Fantasmão é confirmado na programação do Arrastão do Carnaval de Salvador

Banda se junta à festa que encerra oficialmente o Carnaval e celebra tradição criada para homenagear os trabalhadores da folia

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 8 de fevereiro de 2026 às 22:30

Show de retorno do Fantasmão em Salvador
Show de retorno do Fantasmão em Salvador Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

O Arrastão da Quarta-Feira de Cinzas, evento que marca o encerramento oficial do Carnaval de Salvador, já tem uma atração confirmada. A banda Fantasmão foi anunciada neste domingo como parte da programação da festa, que acontece logo após os dias intensos de folia na capital baiana.

Criado em 1995 por Carlinhos Brown, o Arrastão nasceu com a proposta de dar visibilidade e protagonismo aos trabalhadores que fazem o Carnaval acontecer, como cordeiros, ambulantes, catadores e equipes de apoio. Com o passar dos anos, a celebração se consolidou como um dos momentos mais simbólicos da festa, reunindo artistas, foliões e profissionais do Carnaval em um clima de confraternização e despedida.

Fantasmão tem legião de fãs

No anfiteatro, era comum ver pessoas com o rosto pintado, em homenagem ao estilo adotado pelo grupo desde 2006 por Arisson Marinho/CORREIO
Caio Luiz, conhecido como Leurys, foi a caráter para o show por Arisson Marinho/CORREIO
Fãs que cresceram com a música do Fantasmão aproveitaram a oportunidade de rever o grupo por Arisson Marinho/CORREIO
Pintura é marca registrada da banda por Arisson Marinho/CORREIO
Fantasmão revolucionou o pagodão na Bahia e conquistou admiradores com seu groove arrastado por Arisson Marinho/CORREIO
Pessoas de todos os cantos da Bahia vieram prestigiar o retorno do Fantasmão por Arisson Marinho/CORREIO
“Se não fosse por eles, esse momento não aconteceria", disse Edcity sobre os fãs por Arisson Marinho/CORREIO
Admiradores dançaram ao som das músicas que marcaram suas vidas por Arisson Marinho/CORREIO
Show de retorno aconteceria na Praça da Cruz Caída, mas risco de superlotação fez com que o local fosse alterado por Arisson Marinho/CORREIO
Fãs se reuniram no Parque da Cidade mesmo com tempo instável por Arisson Marinho/CORREIO
A recepção para Edcity foi calorosa por Arisson Marinho/CORREIO
Conexão entre Fantasmão e os fãs atravessa gerações por Arisson Marinho/CORREIO
Show de retorno do Fantasmão em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Jéssica é fã de carteirinha do Fantasmão "desde gurizinha" por Maria Raquel Brito/CORREIO
No anfiteatro, era comum ver pessoas com o rosto pintado, em homenagem ao estilo adotado pelo grupo desde 2006 por Arisson Marinho/CORREIO

 Em 2025, a banda voltou aos holofotes com o retorno de Edcity aos vocais após 15 anos afastado, movimento que marcou a comemoração dos 20 anos de carreira do grupo. A nova fase foi celebrada com uma turnê especial e shows de grande repercussão em Salvador, incluindo uma apresentação marcante no Parque da Cidade.

Tradicionalmente realizado no circuito Barra Ondina, o Arrastão reúne milhares de pessoas e mantém viva a proposta original de encerrar o Carnaval com música, alegria e reconhecimento a quem sustenta a maior festa de rua do país.

