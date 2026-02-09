Acesse sua conta
Funcionário é preso por desviar mais de R$ 120 mil de restaurante na Bahia

Homem de 38 anos foi preso em flagrante no domingo (8)

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 17:02

Máquinas e cartões foram apreendidos pela polícia
Máquinas e cartões foram apreendidos pela polícia Crédito: Reprodução

Um homem de 38 anos foi preso na cidade de Santa Bárbara, no centro-norte da Bahia, suspeito de furtar mais de R$ 120 mil do restaurante onde trabalhava. A prisão em flagrante foi realizada no domingo (8), quando ele foi flagrado utilizando duas maquininhas de cartão que não pertenciam ao estabelecimento. 

De acordo com a investigação, o suspeito furtava o restaurante de forma continuada, apresentando aos clientes uma forma de pagamento que direcionava os valores para outra conta.

A ação ocorreu após o registro de um boletim de ocorrência feito pelo dono do estabelecimento. Com o suspeito, foram apreendidas máquinas e cartões.

O material foi encaminhado para a 15ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior de Serrinha (15ª Coorpin/Serrinha), onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante.

A ação foi realizada pela Polícia Civil da Bahia, por meio das equipes de investigação das delegacias de Santa Bárbara e Serrinha, com apoio do Grupo de Apoio Técnico e Tático à Investigação (GATTI/Sisal).

