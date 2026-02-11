NOVO CAPÍTULO

Zagueiro com passagem marcante pelo Vitória defenderá Simões Filho no Intermunicipal

Aos 41 anos, defensor retorna aos gramados após aposentadoria no futebol profissional e aposta na experiência para ajudar a seleção municipal

Pedro Carreiro

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 16:54

Kanu com a camisa do Vitória Crédito: Mauricia da Matta/ECV

O zagueiro Kanu, que teve passagem marcante pelo Vitória, vai defender a Seleção de Simões Filho na disputa do Campeonato Intermunicipal. Aos 41 anos, o defensor encara o novo desafio como a chance de desbravar um território inédito em uma carreira construída com experiências no futebol brasileiro e europeu.

Em vídeo divulgado nas redes sociais oficiais da Seleção, o atleta demonstrou entusiasmo com o projeto. Conhecido pelo estilo físico e impositivo dentro de campo, ele garantiu que levará ao Intermunicipal a mesma seriedade dos tempos de futebol profissional.

"Pra mim vai ser uma coisa diferente. Nunca joguei o Intermunicipal. Espero que possa, junto com minha experiência, ajudar a Seleção de Simões Filho a conseguir seus objetivos. Podem esperar um Kanu muito aguerrido, focado e dedicado em busca dos objetivos da Seleção", afirmou o zagueiro.

Kanu estava oficialmente aposentado do futebol profissional desde novembro de 2024, quando encerrou seu ciclo no Jacuipense. No futebol baiano, ainda teve rápida passagem pela Juazeirense, mas é lembrado mesmo pelo que fez com a camisa do Vitória.

Pelo Leão da Barra, tornou-se o zagueiro com mais gols do clube no século XXI, com 16 gols em 121 partidas, além de ter sido peça importante no acesso à Série A em 2015 e na conquista do Campeonato Baiano de 2017.

No exterior, acumulou experiência atuando na Bélgica, por Standard Liège e OH Leuven, e em Portugal, onde defendeu Vitória de Guimarães e Beira-Mar.