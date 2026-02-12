Acesse sua conta
Marido e filhas são presos pelo assassinato de servidora pública

Crime brutal aconteceu durante festas de fim de ano

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 11:51

Deise Carmem de Oliveira Ribeiro
Deise Carmem de Oliveira Ribeiro Crédito: Reprodução

A Polícia Civil prendeu o marido e as duas filhas de Deise Carmem de Oliveira Ribeiro, de 55 anos, suspeitos de envolvimento no assassinato da servidora pública. As detenções, realizadas em Palmas e Palmeirópolis, ocorreram cerca de um mês após o corpo da vítima ser encontrado no Rio Santa Tereza, na zona rural de Peixe, no sul do Tocantins, em 1º de janeiro.

Segundo as autoridades, o crime, cometido durante as festas de fim de ano, teria sido motivado por desentendimentos familiares. Deise foi morta a facadas, e o corpo foi lançado no rio na tentativa de ocultar o homicídio. Durante a operação que resultou nas prisões, a polícia também apreendeu documentos e objetos que podem ajudar a esclarecer a participação de cada suspeito.

Deise foi achada morta em rio

Deise Carmem de Oliveira Ribeiro por Reprodução
Deise Carmem de Oliveira Ribeiro por Reprodução
Deise Carmem de Oliveira Ribeiro por Reprodução
Deise Carmem de Oliveira Ribeiro por Reprodução
Deise Carmem de Oliveira Ribeiro por Reprodução
1 de 5
Deise Carmem de Oliveira Ribeiro por Reprodução

Os detidos são o marido da vítima, de 54 anos, e as filhas, de 26 e 31 anos. Eles cumprem prisão temporária de 30 dias e podem responder, além de homicídio, por fraude processual, já que teriam tentado atrapalhar a investigação. Um dos celulares apreendidos será periciado para identificar provas da autoria e verificar se houve envolvimento de terceiros.

Deise, natural de Porangatu (GO), era servidora pública e empresária, dona de uma fábrica de rodos em Palmeirópolis. Casada há 30 anos, era lembrada por familiares como alegre, generosa e dedicada ao trabalho. “Ela era honesta e muito amada. Não queremos que sua morte se torne apenas mais uma estatística da violência contra a mulher”, afirmaram parentes ao portal G1.

O corpo da servidora foi identificado pelo Instituto Médico Legal (IML) de Palmas e enterrado em Gurupi. A Polícia Civil segue investigando a dinâmica do crime, buscando entender o papel de cada suspeito e reunir provas suficientes para a conclusão do inquérito, que está sob sigilo.

