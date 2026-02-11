Acesse sua conta
'Não foi a estreia que imaginei', lamenta Marinho após derrota do Vitória contra o Flamengo

Equipe carioca venceu o Leão por 2x1

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 00:18

Marinho em entrevista após a partida
Marinho em entrevista após a partida Crédito: Reprodução/Sportv

Após ser goleado pelo Palmeiras com uma atuação vergonhoda, o Vitória voltou a campo com outra postura, demonstrando muita raça, mas acabou novamente derrotado, desta vez pelo Flamengo, por 2x1, na noite desta terça-feira (10), no Barradão, pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Veja como foi Vitória x Flamengo

A partida também marcou a reestreia de Marinho com a camisa do Vitória após 10 anos. O atacante entrou aos 22 minutos da segunda etapa e tentou ajudar o time a buscar a virada, mas não fez muito em campo. Após a partida, não escondeu o descontentamento com o resultado, mas frisou que o time jogou bem.

“Não é a estreia que eu imaginei. Dentro da nossa casa, eu imaginava estrear com vitória. A gente sabe que enfrentou uma grande equipe, mas acho que o retrato do jogo, talvez pelo resultado, não condiz bem. Nossa equipe criou bastante, teve chances”, disse à transmissão do Sportv após a partida.

“Talvez tenha faltado atenção em alguns detalhes, como manter a linha defensiva quando o adversário estava com a bola descoberta, e acabamos sofrendo o gol no fim do primeiro tempo, justamente quando estávamos melhores. Ainda assim, perto da derrota bem chata contra o Palmeiras, hoje a equipe se mostrou muito bem”, acresentou.

Marinho está de volta ao Vitória

Com relação, a penalidade, que poderia ter empatado a partida, perdida por Kayzer, amigo de Marinho desde os tempo de Fortaleza, o camisa 7 do Leão fez questão de tirar a responsabilidade do camisa 79, que é o artilheiro do time no ano com três gols.

“A gente não pode condenar o Kayzer. Ele é o cara que faz gols no nosso time, teve personalidade para ir lá e bater o pênalti. Do outro lado também havia um grande goleiro, e aquilo poderia ter empatado o jogo. O mais importante é que precisamos dele, porque vai nos ajudar muito durante a temporada”, destacou o atacante.

LEIA MAIS 

Vitória faz jogo aguerrido, mas perde por 2x1 para o Flamengo no Brasileirão

Vitória oficializa a contratação do atacante Diego Tarzia, jovem promessa da Argentina

'Estou fazendo um acompanhamento por fora', revela Dudu em momento de retomada no Vitória

Vitória encaminha saída por empréstimo de atletas contestados pela torcida

Com a derrota para o Flamengo, o Vitória permanece com três pontos, na 13ª colocação, ainda com os demais jogos da rodada a serem disputados. Agora, a equipe terá mais dois compromissos no Barradão, válidos pelas rodadas finais da primeira fase do Baianão, contra o Bahia de Feira, na próxima quarta-feira (18), e diante do Galícia, no domingo (22).

Tags:

Vitória Flamengo Campeonato Brasileiro

