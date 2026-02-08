CARNAVAL

Fantasmão é confirmado na programação do Arrastão do Carnaval de Salvador

Banda se junta à festa que encerra oficialmente o Carnaval e celebra tradição criada para homenagear os trabalhadores da folia

Heider Sacramento

Publicado em 8 de fevereiro de 2026 às 22:30

Show de retorno do Fantasmão em Salvador Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

O Arrastão da Quarta-Feira de Cinzas, evento que marca o encerramento oficial do Carnaval de Salvador, já tem uma atração confirmada. A banda Fantasmão foi anunciada neste domingo como parte da programação da festa, que acontece logo após os dias intensos de folia na capital baiana.

Criado em 1995 por Carlinhos Brown, o Arrastão nasceu com a proposta de dar visibilidade e protagonismo aos trabalhadores que fazem o Carnaval acontecer, como cordeiros, ambulantes, catadores e equipes de apoio. Com o passar dos anos, a celebração se consolidou como um dos momentos mais simbólicos da festa, reunindo artistas, foliões e profissionais do Carnaval em um clima de confraternização e despedida.

Em 2025, a banda voltou aos holofotes com o retorno de Edcity aos vocais após 15 anos afastado, movimento que marcou a comemoração dos 20 anos de carreira do grupo. A nova fase foi celebrada com uma turnê especial e shows de grande repercussão em Salvador, incluindo uma apresentação marcante no Parque da Cidade.