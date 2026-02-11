MÁ FASE

Lateral que fracassou no Bahia é emprestado para clube europeu após temporada abaixo

Chávez foi contratado pelo Bahia no início de 2023 ao custo de R$ 18 milhões

Alan Pinheiro

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 19:12

Chávez não de adaptou ao Bahia e deixou o clube rumo a Europa Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia

Vendido pelo Bahia ao Lens, da França, por R$ 25,7 milhões, o lateral esquerdo Jhoanner Chávez foi emprestado ao Sparta Praga, da República Tcheca. O empréstimo tem o objetivo de dar mais tempo de jogo ao atleta equatoriano, que não conseguiu ter sequência na atual temporada europeia.

Chávez foi contratado pelo Bahia no início de 2023 ao custo de R$ 18 milhões. Na época ele se transformou na compra mais cara do futebol nordestino. O lateral não se firmou no Esquadrão e foi emprestado ao Independiente del Valle em julho daquele ano.

Jhoanner Chávez com a camisa do Bahia 1 de 5

De volta ao Equador, Chávez recuperou o bom futebol e voltou a ser convocado para a seleção de do seu país durante as eliminatórias para a Copa do Mundo. Ele também foi chamado para disputar o pré-olímpico, mas não teve a liberação do Bahia e acabou sendo cortado.