IMÓVEL DE LUXO

Como é a mansão de Márcio Garcia, a mais luxuosa e cara do Brasil, com 18 banheiros, quadra de tênis e campo de golfe

Com terreno de 6 mil metros quadrados aos pés da Pedra da Gávea, imóvel reúne boate, cinema, quadras esportivas e área externa com clima de resort particular

Heider Sacramento

Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 05:00

Mansão de R$ 250 milhões de Márcio Garcia impressiona pelo luxo Crédito: Reprodução

Uma das propriedades mais impressionantes do mercado imobiliário de alto padrão no Brasil está localizada no Joá, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Avaliada em cerca de R$ 250 milhões, a mansão atribuída a Márcio Garcia chama atenção pelo tamanho, pela localização privilegiada e pela infraestrutura voltada ao lazer e à privacidade absoluta.

Mansão de Márcio Garcia 1 de 26

Erguida em um terreno de aproximadamente 6 mil metros quadrados, aos pés da Pedra da Gávea, a residência ocupa uma posição estratégica, com vista aberta para o mar e para a Barra da Tijuca. A área construída soma cerca de 2 mil metros quadrados totalmente climatizados, distribuídos de forma a garantir conforto e integração entre os ambientes.

A casa principal conta com sete suítes amplas e 18 banheiros, além de três cozinhas equipadas para atender tanto à rotina familiar quanto a eventos de grande porte. Os espaços internos foram planejados para oferecer funcionalidade sem abrir mão da sofisticação, com ambientes generosos e acabamentos de alto padrão.

O setor de lazer é um dos pontos centrais do imóvel. A mansão abriga um cinema particular, uma boate privativa, academia completa, quadra de tênis e campo de futebol. Há ainda uma horta própria, integrada ao projeto, que reforça a proposta de uma estrutura autossuficiente e exclusiva.

Na área externa, o clima é de resort residencial. A piscina possui duas raias semiolímpicas e se conecta a espaços de convivência amplos, ideais para momentos de descanso ou recepção de convidados. O imóvel também conta com jacuzzi com capacidade para até dez pessoas, área de mini golfe e diferentes ambientes voltados ao lazer ao ar livre, sempre com foco em privacidade.