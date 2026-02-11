Acesse sua conta
Lateral que fracassou no Bahia é emprestado para clube europeu após temporada abaixo

Chávez foi contratado pelo Bahia no início de 2023 ao custo de R$ 18 milhões

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 19:12

Chávez foi a contratação mais cara da história do Bahia, mas não se firmou
Chávez não de adaptou ao Bahia e deixou o clube rumo a Europa Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia

Vendido pelo Bahia ao Lens, da França, por R$ 25,7 milhões, o lateral esquerdo Jhoanner Chávez foi emprestado ao Sparta Praga, da República Tcheca. O empréstimo tem o objetivo de dar mais tempo de jogo ao atleta equatoriano, que não conseguiu ter sequência na atual temporada europeia.

Chávez foi contratado pelo Bahia no início de 2023 ao custo de R$ 18 milhões. Na época ele se transformou na compra mais cara do futebol nordestino. O lateral não se firmou no Esquadrão e foi emprestado ao Independiente del Valle em julho daquele ano.

Jhoanner Chávez com a camisa do Bahia

Jhoanner Chávez foi contratado junto ao Indepiendente del Valle-EQU por R$ 18 milhões em 2023 por Felipe Oliveira/EC Bahia
Chávez foi a contratação mais cara da história do Bahia na época, mas não se firmou por Felipe Oliveira/EC Bahia
Lateral Chávez não se adaptou e deixou a desejar no Bahia por Felipe Oliveira/EC Bahia
Jhoanner Chávez com a camisa do Bahia por Felipe Oliveira/EC Bahia
Jhoanner Chávez com a camisa do Bahia por Felipe Oliveira/EC Bahia
1 de 5
Jhoanner Chávez foi contratado junto ao Indepiendente del Valle-EQU por R$ 18 milhões em 2023 por Felipe Oliveira/EC Bahia

De volta ao Equador, Chávez recuperou o bom futebol e voltou a ser convocado para a seleção de do seu país durante as eliminatórias para a Copa do Mundo. Ele também foi chamado para disputar o pré-olímpico, mas não teve a liberação do Bahia e acabou sendo cortado.

Com problemas de adaptação ao Brasil, foi emprestado e posteriormente comprado pelo Lens. Lá, entrou em campo apenas 23 vezes pelo time profissional em duas temporadas, com um gol marcado. Pelo Tricolor, foram 29 partidas completas em 2023, com um tento anotado e uma assistência.

