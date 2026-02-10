Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Vitória recebe o Flamengo no Barradão para espantar fantasma de goleada

Confronto contra os cariocas acontece nesta terça-feira (10), a partir das 21h30

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 04:00

Vitória x
Último confronto entre Vitória e Flamengo terminou com uma goleada histórica Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Durante as 38 rodadas do Brasileirão, as derrotas vão acontecer e só podem ser superadas com uma resposta direta do time. Com o Barradão como cenário perfeito para recuperar a moral, o Vitória enfrenta mais uma vez uma pedreira. Depois do Palmeiras, é a vez de encarar o Flamengo, pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro, nesta terça-feira (10). A bola rola a partir das 21h30.

Do lado baiano, o Vitória tenta reagir na competição após a goleada sofrida para o Palmeiras por 5x1, na Arena Barueri, depois de estrear com triunfo sobre o Remo. No fim de semana, a equipe utilizou o time alternativo no empate em 2x2 com o Jequié, pelo Baiano, e chega com o time titular descansado.

Jogos do Vitória na Série A de 2026

1ª rodada - Remo em casa  por Reprodução
2ª rodada - Palmeiras fora por Reprodução
3ª rodada - Flamengo em casa por Reprodução
4ª rodada - Botafogo fora por Reprodução
5ª rodada - Bahia fora  por Reprodução
6ª rodada - Atlético-MG em casa por Reprodução
7ª rodada - Grêmio fora  por Reprodução
8ª rodada - Mirassol em casa por Reprodução
9ª rodada - Cruzeiro fora por Reprodução
10ª rodada - Chapecoense fora  por Reprodução
11ª rodada - São Paulo em casa por Reprodução
12ª rodada - Corinthians em casa por Reprodução
13ª rodada - Atlhetico-PR fora  por Reprodução
14ª rodada - Coritiba em casa por Reprodução
15ª rodada - Fluminense fora por Reprodução
16ª rodada - RB Bragantino fora  por Reprodução
17ª rodada em casa Internacional por Reprodução
18ª rodada - Santos fora  por Reprodução
19ª rodada - Vasco da Gama em casa por Reprodução
20ª rodada - Remo fora  por Reprodução
21ª rodada - Palmeiras em casa por Reprodução
22ªrodada - Flamengo fora por Reprodução
23ª rodada - Botafogo em casa  por Reprodução
24ª rodada - Bahia em casa por Reprodução
25ª rodada - Atlético-MG fora por Reprodução
26ª rodada - Grêmio em casa  por Reprodução
27ª rodada - Mirassol fora por Reprodução
28ª rodada - Cruzeiro em casa  por Reprodução
29ª rodada - Chapecoense em casa por Reprodução
30ª rodada - São Paulo fora  por Reprodução
31ª rodada - Corinthians fora por Reprodução
32ª rodada - Atlhetico-PR em casa por Reprodução
33ª rodada - Coritiba fora  por Reprodução
34ª rodada Fluminense em casa  por Reprodução
35ª rodada - RB Bragantino em casa  por Reprodução
36ª rodada - Internacional fora  por Reprodução
37ª rodad - Santos em casa  por Reprodução
38ª rodada - Vasco da Gama fora  por Reprodução
1 de 38
1ª rodada - Remo em casa  por Reprodução

Já o Rubro-Negro carioca ainda busca a primeira vitória no Brasileirão, após somar um empate e uma derrota nas rodadas iniciais. Por isso, o treinador Filipe Luís poupou titulares na goleada por 7x1 sobre o Sampaio Corrêa, no último sábado, e deve escalar força máxima diante do Leão.

O Vitória chega pressionado pela goleada e pela oportunidade perdida no final de semana, mas o confronto entre Leão e Urubu também carrega um peso histórico. Na última edição do Brasileirão, o Flamengo aplicou um sonoro 8x0, a maior goleada da história dos pontos corridos do clube carioca sobre os baianos. A partida rendeu a demissão do então técnico Fábio Carille e mudanças imediatas no clube, como os retornos de Dudu e Camutanga de seus respectivos empréstimos.

LEIA MAIS

Vitória x Flamengo: veja onde assistir, escalações e arbitragem

Flamengo tem quatro desfalques de peso para enfrentar o Vitória

Jogo entre Vitória e Flamengo terá distribuição de ingressos e camisas; saiba como ganhar

'Estou fazendo um acompanhamento por fora', revela Dudu em momento de retomada no Vitória

Vitória encaminha saída por empréstimo de atletas contestados pela torcida

Em todas as competições, foram disputados 52 jogos entre as duas equipes, com 32 vitórias do Flamengo, 10 empates e 10 resultados positivos para o Vitória. A vantagem para os cariocas, inclusive, se estende para território baiano. Com o Leão como mandante, venceu apenas seis jogos de 24 disputados, enquanto empatou seis e perdeu 12 vezes.

Para tentar dar a volta por cima diante da torcida no Barradão, o Rubro-Negro baiano pode contar com a estreia de Marinho, reforço mais aguardado pela torcida, além do retorno do goleiro Lucas Arcanjo, recuperado de lesão ligamentar no joelho, e do zagueiro Camutanga, que deve voltar ao time titular após indisposição estomacal que o tirou de campo na 2ª rodada. O atacante Lucas Silva, recém contratado, é outro que foi relacionado e pode estrear.

Veja qual é a contratação mais cara de cada clube da Série A

Flamengo: Lucas Paquetá (do West Ham-ING) - R$ 280 milhões, em 2026 por Gilvan de Souza/Flamengo
Cruzeiro: Gerson (do Zenit-RUS) - R$ 187 milhões, em 2026 por Thaís Magalhães/Cruzeiro
Palmeiras: Vitor Roque (do Barcelona-ESP) - R$ 154 milhões, em 2025 por Reprodução/Instagram
Botafogo: Danilo (do Nottingham Forest-ING) - R$ 143 milhões, em 2025 por Vitor Silva/Botafogo
Bahia: Luciano Rodríguez (do Liverpool-URU) - R$ 65 milhões, em 2024 por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Santos: Benjamín Rollheiser (do Benfica-POR) - R$ 65 milhões, em 2025 por Raul Barreta/Santos
Corinthians: Carlos Tévez (do Boca Juniors-ARG) - R$ 60,5 milhões, em 2005 por Divulgação/Corinthians
Atlético-MG: Júnior Santos (do Botafogo) - R$ 44,1 milhões, em 2025 por Pedro Souza / Atlético
Grêmio: Tetê (do Panathinaikos-GRE) - R$ 40 milhões, em 2026 por Lucas Uebel / Grêmio
Fluminense: Agustín Canobbio (do Athletico-PR) - R$ 37 milhões, em 2025 por Marcelo Gonçalves/Fluminense
Internacional: Nico López (da Udinese-ITA) - R$ 36 milhões, em 2016 por Ricardo Duarte / Inter
RB Bragantino: Bruno Praxedes (do Internacional) - R$ 36,9 milhões, em 2021 por Ari Ferreira/Red Bull Bragantino
São Paulo: Giuliano Galoppo (do Banfield-ARG) - R$ 32 milhões, em 2022 por Miguel Schincariol / São Paulo FC
Vasco: João Victor (do Benfica-POR) - R$ 32 milhões, em 2023 por Leandro Amorim/Vasco
Athletico-PR: Kevin Viveros (do Atlético Nacional-COL) - R$ 27,5 milhões, em 2025 por Duda Matoso/athletico.com.br
Coritiba: Breno Lopes (do Fortaleza) - R$ 15 milhões, em 2026 por JP Pacheco/Coritiba
Remo: Leonel Picco (do Platense-ARG) - R$ 9 milhões, em 2026 por Reprodução
Vitória: Baralhas (do Atlético-GO) - R$ 8 milhões, em 2026 por Victor Ferreira/EC Vitória
Mirassol: Willian Machado (do Ceará) - R$ 8 milhões, em 2026 por Pedro Zacchi/Agência Mirassol
Chapecoense: Elias (do Juventude) - R$ 1 milhão, em 2018 por Sirli Freitas/Chapecoense
1 de 20
Flamengo: Lucas Paquetá (do West Ham-ING) - R$ 280 milhões, em 2026 por Gilvan de Souza/Flamengo

Apesar de ter viajado com o elenco para São Paulo, o volante argentino Emmanuel Martínez pode fazer sua estreia com a camisa rubro-negra no Barradão, mas não como titular. A novidade já confirmada pelo comandante rubro-negro é Dudu, que marcou seu primeiro gol pelo Leão na semana passada e vem em uma crescente. Para o volante rubro-negro, que ainda não recebeu cartões amarelos em 2026, o confronto pode ser decidido pelo "fator Barradão".

"O jogo de amanhã vai ser muito aguerrido. Nós estamos dentro do Barradão, é a nossa força. Eu sei que o time do Flamengo é muito bom tecnicamente, um dos melhores do Brasil que disputa por títulos, mas nós estamos dentro do Barradão e vamos mostrar a nossa força", disse.

Em contrapartida, o técnico Jair Ventura conta com diversos desfalques para a partida. Renato Kayzer, Pedro Henrique, Renzo López, Edu, Kauan, Zé Marcos, Claudinho e Alexandre Fintelman estão fora do confronto, todos com problemas físicos.

Mais recentes

Imagem - Filho de Ronaldo Fenômeno conquista bolsa em universidade de prestígio dos EUA

Filho de Ronaldo Fenômeno conquista bolsa em universidade de prestígio dos EUA
Imagem - Bahia acerta venda de meia para o futebol chinês após falha em campo

Bahia acerta venda de meia para o futebol chinês após falha em campo
Imagem - Ex-goleiro da Seleção Brasileira é processado por golpes com investimentos nos EUA

Ex-goleiro da Seleção Brasileira é processado por golpes com investimentos nos EUA

MAIS LIDAS

Imagem - Kid Bengala engravida influenciadora 46 anos mais jovem e manda recado: ‘Vou assumir’
01

Kid Bengala engravida influenciadora 46 anos mais jovem e manda recado: ‘Vou assumir’

Imagem - Jovem leva mais de 15 facadas após recusar pedido de namoro, fica com rosto recortado e está entubada
02

Jovem leva mais de 15 facadas após recusar pedido de namoro, fica com rosto recortado e está entubada

Imagem - Vem para o Carnaval de Salvador? Saiba que sinais 'de facções' podem te colocar em risco
03

Vem para o Carnaval de Salvador? Saiba que sinais 'de facções' podem te colocar em risco

Imagem - Estudante de 12 anos faz vestibular ‘por diversão’ e é aprovado em curso superior
04

Estudante de 12 anos faz vestibular ‘por diversão’ e é aprovado em curso superior