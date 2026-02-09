MÃO NA MASSA

Com foco na parte tática, Bahia inicia a preparação para encarar o Vasco

Esquadrão encara o Cruzmaltino nesta quarta-feira (11), na Arena Fonte Nova

Pedro Carreiro

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 19:55

Elenco do Bahia treina em preparação para enfrentar o Vasco Crédito: Rafael Rodrigues/ECB

O elenco do Bahia iniciou, na tarde desta segunda-feira (9), a preparação para o confronto diante do Vasco, válido pela 3º rodada do Campeonato Brasileiro. A atividade foi realizada no CT Evaristo de Macedo e teve como principal destaque o trabalho tático comandado pelo técnico Rogério Ceni.

Os jogadores que não atuaram na partida contra a Juazeirense, no último domingo (8), pelo Campeonato Baiano, foram a campo para dar sequência à preparação. Inicialmente, o grupo realizou um trabalho físico com bola no campo 2 do centro de treinamento.

Na sequência, os atletas seguiram para o campo 1, onde Rogério Ceni comandou uma atividade tática em campo aberto, ajustando posicionamentos e movimentações da equipe visando o duelo em São Januário.

Para encerrar a sessão, os auxiliares Charles Hembert, Leandro Dell e Nelson Simões conduziram trabalhos específicos com grupos divididos por posição. O treino também contou com atividades de finalizações e cobranças de pênaltis.