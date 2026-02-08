LUTO

Esposa de Henrique Maderite relata últimos momentos do influenciador e comove seguidores

Nanda Maciel desabafa nas redes sociais, fala da dor da perda e relembra as horas finais ao lado do criador dos bordões que viralizaram na internet

Heider Sacramento

Publicado em 8 de fevereiro de 2026 às 21:46

Nanda Maciel emociona ao falar da dor e dos últimos momentos de Henrique Maderite Crédito: Reprodução

A morte de Henrique Maderite, influenciador conhecido nacionalmente pelos bordões “Sexta-feira, ‘mei dia’” e “Sextou, bb”, gerou forte comoção nas redes sociais. Com mais de dois milhões de seguidores, ele faleceu na última sexta-feira e teve a despedida marcada por homenagens emocionadas de fãs e amigos. A esposa, Nanda Maciel, usou a internet para falar publicamente sobre a perda e relatar como foram os últimos momentos do marido.

Em uma publicação carregada de emoção, Nanda afirmou que perdeu o “chão, o céu e o ar” e pediu orações para o companheiro. Segundo ela, o luto tem sido atravessado com dificuldade, mas sustentado pela fé. “Estou sem rumo e sem forças”, escreveu, ao se dirigir diretamente aos seguidores que acompanhavam a trajetória de Henrique.

Henrique Maderite morreu aos 50 anos 1 de 8

Nos stories publicados neste domingo, Nanda destacou que o marido não interpretava um personagem nas redes. Para ela, o sucesso veio justamente pela autenticidade. Disse ainda que Henrique viveu seus últimos momentos fazendo o que mais gostava, em contato com a natureza e cercado de pessoas próximas.

De acordo com o relato, o influenciador saiu em direção à roça, local que considerava um refúgio, acompanhado do melhor amigo. Lá, andou a cavalo, aproveitou o dia e manteve a rotina que costumava compartilhar com o público. Horas depois, passou mal e decidiu descansar. O amigo tentou prestar socorro, mas Henrique já não apresentava sinais vitais quando foi encontrado.

Nanda também esclareceu que os ferimentos visíveis no corpo do marido foram causados por uma corrente que ele usava no pescoço e por uma queda, que provocou um machucado na testa. As informações foram compartilhadas para evitar especulações e tranquilizar seguidores que demonstraram preocupação.