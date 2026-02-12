HOMICÍDIO

Marido e filhas são presos pelo assassinato de servidora pública

Crime brutal aconteceu durante festas de fim de ano

Carol Neves

Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 11:51

Deise Carmem de Oliveira Ribeiro Crédito: Reprodução

A Polícia Civil prendeu o marido e as duas filhas de Deise Carmem de Oliveira Ribeiro, de 55 anos, suspeitos de envolvimento no assassinato da servidora pública. As detenções, realizadas em Palmas e Palmeirópolis, ocorreram cerca de um mês após o corpo da vítima ser encontrado no Rio Santa Tereza, na zona rural de Peixe, no sul do Tocantins, em 1º de janeiro.

Segundo as autoridades, o crime, cometido durante as festas de fim de ano, teria sido motivado por desentendimentos familiares. Deise foi morta a facadas, e o corpo foi lançado no rio na tentativa de ocultar o homicídio. Durante a operação que resultou nas prisões, a polícia também apreendeu documentos e objetos que podem ajudar a esclarecer a participação de cada suspeito.

Deise foi achada morta em rio 1 de 5

Os detidos são o marido da vítima, de 54 anos, e as filhas, de 26 e 31 anos. Eles cumprem prisão temporária de 30 dias e podem responder, além de homicídio, por fraude processual, já que teriam tentado atrapalhar a investigação. Um dos celulares apreendidos será periciado para identificar provas da autoria e verificar se houve envolvimento de terceiros.

Deise, natural de Porangatu (GO), era servidora pública e empresária, dona de uma fábrica de rodos em Palmeirópolis. Casada há 30 anos, era lembrada por familiares como alegre, generosa e dedicada ao trabalho. “Ela era honesta e muito amada. Não queremos que sua morte se torne apenas mais uma estatística da violência contra a mulher”, afirmaram parentes ao portal G1.