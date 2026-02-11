Zagueiro com passagem marcante pelo Vitória defenderá Simões Filho no Intermunicipal

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pedro Carreiro
Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 16:54
O zagueiro Kanu, que teve passagem marcante pelo Vitória, vai defender a Seleção de Simões Filho na disputa do Campeonato Intermunicipal. Aos 41 anos, o defensor encara o novo desafio como a chance de desbravar um território inédito em uma carreira construída com experiências no futebol brasileiro e europeu.
Em vídeo divulgado nas redes sociais oficiais da Seleção, o atleta demonstrou entusiasmo com o projeto. Conhecido pelo estilo físico e impositivo dentro de campo, ele garantiu que levará ao Intermunicipal a mesma seriedade dos tempos de futebol profissional.
"Pra mim vai ser uma coisa diferente. Nunca joguei o Intermunicipal. Espero que possa, junto com minha experiência, ajudar a Seleção de Simões Filho a conseguir seus objetivos. Podem esperar um Kanu muito aguerrido, focado e dedicado em busca dos objetivos da Seleção", afirmou o zagueiro.
Relembre a passagem de Kanu pelo Vitória
Kanu estava oficialmente aposentado do futebol profissional desde novembro de 2024, quando encerrou seu ciclo no Jacuipense. No futebol baiano, ainda teve rápida passagem pela Juazeirense, mas é lembrado mesmo pelo que fez com a camisa do Vitória.
Pelo Leão da Barra, tornou-se o zagueiro com mais gols do clube no século XXI, com 16 gols em 121 partidas, além de ter sido peça importante no acesso à Série A em 2015 e na conquista do Campeonato Baiano de 2017.
No exterior, acumulou experiência atuando na Bélgica, por Standard Liège e OH Leuven, e em Portugal, onde defendeu Vitória de Guimarães e Beira-Mar.
Na Seleção de Simões Filho, Kanu terá como companheiro outro ex-jogador do Vitória. O volante Edson Magal, formado nas categorias de base do clube e promovido ao time principal em 2011, disputou 11 jogos e marcou um gol antes de deixar o Leão em 2014. Depois, passou por equipes como Fortaleza, URT, Galícia, Vitória da Conquista, Cabofriense, ASA, Leônico e estava no Parintins na temporada passada.