, Thales Machado tirou a própria vida

  • Foto do(a) author(a) Wladmir Pinheiro

  • Wladmir Pinheiro

Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 10:09

Secretário de prefeitura atira contra os dois filhos e mata um
Secretário de prefeitura atira contra os dois filhos e mata um Crédito: Reprodução

O secretário de Governo da Prefeitura de Itumbiara, no Sul de Goiás, atirou contra os dois filhos nesta quinta-feira (11) e, em seguida, tirou a própria vida, segundo informações da Polícia Militar. O filho mais velho de Thales Machado, 12 anos, chegou a ser socorrido e levado ao Hospital Municipal Modesto de Carvalho (HMMC), mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O caçula, de 8 anos, passou por cirurgia e permanece internado em estado gravíssimo no Hospital Estadual de Itumbiara, São Marcos.

Leia mais

Imagem - Morre segundo filho baleado por secretário de prefeitura; ele tirou a própria vida após matar as crianças

Morre segundo filho baleado por secretário de prefeitura; ele tirou a própria vida após matar as crianças

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe foi acionada até o local do crime, isolou o local da ocorrência e aguardou a chegada de outras equipes policiais. A Polícia Civil informou que instaurou procedimento para apurar o caso. As informações são da TV Anhanguera.

Secretário de prefeitura atira contra os dois filhos e mata um

Thales era secretário de Governo da Prefeitura de Itumbiara, no Sul de Goiás
O caçula, de 8 anos, passou por cirurgia e permanece internado em estado gravíssimo por Reprodução/Redes Sociais
Machado teria feito uma publicação nas redes sociais em que pedia desculpas pelo ato e indicava que a motivação estaria relacionada ao fim do relacionamento com a mulher, mãe das crianças
Secretário de prefeitura atira contra os dois filhos, mata um e deixa outro em estado gravíssimo por Reprodução/Redes Sociais
1 de 4
Thales era secretário de Governo da Prefeitura de Itumbiara, no Sul de Goiás por Reprodução/Redes Sociais

Thales Machado era genro do prefeito de Itumbiara, Dione Araújo.

Veículos da imprensa local relataram que, antes do crime, Machado teria feito uma publicação nas redes sociais em que pedia desculpas pelo ato e indicava que a motivação estaria relacionada ao fim do relacionamento com a mulher, mãe das crianças. O conteúdo será analisado ao longo da investigação.

Horas antes de atirar contra os filhos, o secretário publicou imagens dos dois meninos em momentos distintos. Em uma das fotos, um deles aparecia durante uma aula de luta; na outra, o irmão desenhava em um caderno, sentado no colo do pai. Na postagem, ele escreveu: "Que Deus abençoe sempre, meus filhos... Papai ama muito".

Segundo a TV Anhanguera, os corpos do pai e do filho mais velho foram liberados pelo Instituto Médico Legal (IML).

A Prefeitura de Itumbiara ainda não divulgou posicionamento.

