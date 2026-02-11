'Não foi a estreia que imaginei', lamenta Marinho após derrota do Vitória contra o Flamengo

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pedro Carreiro
Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 00:18
Após ser goleado pelo Palmeiras com uma atuação vergonhoda, o Vitória voltou a campo com outra postura, demonstrando muita raça, mas acabou novamente derrotado, desta vez pelo Flamengo, por 2x1, na noite desta terça-feira (10), no Barradão, pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Veja como foi Vitória x Flamengo
A partida também marcou a reestreia de Marinho com a camisa do Vitória após 10 anos. O atacante entrou aos 22 minutos da segunda etapa e tentou ajudar o time a buscar a virada, mas não fez muito em campo. Após a partida, não escondeu o descontentamento com o resultado, mas frisou que o time jogou bem.
“Não é a estreia que eu imaginei. Dentro da nossa casa, eu imaginava estrear com vitória. A gente sabe que enfrentou uma grande equipe, mas acho que o retrato do jogo, talvez pelo resultado, não condiz bem. Nossa equipe criou bastante, teve chances”, disse à transmissão do Sportv após a partida.
“Talvez tenha faltado atenção em alguns detalhes, como manter a linha defensiva quando o adversário estava com a bola descoberta, e acabamos sofrendo o gol no fim do primeiro tempo, justamente quando estávamos melhores. Ainda assim, perto da derrota bem chata contra o Palmeiras, hoje a equipe se mostrou muito bem”, acresentou.
Marinho está de volta ao Vitória
Com relação, a penalidade, que poderia ter empatado a partida, perdida por Kayzer, amigo de Marinho desde os tempo de Fortaleza, o camisa 7 do Leão fez questão de tirar a responsabilidade do camisa 79, que é o artilheiro do time no ano com três gols.
“A gente não pode condenar o Kayzer. Ele é o cara que faz gols no nosso time, teve personalidade para ir lá e bater o pênalti. Do outro lado também havia um grande goleiro, e aquilo poderia ter empatado o jogo. O mais importante é que precisamos dele, porque vai nos ajudar muito durante a temporada”, destacou o atacante.
Com a derrota para o Flamengo, o Vitória permanece com três pontos, na 13ª colocação, ainda com os demais jogos da rodada a serem disputados. Agora, a equipe terá mais dois compromissos no Barradão, válidos pelas rodadas finais da primeira fase do Baianão, contra o Bahia de Feira, na próxima quarta-feira (18), e diante do Galícia, no domingo (22).