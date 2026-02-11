DE VOLTA AO BRASIL

Ex-Vitória encaminha ida para clube da Série C após destaque no exterior

Centroavante jogou pelo Vegalta Sendai, do Japão, nas duas últimas temporadas

Alan Pinheiro

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 20:23

Eron celebrando gol marcado pelo Vitória Crédito: Maurícia da Matta/Vitória

Revelado nas categorias de base do Vitória, o atacante Eron está prestes a ser anunciado pelo Santa Cruz para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. Uma foto do atleta vestindo a camisa do Santa Cruz e o advogado que o representa vazou nas redes sociais. A postagem, posteriormente, foi apagada. As informações foram divulgadas pelo globoesporte.

Eron jogou pelo Vegalta Sendai, do Japão, nas duas últimas temporadas, atuando num total de 55 jogos e anotando sete gols e quatro assistências. Após dois anos, o centroavante de 27 anos retorna ao Brasil para continuar sua carreira.

Eron 1 de 5

Natural de Sobradinho, o jogador acumula passagens pelas categorias de base da Seleção Brasileira, tendo disputado 13 partidas pelo time sub-17. A estreia como profissional aconteceu em 2018, aos 20 anos, quando foi promovido ao elenco principal do Vitória em meio a grande expectativa da torcida.

No entanto, em um momento de instabilidade vivido pelo clube, o atacante não conseguiu se firmar. Ele permaneceu no Leão da Barra até 2021, somando 41 jogos e cinco gols marcados pelo time profissional.