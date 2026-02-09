Acesse sua conta
Confira a operação especial de ônibus durante o pré-Carnaval de Salvador

Trios desfilam nesta segunda (9), terça (10) e quarta (11), na Barra

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 17:17

Ônibus em Salvador
Esquema terá veículos reguladores e mudanças de rotas Crédito: Ascom/Semob

Salvador terá uma operação especial de transporte nesta segunda (9), terça-feira (10) e quarta-feira (11), durante o pré-Carnaval, na região da Barra. O esquema contará com veículos reguladores e alteração no itinerário das linhas que passam pelo circuito.

Para a Melhor Segunda-feira do Ano, nesta segunda (9), e o Pipoco, na terça (10), serão disponibilizados 18 ônibus de frota reguladora, das 16h às 01h do dia seguinte, conforme divulgado pela Secretaria de Mobilidade (Semob).

Os veículos ficarão à disposição da equipe de fiscalização na Estação da Lapa, e poderão ser utilizados para dar suporte à operação na chegada e na saída do público. Já na quarta-feira (11), dia do Habeas Copos, serão disponibilizados 25 reguladores, das 16h às 2h do dia seguinte.

Além do reforço da operação com frota reguladora, linhas de ônibus que passam pela Avenida Oceânica, no trecho do circuito, terão seus itinerários modificados.

As linhas provenientes do Rio Vermelho com destino à Barra, deverão acessar a avenida Milton Santos, Avenida Anita Garibaldi, retorno Hospital Jorge Valente, Praça Lord Cochrane, Avenida Vasco da Gama, retorno posto Menor Preço, Praça Doutor João Mangabeira, Avenida Centenário, retorno no Shopping Barra, de onde retomam seu itinerário normal.

Já as linhas de Ondina com destino à Barra, deverão acessar a Avenida Milton Santos, Avenida Anita Garibaldi, retorno Hospital Jorge Valente, Praça Lord Cochrane, Avenida Vasco da Gama, retorno posto Menor Preço, Praça Doutor João Mangabeira, Avenida Centenário, retorno no Shopping Barra, alça do Viaduto dos Rei Católicos, Avenida Reitor Miguel Calmon, Alça do Viaduto da Gabriela, Avenida Princesa Leopoldina, Avenida Princesa Isabel, retorno da Rua Barão de Sergy com a Avenida Sete de Setembro, Avenida Princesa Isabel, Avenida Princesa Leopoldina, retomando seu itinerário normal.

As linhas que passam pela Avenida Centenário com destino à orla da Barra, passarão a utilizar o retorno no Shopping Barra, Avenida Centenário, alça do Viaduto dos Rei Católicos, Avenida Reitor Miguel Calmon, alça do Viaduto da Gabriela, Avenida Princesa Leopoldina, Avenida Princesa Isabel, retorno da Rua Barão de Sergy com a Avenida Sete de Setembro, Avenida Princesa Isabel, Avenida Princesa Leopoldina, Viaduto da Gabriela, Avenida Reitor Miguel Calmon, Avenida Centenário, retomando seu itinerário normal.

As linhas que passam pela Avenida Centenário com destino à Ladeira da Barra e Campo Grande, deverão utilizar o retorno no Shopping Barra, Avenida Centenário, Alça do Viaduto dos Rei Católicos, Avenida Reitor Miguel Calmon, Alça do Viaduto da Gabriela, Avenida Princesa Leopoldina, Viaduto da Gabriela, Avenida Reitor Miguel Calmon, Avenida Centenário, retomando seu itinerário normal.

As linhas provenientes do Campo Grande com destino à Orla, irão acessar Avenida Reitor Miguel Calmon, Avenida Centenário, retorno no Shopping Barra, Praça dos Reis Católico, Avenida Reitor Miguel Calmon, Anita Garibaldi, Avenida Milton Santos, e retomar seu itinerário normal.

A linha 0138 – Lapa x Garibaldi/Ondina fará o itinerário: Avenida Milton Santos, Avenida Oceânica, Rua Eurycles de Mattos, mergulho da Avenida Anita Garibaldi, Anita Garibaldi, Praça Lord Cochrane, Avenida Vasco da Gama, retorno posto Menor Preço, Avenida Vasco da Gama, Avenida Vale do Tororó, Estação da Lapa.

O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.

