'V DE VINGANÇA'

Vitória recebe o Flamengo no Barradão para espantar fantasma de goleada

Confronto contra os cariocas acontece nesta terça-feira (10), a partir das 21h30

Alan Pinheiro

Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 04:00

Último confronto entre Vitória e Flamengo terminou com uma goleada histórica Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Durante as 38 rodadas do Brasileirão, as derrotas vão acontecer e só podem ser superadas com uma resposta direta do time. Com o Barradão como cenário perfeito para recuperar a moral, o Vitória enfrenta mais uma vez uma pedreira. Depois do Palmeiras, é a vez de encarar o Flamengo, pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro, nesta terça-feira (10). A bola rola a partir das 21h30.

Do lado baiano, o Vitória tenta reagir na competição após a goleada sofrida para o Palmeiras por 5x1, na Arena Barueri, depois de estrear com triunfo sobre o Remo. No fim de semana, a equipe utilizou o time alternativo no empate em 2x2 com o Jequié, pelo Baiano, e chega com o time titular descansado.

Já o Rubro-Negro carioca ainda busca a primeira vitória no Brasileirão, após somar um empate e uma derrota nas rodadas iniciais. Por isso, o treinador Filipe Luís poupou titulares na goleada por 7x1 sobre o Sampaio Corrêa, no último sábado, e deve escalar força máxima diante do Leão.

O Vitória chega pressionado pela goleada e pela oportunidade perdida no final de semana, mas o confronto entre Leão e Urubu também carrega um peso histórico. Na última edição do Brasileirão, o Flamengo aplicou um sonoro 8x0, a maior goleada da história dos pontos corridos do clube carioca sobre os baianos. A partida rendeu a demissão do então técnico Fábio Carille e mudanças imediatas no clube, como os retornos de Dudu e Camutanga de seus respectivos empréstimos.

Em todas as competições, foram disputados 52 jogos entre as duas equipes, com 32 vitórias do Flamengo, 10 empates e 10 resultados positivos para o Vitória. A vantagem para os cariocas, inclusive, se estende para território baiano. Com o Leão como mandante, venceu apenas seis jogos de 24 disputados, enquanto empatou seis e perdeu 12 vezes.

Para tentar dar a volta por cima diante da torcida no Barradão, o Rubro-Negro baiano pode contar com a estreia de Marinho, reforço mais aguardado pela torcida, além do retorno do goleiro Lucas Arcanjo, recuperado de lesão ligamentar no joelho, e do zagueiro Camutanga, que deve voltar ao time titular após indisposição estomacal que o tirou de campo na 2ª rodada. O atacante Lucas Silva, recém contratado, é outro que foi relacionado e pode estrear.

Apesar de ter viajado com o elenco para São Paulo, o volante argentino Emmanuel Martínez pode fazer sua estreia com a camisa rubro-negra no Barradão, mas não como titular. A novidade já confirmada pelo comandante rubro-negro é Dudu, que marcou seu primeiro gol pelo Leão na semana passada e vem em uma crescente. Para o volante rubro-negro, que ainda não recebeu cartões amarelos em 2026, o confronto pode ser decidido pelo "fator Barradão".

"O jogo de amanhã vai ser muito aguerrido. Nós estamos dentro do Barradão, é a nossa força. Eu sei que o time do Flamengo é muito bom tecnicamente, um dos melhores do Brasil que disputa por títulos, mas nós estamos dentro do Barradão e vamos mostrar a nossa força", disse.