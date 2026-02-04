Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Como é a mansão de Márcio Garcia, a mais luxuosa e cara do Brasil, com 18 banheiros, quadra de tênis e campo de golfe

Com terreno de 6 mil metros quadrados aos pés da Pedra da Gávea, imóvel reúne boate, cinema, quadras esportivas e área externa com clima de resort particular

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 05:00

Mansão de R$ 250 milhões de Márcio Garcia impressiona pelo luxo
Mansão de R$ 250 milhões de Márcio Garcia impressiona pelo luxo Crédito: Reprodução

Uma das propriedades mais impressionantes do mercado imobiliário de alto padrão no Brasil está localizada no Joá, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Avaliada em cerca de R$ 250 milhões, a mansão atribuída a Márcio Garcia chama atenção pelo tamanho, pela localização privilegiada e pela infraestrutura voltada ao lazer e à privacidade absoluta.

Mansão de Márcio Garcia

Mansão de R$ 250 milhões de Márcio Garcia impressiona pelo luxo por Reprodução/YouTube
Mansão de R$ 250 milhões de Márcio Garcia impressiona pelo luxo por Reprodução/YouTube
Mansão de R$ 250 milhões de Márcio Garcia impressiona pelo luxo por Reprodução/YouTube
Mansão de R$ 250 milhões de Márcio Garcia impressiona pelo luxo por Reprodução/YouTube
Mansão de R$ 250 milhões de Márcio Garcia impressiona pelo luxo por Reprodução/YouTube
Mansão de R$ 250 milhões de Márcio Garcia impressiona pelo luxo por Reprodução/YouTube
Mansão de R$ 250 milhões de Márcio Garcia impressiona pelo luxo por Reprodução/YouTube
Mansão de R$ 250 milhões de Márcio Garcia impressiona pelo luxo por Reprodução/YouTube
Mansão de R$ 250 milhões de Márcio Garcia impressiona pelo luxo por Reprodução/YouTube
Mansão de R$ 250 milhões de Márcio Garcia impressiona pelo luxo por Reprodução/YouTube
Mansão de R$ 250 milhões de Márcio Garcia impressiona pelo luxo por Reprodução/YouTube
Mansão de R$ 250 milhões de Márcio Garcia impressiona pelo luxo por Reprodução/YouTube
Mansão de R$ 250 milhões de Márcio Garcia impressiona pelo luxo por Reprodução/YouTube
Mansão de R$ 250 milhões de Márcio Garcia impressiona pelo luxo por Reprodução/YouTube
Mansão de R$ 250 milhões de Márcio Garcia impressiona pelo luxo por Reprodução/YouTube
Mansão de R$ 250 milhões de Márcio Garcia impressiona pelo luxo por Reprodução/YouTube
Mansão de R$ 250 milhões de Márcio Garcia impressiona pelo luxo por Reprodução/YouTube
Mansão de R$ 250 milhões de Márcio Garcia impressiona pelo luxo por Reprodução/YouTube
Mansão de R$ 250 milhões de Márcio Garcia impressiona pelo luxo por Reprodução/YouTube
Mansão de R$ 250 milhões de Márcio Garcia impressiona pelo luxo por Reprodução/YouTube
Mansão de R$ 250 milhões de Márcio Garcia impressiona pelo luxo por Reprodução/YouTube
Mansão de R$ 250 milhões de Márcio Garcia impressiona pelo luxo por Reprodução/YouTube
Mansão de R$ 250 milhões de Márcio Garcia impressiona pelo luxo por Reprodução/YouTube
Mansão de R$ 250 milhões de Márcio Garcia impressiona pelo luxo por Reprodução/YouTube
Mansão de R$ 250 milhões de Márcio Garcia impressiona pelo luxo por Reprodução/YouTube
Mansão de R$ 250 milhões de Márcio Garcia impressiona pelo luxo por Reprodução/YouTube
1 de 26
Mansão de R$ 250 milhões de Márcio Garcia impressiona pelo luxo por Reprodução/YouTube

Erguida em um terreno de aproximadamente 6 mil metros quadrados, aos pés da Pedra da Gávea, a residência ocupa uma posição estratégica, com vista aberta para o mar e para a Barra da Tijuca. A área construída soma cerca de 2 mil metros quadrados totalmente climatizados, distribuídos de forma a garantir conforto e integração entre os ambientes.

A casa principal conta com sete suítes amplas e 18 banheiros, além de três cozinhas equipadas para atender tanto à rotina familiar quanto a eventos de grande porte. Os espaços internos foram planejados para oferecer funcionalidade sem abrir mão da sofisticação, com ambientes generosos e acabamentos de alto padrão.

Leia mais

Imagem - Como é a mansão de Rodrigo Faro avaliada em R$ 15 milhões com porta gigante e lago artificial

Como é a mansão de Rodrigo Faro avaliada em R$ 15 milhões com porta gigante e lago artificial

Imagem - Como é a nova mansão de Xuxa Meneghel com 900 m² integrada à natureza e conceito sustentável

Como é a nova mansão de Xuxa Meneghel com 900 m² integrada à natureza e conceito sustentável

Imagem - Como é a mansão de Paolla Oliveira com 1,7 mil m² cercada por arte, natureza e espiritualidade

Como é a mansão de Paolla Oliveira com 1,7 mil m² cercada por arte, natureza e espiritualidade

O setor de lazer é um dos pontos centrais do imóvel. A mansão abriga um cinema particular, uma boate privativa, academia completa, quadra de tênis e campo de futebol. Há ainda uma horta própria, integrada ao projeto, que reforça a proposta de uma estrutura autossuficiente e exclusiva.

Na área externa, o clima é de resort residencial. A piscina possui duas raias semiolímpicas e se conecta a espaços de convivência amplos, ideais para momentos de descanso ou recepção de convidados. O imóvel também conta com jacuzzi com capacidade para até dez pessoas, área de mini golfe e diferentes ambientes voltados ao lazer ao ar livre, sempre com foco em privacidade.

Mesmo com toda a infraestrutura e o valor elevado, a propriedade segue disponível no mercado. O perfil ultraexclusivo e o investimento necessário fazem com que a mansão aguarde um comprador específico, mantendo seu status como um dos maiores símbolos do luxo residencial no país.

Tags:

Mansão Márcio Garcia

Mais recentes

Imagem - Conheça o app anti-pornografia que já tem 1 milhão de usuários e conta com botão de pânico

Conheça o app anti-pornografia que já tem 1 milhão de usuários e conta com botão de pânico
Imagem - Um sinal do Universo expõe verdades emocionais e marca um ponto de virada para Touro, Leão, Virgem e Aquário hoje (4 de fevereiro)

Um sinal do Universo expõe verdades emocionais e marca um ponto de virada para Touro, Leão, Virgem e Aquário hoje (4 de fevereiro)
Imagem - Os signos descobrem hoje (4 de fevereiro) que pequenas vitórias podem mudar tudo sem fazer barulho

Os signos descobrem hoje (4 de fevereiro) que pequenas vitórias podem mudar tudo sem fazer barulho

MAIS LIDAS

Imagem - Onde está Feijão? Xodó do Bahia agora é titular de clube europeu
01

Onde está Feijão? Xodó do Bahia agora é titular de clube europeu

Imagem - Panela de pressão é coisa do passado: a moda agora é cozinhar com panela elétrica multiuso
02

Panela de pressão é coisa do passado: a moda agora é cozinhar com panela elétrica multiuso

Imagem - Novo posto do SAC é inaugurado em Salvador
03

Novo posto do SAC é inaugurado em Salvador

Imagem - Universo envia alívio e respostas financeiras para 3 signos ainda esta semana (3 de fevereiro)
04

Universo envia alívio e respostas financeiras para 3 signos ainda esta semana (3 de fevereiro)