'Ficamos consternados', diz governador após assassinato de netos de prefeito de Itumbiara

Meninos de 12 e 8 anos foram baleados na cabeça pelo pai, Thales Machado, secretário da prefeitura

Wladmir Pinheiro

Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 11:26

O filho de 8 anos do secretário de Governo de Itumbiara, Thales Machado, que estava internado em estado gravíssimo, morreu Crédito: Reprodução

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, lamentou nesta quinta-feira (12) a morte dos netos do prefeito da cidade de Itumbiara, Dione Araújo (UB), e o genro e secretário da prefeitura, Thales Machado. Em nota oficial, Caiado afirmou que ele e a primeira-dama, Gracinha Caiado, ficaram “extremamente consternados” com o crime e ressaltou o impacto do caso para todo o estado.

“Gracinha e eu ficamos extremamente consternados com a tragédia que aconteceu em Itumbiara nesta noite. A notícia de violência dentro de um lar, sobretudo quando crianças são vítimas, atinge em cheio a família e coloca todo o nosso Estado de luto”, declarou o governador.

Secretário de prefeitura atira contra os dois filhos e mata um 1 de 4

O filho de 8 anos, que estava internado em estado gravíssimo, morreu na manhã desta quinta-feira (12), após ser baleado pelo pai. A criança estava na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Estadual de Itumbiara. O menino chegou a passar por cirurgia, mas não resistiu e morreu. O irmão mais velho, de 12 anos, morreu pouco depois de dar entrada no Hospital Municipal Modesto de Carvalho.

Caiado informou que suspendeu os compromissos oficiais e seguiu para Itumbiara ainda na manhã desta quinta.

Na mensagem, o governador direcionou apoio ao prefeito Dione Araújo, a quem chamou de amigo, além de se solidarizar com familiares e amigos das vítimas. “Neste momento de extrema dor, me solidarizo com os familiares, amigos e com toda a comunidade itumbiarense”, afirmou.

Ao final da nota, Caiado fez um apelo à fé e à união como forma de enfrentar o luto. “Peço a Deus que dê força a todos os que sofrem com essas perdas. Que a fé e a união ajudem todos a atravessar este momento tão difícil”, concluiu.

Confira a nota na íntegra

