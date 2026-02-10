GRINGO NA TOCA

Vitória oficializa a contratação do atacante Diego Tarzia, jovem promessa da Argentina

Atleta chega por empréstimo do Independiente com obrigação de compra

Pedro Carreiro

Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 18:32

Diego Tarzia, novo reforço do Vitória Crédito: Victor Ferreira/ECV

O Vitória anunciou, nesta terça-feira (10), a chegada do 10º reforço para a temporada de 2026. O atacante argentino Diego Tarzia, de 22 anos, foi confirmado pelo clube após acordo de empréstimo junto ao Independiente, válido até dezembro deste ano. Para viabilizar a negociação, o Rubro-Negro adquiriu 10% dos direitos econômicos do jogador por 200 mil dólares, pouco mais de R$ 1 milhão.

O contrato prevê ainda a obrigação de compra de outros 70% dos direitos econômicos por 2,3 milhões de dólares, cerca de R$ 12 milhões, ao término do vínculo inicial. Caso a cláusula não seja acionada, Tarzia retornará ao Independiente com 100% do passe, sem custos adicionais ao clube baiano.

Diego Tarzia vestirá a camisa 12 no Vitória

Formado nas categorias de base da equipe argentina, esta será a primeira experiência do atacante fora do país. O jogador já desembarcou em Salvador e iniciou os treinamentos na Toca do Leão.

Conhecido como “Dieguito”, ele soma 66 partidas como profissional pelo Independiente, com sete gols marcados e quatro assistências distribuídas. Integrado ao elenco principal desde 2024, é canhoto e atua preferencialmente pela ponta esquerda do ataque, mas também pode cair pela direita.

Saiba quem é Diego Tarzia, novo reforço do Vitória